Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» уже на следующей неделе.

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сегодня, 09:35

Форвард ПСЖ окончательно решил уйти из клуба.

Утверждается, что футболист подпишет контракт с «Реалом» в середине следующей недели. Официально о переходе Мбаппе объявят в конце сезона, когда Мбаппе станет свободным агентом.

От «Реала» форвард получит подписной бонус в размере 60-80 млн евро. Его зарплата по контракту составит 25 млн евро в год.