Игонин: «У Алипа схожие функции и возможности с Ракицким»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал слухи о том, что питерский клуб не будет выкупать у «Кайрата» права на защитника .

В момент, когда только Алипа позвали на просмотр, были вопросы о его необходимости. Мы думали, что это, возможно, в будущем замена Ракицкому, а так как сейчас Ярослава в команде вообще нет, взятие Алипа в аренду было правильным решением. У него во многом схожи функции и возможности с Ракицким. Почему не играет полностью матчи? Тут вопрос в надежности и доверии главного тренера, потому что он делает выводы не из матчей, а из тренировочного процесса. Вопрос надежности, на мой взгляд, в отношении центрального защитника для сегодняшнего «Зенита» – это очень важный критерий.

Вопрос о выкупе делится на две части: тренер должен сказать, что игрок необходим, а руководство должно решать все то, что касается денег. Рынок всегда диктует цену. Сегодня три миллиона может быть много, а завтра уже будет мало. Тут еще вопрос в том, а будут ли эти три миллиона для выкупа?