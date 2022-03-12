Рангник: «Рэшфорд не говорил мне, что хочет уйти»

Наставник МЮ отреагировал на слухи, что форвард хочет сменить клубную прописку.

Ничего не знаю об этом, мы разговаривали недавно, он мне ничего такого не говорил.

Я уже давно не слежу за такого рода слухами. Впрочем, сейчас трансферное окно закрыто, поэтому комментировать здесь точно нечего.