ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым на следующей неделе

ЦСКА собирается продлить контракт с голкипером Игорем Акинфеевым.
По данным источника, «армейцы» планируют подписать новую сделку с вратарём на следующей неделе. Соглашение будет рассчитано на 2 года с возможностью продления на ещё один сезон.
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, он является воспитанником «армейцев» и находится в системе клуба с 1991 года.
Удачи Игорю , а главное без травм.
Удачи Игорю , а главное без травм.
А Помазун объективно сейчас по показателям лучший в РПЛ. Да и Игорь не молодеет + травмы...
А Помазун объективно сейчас по показателям лучший в РПЛ. Да и Игорь не молодеет + травмы...
Альтернативы пока точно нет !!! Удачи тёзка !!!
Альтернативы пока точно нет !!! Удачи тёзка !!!
Жаль, из ЕК выкинули, мог улучшить статистику !
Жаль, из ЕК выкинули, мог улучшить статистику !