Рангник: «Рэшфорд не говорил мне, что хочет уйти»

Наставник МЮ Ральф Рангник отреагировал на слухи, что форвард Маркус Рэшфорд хочет сменить клубную прописку.
Ничего не знаю об этом, мы разговаривали недавно, он мне ничего такого не говорил.
Я уже давно не слежу за такого рода слухами. Впрочем, сейчас трансферное окно закрыто, поэтому комментировать здесь точно нечего.
Рэшфорд же англичанин....
А уйти по-английски...значит не прощаясь....
Смешные эти немцы...вообще ни в чём кроме баварских колбасок не разбираются...
Как дети малые...
Рэшфорд же англичанин....
А уйти по-английски...значит не прощаясь....
Смешные эти немцы...вообще ни в чём кроме баварских колбасок не разбираются...
Как дети малые...