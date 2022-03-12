Лукаку хочет вернуться в «Интер»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку намерен покинуть клуб из-за финансовых проблем лондонцев.
Утверждается, что ради возвращения в «Интер» футболист готов на понижение зарплаты, представители «нерадзурри» уже получили сигнал от Лукаку.
Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 100 млн евро.
Вот зачем вообще покупали.
Интер 100 млн не заплатит,значит ратует за разрыв контракта
Дело даже не в этом, это просто как предлог. Он ещё в конце ноября говорил нечто подобное, чем вызвал огромную порцию критики со стороны болельщиков Челси и руководства клуба.
Наконец-то лучшая новость про Челси и Лукаку в часности за последние дни.
Вот зачем вообще покупали.
Интер 100 млн не заплатит,значит ратует за разрыв контракта
Дело даже не в этом, это просто как предлог. Он ещё в конце ноября говорил нечто подобное, чем вызвал огромную порцию критики со стороны болельщиков Челси и руководства клуба.
Наконец-то лучшая новость про Челси и Лукаку в часности за последние дни.