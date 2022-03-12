Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» уже на следующей неделе.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе окончательно решил уйти из клуба.
Утверждается, что футболист подпишет контракт с «Реалом» в середине следующей недели. Официально о переходе Мбаппе объявят в конце сезона, когда Мбаппе станет свободным агентом.
От «Реала» форвард получит подписной бонус в размере 60-80 млн евро. Его зарплата по контракту составит 25 млн евро в год.
Не знаю кто источник этой информации, но когда-то это в конце-то концов должно было случится. А то уж очень много разной информации вокруг Мбаппе. Кто-то только уже не умолял его остаться играть в ПСЖ. Даже президент Макрон сне зашёл попросить его остаться в ПСЖ. Но у Мбаппе на это давным давно свои планы и детская мечта, к которой он уверенно идёт. И даже огромные гонорары арабских шейхов не смогли остановить Килиана. За это ему отдельный Респект и Уважение ! И как говорится, чему быть того не миновать. С ПСЖ он выиграл всё что может сам ПСЖ, но конкуренцию в Лиге Чемпионов ПСЖ проиграл именно Реалу , хотя сам Мбаппе и забил в ворота Реала. Но и этот факт не смог ПСЖ одолеть Реал. У Реала оказался свой козырь в виде ещё одного французского голеодора Бензема. Теперь двум французам будет очень комфортно играть в одном клубе и завоёвывать новые трофеи и титулы . Чего от души пожелаю им и Реалу. А сейчас остаётся только дождаться официального подтверждения, в чём совсем не сомневаюсь, что это произойдёт в любом случае.
Всем Добра !!!
Не знаю кто источник этой информации, но когда-то это в конце-то концов должно было случится. А то уж очень много разной информации вокруг Мбаппе. Кто-то только уже не умолял его остаться играть в ПСЖ. Даже президент Макрон сне зашёл попросить его остаться в ПСЖ. Но у Мбаппе на это давным давно свои планы и детская мечта, к которой он уверенно идёт. И даже огромные гонорары арабских шейхов не смогли остановить Килиана. За это ему отдельный Респект и Уважение ! И как говорится, чему быть того не миновать. С ПСЖ он выиграл всё что может сам ПСЖ, но конкуренцию в Лиге Чемпионов ПСЖ проиграл именно Реалу , хотя сам Мбаппе и забил в ворота Реала. Но и этот факт не смог ПСЖ одолеть Реал. У Реала оказался свой козырь в виде ещё одного французского голеодора Бензема. Теперь двум французам будет очень комфортно играть в одном клубе и завоёвывать новые трофеи и титулы . Чего от души пожелаю им и Реалу. А сейчас остаётся только дождаться официального подтверждения, в чём совсем не сомневаюсь, что это произойдёт в любом случае.
Всем Добра !!!