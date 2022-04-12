Кавазашвили: «Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о безголевой серии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
Связка Азмун — Дзюба была самой эффективной в чемпионате. Скорость и резкость Сердара помогали компенсировать явные слабые места в игре Артема.
Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артем заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Альберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось.
Еще и годы берут свое. Дзюба не молодеет с каждым днем. Но он по-прежнему полезен для «Зенита», а безголевая серия бывает у всех нападающих. Чтобы она прервалась, об этом просто надо перестать думать.
- Ох, и вскинулся я прямо на дыбы:
Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы!
Больно тема какая-то склизкая,
Не марксистская, ох, не марксистская!
( А. Галич)
- Ох, и вскинулся я прямо на дыбы:
Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы!
Больно тема какая-то склизкая,
Не марксистская, ох, не марксистская!
( А. Галич)
Так не бывает...
Так не бывает...