Червиченко: «„Спартак“ будет убиваться на поле в матче с „Зенитом“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о чемпионской гонке в РПЛ , а также поделился мнением о матче 29-го тура между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Динамо» будет стимулировать соперников «Зенита»? А разве у нас это разрешено? Слушайте, ну то, что может втихаря произойти… Может быть что угодно. Поэтому не могу ничего сказать. Не знаю, скажу, что может, а они не могут. Нет однозначного мнения на этот счет.