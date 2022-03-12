Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2021/2022

Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» уже на следующей неделе

сегодня, 09:35

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе окончательно решил уйти из клуба.

Утверждается, что футболист подпишет контракт с «Реалом» в середине следующей недели. Официально о переходе Мбаппе объявят в конце сезона, когда Мбаппе станет свободным агентом.

От «Реала» форвард получит подписной бонус в размере 60-80 млн евро. Его зарплата по контракту составит 25 млн евро в год.

Все новости
Слухи«Ювентус» претендует на Жоржиньо
Сегодня, 15:27
СлухиОкафор может перейти в «Интер»
Сегодня, 15:07
Слухи«Барселона» хочет избавиться от Нето
Сегодня, 14:40
СлухиЛевандовски интересен «Барселоне»
Сегодня, 12:45
СлухиЛукаку хочет вернуться в «Интер»
Сегодня, 12:24
Рангник: «Рэшфорд не говорил мне, что хочет уйти»
Сегодня, 11:48
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 14:24
Может и перейдёт, а может и нет, переходили игроки куда сильнее, но пропадали. Тот же Кака - обладатель золотого мяча! Так толком и не заиграл!
Азар был в шикарном состоянии, сливочные мечтали о нём, купили в итоге бельгийца и он утонул в своих детских мечтах. ЗМ в составе Реала теперь только снится ему.
И Мбаппе может стать высокооплачиваемым
Тайгером Вудсом в составе сливочных!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 13:41
Как модет один матч влиять на его решение? Ну ты что такой наивный? Сегодня одни победили завтра другие. Если он решил уйти из псж, этот матч ничего никогда не решил бы, потому что одни игра да даже ожин титул или турнир ничего не решает. В Реал переходили звезды после победы в лч
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
сегодня в 13:39
ПСЖ надо было брать Роналду,чтобы Мбаппе играл с кумиром и остался, а не бесполезного пешехода-2 гола)))
протон
протон ответ r3kksuuygm4e (раскрыть)
сегодня в 13:33
Если так и произойдет, то Перес-это гений, которому уже сегодня надо памятник ставить. Увести у шейхов бесплатно такого футболиста еще и в расцвете сил и под такую зарплату((((( Причем предварительно утерев нос катарскому денежному на своем поле, а самому Киллиану позволив ощутить атмосферу и энергию Сантьяго Барнабеу.
протон
протон
сегодня в 13:32
Флорентино Перес просто взял и отвесил издевательский шалбан катарскому Аль-Хелайфи.
" Ты не захотел мне продать Мбаппе за 200 млн? Ты говорил, что победа в ЛЧ важнее? Тогда, я сначала выкину тебя из ЛЧ вместе с ним же, а потом бесплатно заберу его у тебя"
Просто сделал его как пацана.
Последняя игра окончательно склонила, скорее всего, Мбаппе перейти в Реал. Мало кто сомневался, что любовь черепашки к Бензема окажется сильнее любых других стимулов. Так что вполне ожидаемо.
Реал в последней игре показал, где царит дух футбола. Ветераны Мадрида разорвали хвалёный миллиардный состав
протон
протон
сегодня в 13:30
Интересно будет посмотреть на псж без него, по мне именно он много тащит команду.
Вини Мбаппе Асенсио
Вини Бензема Мбаппе
Мбаппе Бензема Асенсио
Ему все равно где играть, он играл везде одинаково хорошо
dok66
dok66
сегодня в 13:29
Матч с Реалом был определяющим . Точка невозврата пройдена . Удачи ему в Реале !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:11
Реал доказал Мбаппе, что псж это не тот клуб где должны играть профессианалы.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:08
После поражения в ЛЧ от Реала теперь не осталось сомнений что уйдет к победителю.
vlasovca
vlasovca
сегодня в 12:18
Чему быть того не миновать.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 12:16
После этого купят Суареса и восстановится МСН...
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 11:39
Псж нужно французских игроков подписывать, а не бразильцев, которые пришли на пенсии подзаработать. Как Бавария, скупать лучших игроков лиги 1, а не суперзвезд, у которых пик прошёл. Вот и весь расклад. Мбаппе добро пожаловать в королевский клуб. Разницу между предложенной зп реалом и псж он компенсирует за счёт реклам, даже будет больше зарабатывать, как криш в своё время
4RT
4RT
сегодня в 11:23
Бензема опять задвинут
амурец
амурец
сегодня в 10:57
Мбаппе правильно решил
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:56
Гнать надо Месси и возможно, Неймара. Покупать Холанда и условного Лаутаро или Сона и всё у ПСЖ будет хорошо.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:37
После ухода Мбаппе, ПСЖ посыпится. Снизится мотивация у всех игроков.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:10, ред.
Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» уже на следующей неделе.
Не знаю кто источник этой информации, но когда-то это в конце-то концов должно было случится. А то уж очень много разной информации вокруг Мбаппе. Кто-то только уже не умолял его остаться играть в ПСЖ. Даже президент Макрон сне зашёл попросить его остаться в ПСЖ. Но у Мбаппе на это давным давно свои планы и детская мечта, к которой он уверенно идёт. И даже огромные гонорары арабских шейхов не смогли остановить Килиана. За это ему отдельный Респект и Уважение ! И как говорится, чему быть того не миновать. С ПСЖ он выиграл всё что может сам ПСЖ, но конкуренцию в Лиге Чемпионов ПСЖ проиграл именно Реалу , хотя сам Мбаппе и забил в ворота Реала. Но и этот факт не смог ПСЖ одолеть Реал. У Реала оказался свой козырь в виде ещё одного французского голеодора Бензема. Теперь двум французам будет очень комфортно играть в одном клубе и завоёвывать новые трофеи и титулы . Чего от души пожелаю им и Реалу. А сейчас остаётся только дождаться официального подтверждения, в чём совсем не сомневаюсь, что это произойдёт в любом случае.
Всем Добра !!!
r3kksuuygm4e
r3kksuuygm4e
сегодня в 10:10
Только бы Бензема не задвинули...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:09
А ПСЖ Месси доест.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:07
Наверное лучший нап на сегодня...из молодых...
ПСЖ без него...полПСЖ....
NOVA
NOVA
сегодня в 10:06
ну и хорошо, если правда!!!
Elliada
Elliada
сегодня в 10:05
Наконец-то эта эпопея закончится.
particular
particular
сегодня в 10:02
Серьёзные намерения Реала подкрелены солидными цифрами и открывающимися перспективами...
Cat01
Cat01
сегодня в 10:01
Значит решили
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:56
Ждем официального подтверждения
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:46
ЛЧ поставила точку
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:39
Это будет круто!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 