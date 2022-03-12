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Неймар и Месси не собираются уходить из ПСЖ

сегодня, 10:47

Форварды ПСЖ Лионель Месси и Неймар не планируют покидать клуб.

Ранее слухи о возможном уходе футболистов появились на фоне вылета парижан из Лиги чемпионов.

Утверждается, что игроки не выражали подобных желаний.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:14
одному из них пора начать показывать яркую игру !
на другого ... всё равно
dok66
dok66
сегодня в 14:57
От такой-то кормушки , где и играть -то не надо . Только выходить на поле , и ингода по мячику попадать
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
сегодня в 14:57
Было бы куда, если толтко в МЛС)
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 14:47
Ну,ещё бы....два насоса!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 14:28
Месси будет рад вернуться в Барсу и играть за зарплату в 10 млн, от него толк будет гораздо больше, чем от непонятных новичков. В Каталонии он сможет пару сезонов отыграть и отправиться доиграть в МЛС.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:18
Правильно. Не надо сдаваться и опускать рук. Мбаппе уйдет, но на его место шейхи купят нового звездного форварда.
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
сегодня в 13:38
Аргентинская бездарность привыкла получать миллионы за пешеходство на поле.Барсу развалил и обанкротил, теперь принялся за ПСЖ.До его прихода ПСЖ финал кубка и ЛЧ, без него в 1/8 вылетают, даже с таким подбором игроков.
протон
протон
сегодня в 13:28
ПСЖ сейчас - это натуральная Барса 2018-2020-х годов. Куча старых пешеходов на огромных контрактах, которым от футбола уже ничего не надо.
Единственная разница лишь в том, что у ПСЖ бесконечная кубышка с нефтедолларами.
Однако спортивному проекту на ближайшие года это вряд ли поможет, ведь чтобы взять других игроков - сначала нужно этих куда-то сплавить, а им и здесь прекрасно играется в полноги.
В плане бездарного управления клубом Леонардо с Кебабом однозначно могли бы посоревноваться с Бармалеем и Абидалем.
протон
протон
сегодня в 13:27
Еще бы, нигде больше таких зп не предложат 30+ летним пешеходам
ОПС
ОПС
сегодня в 12:50
Они ж, вроде, не дураки уходить с теплого места.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:47
Нашли дураков и гребут бабло ....
Им надо в клуб Кокорина записаться !
sv_1969
sv_1969 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 12:23
Неймар закончился когда ушёл из Барсы за длинным рублём так сказать!Хотя куда казалось длиннее!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:21
Месси и Неймару нужен партнер в нападении вроде Фирмино, который будет играть опорного нападающего
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:17
С чего бы им уходить? Они сюда пришли очень сытно кушать, а результативность, забитые голы и трофеи - это для них уже дело десятое. Деньги шейхов сыграли с ними злую шутку, так как стали первоочередной мотивацией для футболистов, отодвинув командные успехи на второй план.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 12:14
Месси не уйдет.. Пока он там - гелевый туда не сунется... Только если переступит через свой эгоизм... Но это невозможно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:56
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:42
На Неймара бы я так сильно не гнал, он хоть старался. Голевой пас отдал на Мбаппе. Хотя уже сильно заметно, что его уровень снизился и лучшим в мире ему уже не стать. Тем более, если учесть, что он бразилец, то закат карьеры будет через 2 года уже.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:22
Мбаппе добровольно,уговаривать не могут,поэтому ошибаешься
berda2003
berda2003
сегодня в 11:22
засланные диверсанты по уничтожению псж...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:20
Никто добровольно не уйдёт с жирного места.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:16
Желание этих двух господ совсем не удивляет. После последних и невзрачных пары сезонов вряд ли кто то им предложит контракт соизмеримый с контрактом в ПСЖ. Потому и будут цепляться за любую возможность остаться в Париже. Ждем следующего ТО и посмотрим, где кто окажется .
drug01
drug01
сегодня в 11:07
Зачем им менять команду
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:05
Не куда больше идти.
particular
particular
сегодня в 10:55
Крайняя неудача, скорее всего, сподвигнет боссов ПСЖ на реорганизацию команды во многих направления... В том числе, вероятны изменения в кадрах, - Месси с Неймаром, вполне, могут оказаться в числе тех, кому вежливо предложат заняться своим трудоустройством...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:55
Очень жаль!
амурец
амурец
сегодня в 10:54, ред.
Конечно немзера не делать и получать бабло, ну пусть шейхи про это думают
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:50
Теперь это проблема парижан
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:50
Киндер сюрприз 🎁 !!!)))))
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