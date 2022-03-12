Лукаку хочет вернуться в «Интер»

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сегодня, 12:24

Форвард «Челси» намерен покинуть клуб из-за финансовых проблем лондонцев.

Утверждается, что ради возвращения в «Интер» футболист готов на понижение зарплаты, представители «нерадзурри» уже получили сигнал от Лукаку.

Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 100 млн евро.