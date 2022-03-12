Неймар и Месси не собираются уходить из ПСЖ

Форварды ПСЖ Лионель Месси и Неймар не планируют покидать клуб.
Ранее слухи о возможном уходе футболистов появились на фоне вылета парижан из Лиги чемпионов.
Утверждается, что игроки не выражали подобных желаний.
Форварды ПСЖ Лионель Месси и Неймар не планируют покидать клуб.
Ранее слухи о возможном уходе футболистов появились на фоне вылета парижан из Лиги чемпионов.
Утверждается, что игроки не выражали подобных желаний.
Единственная разница лишь в том, что у ПСЖ бесконечная кубышка с нефтедолларами.
Однако спортивному проекту на ближайшие года это вряд ли поможет, ведь чтобы взять других игроков - сначала нужно этих куда-то сплавить, а им и здесь прекрасно играется в полноги.
В плане бездарного управления клубом Леонардо с Кебабом однозначно могли бы посоревноваться с Бармалеем и Абидалем.
Единственная разница лишь в том, что у ПСЖ бесконечная кубышка с нефтедолларами.
Однако спортивному проекту на ближайшие года это вряд ли поможет, ведь чтобы взять других игроков - сначала нужно этих куда-то сплавить, а им и здесь прекрасно играется в полноги.
В плане бездарного управления клубом Леонардо с Кебабом однозначно могли бы посоревноваться с Бармалеем и Абидалем.