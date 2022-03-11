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«Ливерпуль» нашёл замену Фирмино в «Лилле»

вчера, 19:55

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид попал в сферу интересов «Ливерпуля».

«Красные» видят в 22-летнем канадце замену Роберто Фирмино. «Ливерпуль» может сделать предложение по трансферу форварда уже летом.

Конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Дэвида составит «Арсенал».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:21
Ну лучьше в Ливер, чем в Арсенал!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:23
Фермино и Дэвид абсолютно разные по стилю игроки.
Но то что Дэвид подойдет Ливерпулю вопросов не вызывает. Не смотря на то, что он центрфорвард, он так же может сыграть как на левом так и на правом фланге
izrafel
izrafel
вчера в 20:21
Посмотрим на сколько это будет замена
beefs
beefs
вчера в 19:56
найти одно, а подписать контракт - другое...
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