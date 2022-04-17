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Габулов: «Матч с „Нижним“ получился непростым для игроков „Химок“»

17 апреля 2022, 22:08
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов поделился мыслями о матче РПЛ с «Нижним Новгородом» (0:0).

Непростая выездная игра, в которой удалось заработать одно очко. Матч был важным для обеих команд, было видно, что все настроены и нацелены на то, чтобы не проиграть. Конечно, мы хотели победить, но не получилось, движемся дальше, готовимся к следующему матчу.

Учитывая, что игра не совсем получилась, можно считать, что мы заработали очко, но мы ехали за победой. Тренерский штаб будет смотреть, что и почему не получилось у команды. Мы в диалоге с тренерами будем обсуждать. В турнирную таблицу пока не смотрим, двигаемся от матча к матчу, в мае будем оценивать.

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beefs
beefs
17 апреля в 22:36
какие ваши годы, еще выиграете...
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