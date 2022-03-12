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Рангник: «Рэшфорд не говорил мне, что хочет уйти»

сегодня, 11:48

Наставник МЮ Ральф Рангник отреагировал на слухи, что форвард Маркус Рэшфорд хочет сменить клубную прописку.

Ничего не знаю об этом, мы разговаривали недавно, он мне ничего такого не говорил.

Я уже давно не слежу за такого рода слухами. Впрочем, сейчас трансферное окно закрыто, поэтому комментировать здесь точно нечего.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:25
Ну Рэш сдал. Это точно. Плюс непонятную позицию на поле занимает
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:05
Конечно он хочет уйти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:34, ред.
Ты чего...Ральф..??
Рэшфорд же англичанин....
А уйти по-английски...значит не прощаясь....
Смешные эти немцы...вообще ни в чём кроме баварских колбасок не разбираются...
Как дети малые...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:52
А тут и говорить не надо!
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