ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым на следующей неделе

1647161714

сегодня, 11:55

ЦСКА собирается продлить контракт с голкипером .

По данным источника, «армейцы» планируют подписать новую сделку с вратарём на следующей неделе. Соглашение будет рассчитано на 2 года с возможностью продления на ещё один сезон.