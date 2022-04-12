Червиченко: «„Спартак“ будет убиваться на поле в матче с „Зенитом“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ, а также поделился мнением о матче 29-го тура между «красно-белыми» и «Зенитом».
«Динамо» будет стимулировать соперников «Зенита»? А разве у нас это разрешено? Слушайте, ну то, что может втихаря произойти… Может быть что угодно. Поэтому не могу ничего сказать. Не знаю, скажу, что может, а они не могут. Нет однозначного мнения на этот счет.
Может ли «Динамо» рассчитывать на помощь «Спартака» в 29-м туре РПЛ? Мне кажется, там особо стараться и не надо. «Спартак» и так будет убиваться, зачем его стимулировать? Ничего «Спартак» «Зениту» не подарит, даже находясь на 9-м месте, все равно будет играть и убиваться на поле. Я не вижу тут вообще смысла как-то дергаться.