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Лукаку хочет вернуться в «Интер»

сегодня, 12:24

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку намерен покинуть клуб из-за финансовых проблем лондонцев.

Утверждается, что ради возвращения в «Интер» футболист готов на понижение зарплаты, представители «нерадзурри» уже получили сигнал от Лукаку.

Трансферная стоимость бельгийца оценивается в 100 млн евро.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 15:33
кердык Челси, крысы побежали...
Брулин
Брулин
сегодня в 15:27
Не мог пройти мимо. Интеру конечно решать, как быть. Но ситуация проституции..
mphuZ
mphuZ
сегодня в 15:17
Это разве не он недавно извинялся за то, что хотел свинтить из клуба?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:14
Лукака собственность Абрамовича , Абраша хочет хоть что то отбить ...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:27
Убегает с тонущего корабля.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:23
лукаку хочет сделать роме каку...
shur
shur ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:07
...всё правильно рассудил, поддерживаю!!!
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:55
Ну он просто понял что тут уже ему ничего не светит после интервью, а сели и светит то надо сильно потрудиться на что лукаку похоже не готов , он играет чуть чуть по друшому ему неудобно в тактике тухеля , он хочет в интер где индзаги играет контратаками где раскрылся похожий на него джеко , но плюс лукаку от джеко в том что лукаку лучше бежит может набрать хорошую скорость , я до сих пор помню матчи шахтер 5 0 в полуфинале ле, и лацио 3 1 гдето в марте 2021 , это были лучшие матчи лукаку он был великолепен и легко продавливал защитников , вероятно он хочет вернуть эти времена , и вот почему он хочет в интер
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 13:46
Бегите пока всех не смыло
протон
протон
сегодня в 13:42
Не вывозит в Челси, вот и сливается. Характер абсолютно не топ игрока.
Вот зачем вообще покупали.
Интер 100 млн не заплатит,значит ратует за разрыв контракта
Дело даже не в этом, это просто как предлог. Он ещё в конце ноября говорил нечто подобное, чем вызвал огромную порцию критики со стороны болельщиков Челси и руководства клуба.
Наконец-то лучшая новость про Челси и Лукаку в часности за последние дни.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:41
Как сообщили вчера..."Челси осталось 81 день"......
У Лукаку ещё "80 дней вокруг Челси"...
Игрок хороший...время есть перейдёт куда хочет...
протон
протон
сегодня в 13:38
А сколько слов было перед началом сезона, видео когда он в школьные годы посещая экскурсию на Стэмфорд Бридж говорил «однажды буду играть здесь» попутно называя ДД своим кумиром и идолом.
Типичный наёмник, ещё среднего класса, что годы в МЮ, что этот сезон это доказали.
Скатертью дорога, скучать не будем
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:11
Самая главная черная крыса решила сбежать!Благо повод есть(((
Loko57
Loko57
сегодня в 12:50
Очень ждем!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 12:49
Быстрее сбежать, пока время есть.))
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