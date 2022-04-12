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Игонин: «У Алипа схожие функции и возможности с Ракицким»

12 апреля 2022, 14:22

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал слухи о том, что питерский клуб не будет выкупать у «Кайрата» права на защитника Нуралы Алипа.

В момент, когда только Алипа позвали на просмотр, были вопросы о его необходимости. Мы думали, что это, возможно, в будущем замена Ракицкому, а так как сейчас Ярослава в команде вообще нет, взятие Алипа в аренду было правильным решением. У него во многом схожи функции и возможности с Ракицким. Почему не играет полностью матчи? Тут вопрос в надежности и доверии главного тренера, потому что он делает выводы не из матчей, а из тренировочного процесса. Вопрос надежности, на мой взгляд, в отношении центрального защитника для сегодняшнего «Зенита» – это очень важный критерий.

Вопрос о выкупе делится на две части: тренер должен сказать, что игрок необходим, а руководство должно решать все то, что касается денег. Рынок всегда диктует цену. Сегодня три миллиона может быть много, а завтра уже будет мало. Тут еще вопрос в том, а будут ли эти три миллиона для выкупа?

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
12 апреля в 16:50
"Тренер должен сказать, что игрок необходим, а руководство..."
...снова по привычке достанет из штанов и положит свою колбасу на мнение вегана и отправит игрока подрабатывать в фарме.
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 15:43
Три миллиона для Газпрома это не деньги, тем более Алип не подпадает под категорию легионеров.
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 14:36
Очень хороший игрок.
Как бы гений Семака не запорол карьеру Алипа .
Ему нужно давать больше игрового времени.
КЭТиК
КЭТиК
12 апреля в 14:29
Может тут они ошибаются.
Cat01
Cat01
12 апреля в 14:27
Надо хорошо посмотреть
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
12 апреля в 14:26
Посмотрим чем закончится.
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