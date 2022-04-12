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Червиченко: «„Спартак“ будет убиваться на поле в матче с „Зенитом“»

12 апреля 2022, 11:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.05.2022 в 16:30 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ, а также поделился мнением о матче 29-го тура между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Динамо» будет стимулировать соперников «Зенита»? А разве у нас это разрешено? Слушайте, ну то, что может втихаря произойти… Может быть что угодно. Поэтому не могу ничего сказать. Не знаю, скажу, что может, а они не могут. Нет однозначного мнения на этот счет.

Может ли «Динамо» рассчитывать на помощь «Спартака» в 29-м туре РПЛ? Мне кажется, там особо стараться и не надо. «Спартак» и так будет убиваться, зачем его стимулировать? Ничего «Спартак» «Зениту» не подарит, даже находясь на 9-м месте, все равно будет играть и убиваться на поле. Я не вижу тут вообще смысла как-то дергаться.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 апреля в 17:31
Capral...
Респект..
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
12 апреля в 17:10
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ mat73 (раскрыть)
    12 апреля в 16:41, ред.
    Ага...прям..сборная Москвы против Зенита...)))

    Последний раз московская команда выигрывала у Зенита в далёком 2020-м....
    После этого только в РПЛ 12 игр Зенит им не проигрывает...
    Да что там "не проигрывает"...периодически деклассирует...7:1..6:1...4:1.....

    У Спартака с Зенитом не лучшая статистика..последние 10 официальных игр - лишь 1 победа...
    mat73
    mat73
    12 апреля в 14:57
    Если Спартак поможет Динамо обойти Зенит и стать чемпионами - то тогда Динамо по гроб жизни будут обязаны потом Спартаку))))))
    Gahi
    Gahi
    12 апреля в 13:01
    Только игра между командами и рассудит кто способен показать достойный результат.
    Caniggia
    Caniggia
    12 апреля в 13:00
    Надеюсь, дадут бой Питеру!
    альсато
    альсато
    12 апреля в 12:55
    Если ФУТБОЛ-это ЖИЗНЬ для футболистов, так зачем УБИВАТЬСЯ на футбольном поле?))))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    12 апреля в 12:54, ред.
    Можно подумать в последних 10-ти матчах против Зенита в которых москвичи пропустили 8456 голов они не старались...так баловались...на расслабоне...)))
    Oliver S
    Oliver S
    12 апреля в 12:34
    Откуда этот бред про принципиального соперника? Никогда Зенит им не станет, пусть хоть еще десять чемпионств купят, Червяк опять бредит.
    А про чемпионат и борьбу - все силы будут потрачены на кубок, в чемпе уже ловить нечего, так что не факт, что будет прям бой, скорее всего, вату прокатают до гола в любую сторону.
    lotsman
    lotsman
    12 апреля в 12:05
    Естественно Спартак не надо стимулировать. Игры с Зенитом для Спартака всегда были принципиальными. И хотя к 29 туру Спартаку надо сыграть ещё четыре тура, среди которых игра с Рубином дома, в которой Рубин будет стараться выиграть, поскольку для них это тоже принципиальная игра, и игра на выезде с Ростовом, который показывает сейчас хорошую игру, к игре с Зенитом Спартак настроится решительно. Спартак захочет реабилитироваться после 7 - 1 в первом круге, а наш Зенит хочет закончить сезон чемпионом. Поэтому игра будет очень интересной.
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    12 апреля в 12:03
    Иногда, от игры ждёшь, чего-то особенного, а она разочаровывает, полностью. Самара, на мой взгляд, выборочно, продает игры, собственно, как и все остальные. Сейчас, когда чемпионат вышел на финишную прямую, договорняки входят в силу во всей своей "красе....."
    Capral
    Capral
    12 апреля в 11:55, ред.
      shlomo
      shlomo
      12 апреля в 11:36
      Ну тут рано еще говорить об этом матча. Тут еще Спартак думаю ляжет костьми в матче с Рубином, которому терять уже нечего и Леня подготовит команду к этому матчу специфически. Ну а после поездка в Ростов, где Георгиевич тоже окажет "радушный прием" и уж точно настроит Ростов на победу. А потом приедут Самарцы, не пальцем деланные и тоже приедут не дарить очки. Так что до матча с Зенитом еще есть много времени. Да и непонятно на каком месте будет Спартак на то время и Зенит тоже. Ну а так что, матч будет и на мой взгляд будет зрелищным (как обычно бывает такое противостояние). Доживем и все увидим!
      STVA 1
      STVA 1
      12 апреля в 11:25
      Червяк Америке не открыл. Конечно будет
      monah-10
      monah-10
      12 апреля в 11:22
      Может так, а может не так...
      Ironigor
      Ironigor
      12 апреля в 11:22
      А толк будет ?
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