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Кавазашвили: «Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна»

12 апреля 2022, 11:54

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о безголевой серии нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Связка Азмун — Дзюба была самой эффективной в чемпионате. Скорость и резкость Сердара помогали компенсировать явные слабые места в игре Артема.

Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артем заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Альберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось.

Еще и годы берут свое. Дзюба не молодеет с каждым днем. Но он по-прежнему полезен для «Зенита», а безголевая серия бывает у всех нападающих. Чтобы она прервалась, об этом просто надо перестать думать.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 13:18
Дзюба после прочтения данной новости :
- Ох, и вскинулся я прямо на дыбы:
Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы!
Больно тема какая-то склизкая,
Не марксистская, ох, не марксистская!
( А. Галич)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 апреля в 13:07
Мы то понимаем, что депрессия вызвана не футбольным причинами. Батоно Анзор видимо не в курсе и видео из раздевалки не смотрит, поэтому и не в теме
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 апреля в 13:06
"Дзюба" и "Депрессия" в одном предложении ???
Так не бывает...
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 12:25
К Юри надо привыкать.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 апреля в 12:23
Валер, ну ты же первый!)
shur
shur
12 апреля в 12:11
...наглядный пример, Алвес+ Месси = сотни мячей , бразилец ушёл , аргентинец встал! Теперь один другого обратно зовёт!!!
shur
shur
12 апреля в 12:08
...смотрю "Триггер" 2 сезон, Анзор прям психолог, к бабке не ходи !
lotsman
lotsman
12 апреля в 12:08
Провокационная статья.
drug01
drug01
12 апреля в 11:56
Все верно согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 11:55
Ща набегут комментаторы...
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