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«Бавария» позволит Левандовски уйти после завершения сезона

19 апреля 2022, 13:15

Нападающий Роберт Левандовски близок к уходу из «Баварии».

Мюнхенский клуб будет готов отпустить поляка этим летом, если за его трансфер заплатят не менее 40 млн евро. «Бавария» не будет предлагать форварду новый контракт более чем на два года, а также не собирается повышать заработную плату Левандовски. В мюнхенском клубе существует правило, по которому он не предлагает новые сделки более чем на два года футболистам старше тридцати лет.

Напомним, что в трансфере Левандовски заинтересована «Барселона».

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Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise
19 апреля в 23:07
Раньше была эра Роналду и Месси, и их противостояние в Эль Классико. Кажется им на смену придет новое противостояние Мбаппе (Реал) - Левандовски (Барселона), новая эра, так как эпоха Роналду и Месси точно закончилась в конце 2021 года. Жаль только эра новых звезд продлится максимум 2 сезона, так как к этому времени поляк будет на спаде, а Мбаппе вероятно будет прогрессировать
Franky2006.2022
Franky2006.2022
19 апреля в 19:48, ред.
Мало верится в этот трансфер. Но это было бы усилением, пусть даже на пару лет.
112910415
112910415
19 апреля в 17:58
ну вот, близится новый вызов
Elliada
Elliada ответ Дима Логинов (раскрыть)
19 апреля в 17:13
Я в общем написал. Мои комментарии и других пользователей это не хейт, а просто факты.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Elliada (раскрыть)
19 апреля в 17:08
Я, если честно, Вас совершенно не понял. С чего Вы решили, что мой комментарий был как ответ на Ваш?
95-shishani-95
95-shishani-95
19 апреля в 16:58
Какой ненормальный даст за этого старика 40+ млн евро, если только арабские клубы, вроде ПСЖ, МС, Ньюкасл и т.д.? Тем более, непонятно каков он вне Бундеслиги.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
19 апреля в 16:57
Не правильно рассуждаешь. По цифрам, на словах то все как бы сходиться. А если подумать? Не игрок делает команду, а команда игрока. Без сильных команд и тренера(про Клоппа ты отметил не спроста), ни у Месси, ни у Роналду не получилось бы взять несколько раз ЛЧ.
Можно много чего написать тебе в ответ, но это будет слишком долго. Напишу только, что есть живой похожий пример. Роналду в МЮ. Забивает, старается, делает хет трики, даже победные мячи забивает. НО! МЮ пока даже в четвёрку не попадает, хотя уже заканчивается чемпионат и вылет в ЛЧ уже в 1/8. Всё как с Левандовски. Голы есть, но общекомандного результата нет.
Плюс еще немаловажно конкуренция в чемпионате. Когда была конкуренция в чемпионате, в финале ЛЧ играли две немецкие команды. Без конкуренции Бавария ЛЧ будет выигрывать раз в 10 лет. Поэтому такие нападающие как Левандовски будут ЛЧ выигрывать раз в карьере. Т.е. это не он такой не эффективный, а команда. Уверен играй он в Реале на месте Бензема или в Барсе на месте Вильи или ЭтоО, тоже был бы 4-х кратным или 5-и кратным победителем ЛЧ.
Bensurr
Bensurr ответ Elliada (раскрыть)
19 апреля в 16:39
После лч обьявили что не будет вручения Зм. А вот и список. Кто должен был получить мяч, да же месси говорил что Левандовски заслужил в 2020 году.
1. Роберт Левандовски («Бавария»)

2. Криштиану Роналду («Ювентус»)

3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

4. Лионель Месси («Барселона»)

5. Томас Мюллер («Бавария»)

6. Карим Бензема («Реал»)

7. Неймар («ПСЖ»)

8. Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд)

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 16:13
Тем не менее 8 лет в одном клубе это реально много! Но тот же Бензема в мадридском Реале уже 13 лет. Было бы интересно увидеть Леву в стане королевичей...
Elliada
Elliada ответ Bensurr (раскрыть)
19 апреля в 15:53
Левандовски не уровень МС. Он не нужен. Пусть лучше в Реал идет
Elliada
Elliada ответ Bensurr (раскрыть)
19 апреля в 15:52
Прежде чем писать подобную чушь, нужно посмотреть как было на самом деле. 20 июля 2020 года было объявлено, что в этом году ЗМ не будет вручаться. Тогда ЛЧ была на стадии 1/8 и на победу претендовали 16 команд. Тогда не знали, кто выиграет ЛЧ и, соответственно, не получит ЗМ. Так что у Левандовски никто не воровал ЗМ, на его месте мог быть Месси, Роналду, Неймар, Мбаппе и т. д. и они тоже не получили бы ЗМ
Bensurr
Bensurr ответ Elliada (раскрыть)
19 апреля в 15:46
Подождите не торопитесь, может он этим летом перейдёт в Сити, и он станет для вас топом, ведь такого замыкателя шас не хватает Сити.
протон
протон
19 апреля в 15:41
Зачем нужен поляк с такой зп.
Вчерашняя игра показала, что нужен ЦЗ (Лангле это ужас), правый и левый защитники ( Альба не железный), ну и в идеале искать опорника талантливого (Тчуамени из Монако хорош, но нет столько денег).
В нападении всё-таки хочется верить в Ансу и Обаменьянга.
Bensurr
Bensurr ответ Elliada (раскрыть)
19 апреля в 15:38
За победу в лч давали Зм но месси отдали когда он да же вылетал в 1/8 финале, а когда Левандовски выйграл лч когда ташил команду сразу отменили золотой мяч из-за ковида.
Bensurr
Bensurr ответ Elliada (раскрыть)
19 апреля в 15:35
У Левандовски не было напарников такие как Роналду Хави Иньеста
Elliada
Elliada ответ Дима Логинов (раскрыть)
19 апреля в 15:28
Где тут хейт? Одни выводы и факты. Например, я привел одни только факты. Можешь проверить.

