«Ливерпуль» нашёл замену Фирмино в «Лилле»

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид попал в сферу интересов «Ливерпуля».
«Красные» видят в 22-летнем канадце замену Роберто Фирмино. «Ливерпуль» может сделать предложение по трансферу форварда уже летом.
Конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Дэвида составит «Арсенал».
Но то что Дэвид подойдет Ливерпулю вопросов не вызывает. Не смотря на то, что он центрфорвард, он так же может сыграть как на левом так и на правом фланге
Но то что Дэвид подойдет Ливерпулю вопросов не вызывает. Не смотря на то, что он центрфорвард, он так же может сыграть как на левом так и на правом фланге