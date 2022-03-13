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ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым на следующей неделе

сегодня, 11:55

ЦСКА собирается продлить контракт с голкипером Игорем Акинфеевым.

По данным источника, «армейцы» планируют подписать новую сделку с вратарём на следующей неделе. Соглашение будет рассчитано на 2 года с возможностью продления на ещё один сезон.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, он является воспитанником «армейцев» и находится в системе клуба с 1991 года.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 16:31
Оно и понятно! Игорь это легенда армейского клуба. И это будет правильное решение!
протон
протон
сегодня в 16:23
Всё ещё лучший вратарь в России
alexamit
alexamit
сегодня в 16:18
От добра добро не ищут.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:38
Игорёк ещё не выдохся, ещё поиграет.
dok66
dok66
сегодня в 14:30
И это правильно . Старый конь борозды не портит , да и в раздевалке есть авторитетище, который может навалять
Брулин
Брулин
сегодня в 14:20
Это будет абсолютно адекватным решением, с обеих сторон.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:57
Можно выдохнуть
ABir
ABir
сегодня в 13:31
Лет до 40 поиграет
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:26
Не смотря на клубные пристрастия, нужно признать, что Акинфеев легенда не только ЦСКА, но и всего российского футбола.
Red blu
Red blu
сегодня в 13:21
Я бы добавлял во всех таких новостях к последнему абзацу фразу - "Игорь Акинфеев, после того как Месси перешёл из Барсы в ПСЖ, остался главным и единственным старожилой-патриотом Европы, чей стаж игры за единственный клуб в карьере составляет уже 18 лет."
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:16
Отличная новость....Игорь сильнейший вратарь РПЛ...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:11
Игорь по сути всю свою сознательную жизнь находится в системе ЦСКА. Дебютировав в 17 лет в основе, Игорь без малого на 20 лет занял позицию в воротах . А выбывал только на время травм. Долгое время был номером один в стране. И сейчас альтернативы в клубе у него нет. Так что продлить контракт с лидером и капитаном команды сам бог велел.
Удачи Игорю , а главное без травм.
berda2003
berda2003
сегодня в 13:09
уход на пенсию отодвинули, теперь можно экономить на запасных вратарях ...
Alean
Alean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:08
Начала века, есть ещё 80 лет, мб кто и превзойдёт.
А Помазун объективно сейчас по показателям лучший в РПЛ. Да и Игорь не молодеет + травмы...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:07
Правильное решение.
STVA 1
STVA 1 ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 13:06
Думаю для Игоря это не критично!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alean (раскрыть)
сегодня в 13:02
Тот факт, что акинфеев лучший вратарь рпл в 21 веке это истина, несмотря на утверждения фанов других клубов
Alean
Alean ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:53
Помазун, и не факт что Игорь объективно лучше чем он.
Землянин
Землянин
сегодня в 12:47
Теперь продлевать будут в рублях, опоздал
ОПС
ОПС
сегодня в 12:45
Надо играть, возраст позволяет.
армеец 62
армеец 62
сегодня в 12:42
кто бы сомневался...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:37
Очень даже предсказуемое решение.
Альтернативы пока точно нет !!! Удачи тёзка !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:33
Отличное решение, Игорь наша легенда!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:24
Для вратаря его возраст не критичен, надо продлять контракт на радость нам болельщикам
particular
particular
сегодня в 12:19
Если защитники будут беречь нервные клетки Игоря, то он ещё попылит на пользу клуба и в своё удовольствие...
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 12:14
Легенда :)) !
Жаль, из ЕК выкинули, мог улучшить статистику !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:12
И это здорово! Игорь ещё в полном порядке, но у него уже есть достойная смена.
drug01
drug01
сегодня в 12:10
Хорошее дело
shlomo
shlomo
сегодня в 11:56
Игорь игру не портит...нужно продлевать!!!
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