Забыл добавить. Левандовски также в тройке лучших бомбардиров за всю историю ЛЧ. На счету поляка 85 голов.

85 голов и всего одна победа в ЛЧ. Для сравнения, в первой пятерке лучших бомбардиров: 5-тикратный победитель ЛЧ Роналду, 4-хкратные Месси и Бензема, 3-хкратный Рауль.

Соотношение голов и побед в ЛЧ у поляка плачевная. Остальные своими голами пользу приносили, их команды побеждали несколько раз в ЛЧ
Bensurr
Bensurr
19 апреля в 15:27
Да Баварии нужен молодой нап на долгие годы Холланд как раз им подходит, как раз он в Бундеслиге феерить так сказать,но травмотичен в последнее время, а Левандовски хочет контракт то ли на четыре года то ли на пять лет, с высокой заработной оплатой, но руководство Бавария не хотят платить возврастному такие деньги, но и раньше не платили в Баварии игроки в возрасте долго не задерживаются, пример Швайнштайгер легенда клуба, как они избавились от него с его запросами,а потом быстро нашли ему замену.
УЕСКА
УЕСКА
19 апреля в 15:23
Бавария найдет ему замену. Вероятно Холанда возьмут.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
19 апреля в 15:19
думаю в планах у Баварии, это продать Левандовски и купить Холланда, а то Боруссия начинает на пятки наступать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 апреля в 15:00
Он молодец, но в Баварии нет мотивации для него.
Дима Логинов
Дима Логинов
19 апреля в 14:54
Читаю комментарии и удивляюсь. Один хейт Роберта. Два года подряд все кричат о том, что именно ему должен быть вручён ЗМ, а тут...
альсато
альсато
19 апреля в 14:50
Во ВСЕХ клубах (вуевропы) в этом сезоне-будет снижение платежной ведомости.
Elliada
Elliada
19 апреля в 14:35
Если посмотреть на карьеру Левандовски, то можно сделать один единственный правильный вывод: РОБЕРТ ОЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ФУТБОЛИСТ, НО КРАЙНЕ МАЛОЭФФЕКТИВНЫЙ.

1. СБОРНАЯ ПОЛЬШИ

Роберт - лучший бомбардир в истории Польши (75 голов). За сборную играет с 2008 года.

РЕЗУЛЬТАТ: Польша не смогла пройти квалификацию на ЧМ 2010 и ЧМ 2014, на ЧМ 2018 заняла 4-ое место в группе - Левандовски не забил ни одного гола.
На ЧЕ 2008, ЧЕ 2012 и ЧЕ 2020 Польша занимала 4-е место в группе, Роберт сумел забить только на ЧЕ 2020 - 3 гола. Лучший результат - четвертьфинал ЧЕ 2016, на котором Роберт забил всего 1 гол.

ИТОГ: Левандовски никогда не забивал на ЧМ, на ЧЕ у него 4 гола.

ВОПРОС: Кому он забил свыше 70-ти голов, если даже квалификацию не всегда получалось пройти? ОТВЕТ: забивал слабым командам и в товарищеских матчах.

2. КЛУБНАЯ КАРЬЕРА

РЕЗУЛЬТАТ: В этом году Левандовски станет 10-тикратным чемпионом Германии. К тому же он 4-х кратный победитель Кубка Германии, 6-тикратный победитель Суперкубка Германии. Он второй лучший бомбардир в истории Бундеслиги.

ВЫВОД: В Бундеслиге низкий уровень футбола. Забивать легко, играя за сильнейший клуб страны.

ИТОГ: В Боруссии смог дойти до финала ЛЧ, однако это во многом благодаря Юргену Клоппу. За 8 лет в Баварии сумел один раз выйти в финал ЛЧ и выиграть её (турнир проводился в сокращенной формате из-за пандемии, в полном формате не факт, что выиграли бы, ведь до и после не могут).

ВОПРОС: До прихода Левандовски Бавария трижды играла в финале ЛЧ (в 2010, 2012, 2013 годах) и единожды выиграла в 2013 году. До него была чемпионом Германии в 2013 и 2014 годах. Что полезного Роберт принес Баварии?

ЛЕВАНДОВСКИ - ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ ФУТБОЛИСТ. ЗАБИВАЕТ МНОГО, НО ЕГО ГОЛЫ МАЛО ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ

Зачем Баварии оставлять его, если толку от него мало?
29081985
29081985
19 апреля в 14:12
Левандовски просто замыкатель ни разу не видел чтобы он тащил на себе команду
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 13:38
Хоть сколько то за него получить.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
19 апреля в 13:33
менеджмент у них конечно на высоте, респект!
ARMENIAN
ARMENIAN
19 апреля в 13:31
"Бавария" позволит Левандовски уйти после завершения карьеры)
Elliada
Elliada
19 апреля в 13:30
Левандовски отработанный материал. Бавария в поисках молодого нападающего
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 13:25, ред.
Никто, никогда, никуда не идёт !
Я думаю что Левандовски и Баварию всё устраивает во взаимоотношениях . Левандовски не маленький мальчик и всё прекрасно понимает и анализирует всю эту ситуацию его нахождения в Баварии. Точно также и руководство клуба на сегодняшний день делает так чтобы Левандовски находился в команде столько, на сколько он будет востребован исходя из его КПД, которое делает определённый результат для достижения тех или иных целей и достижений которые ставятся перед командой. И нет никакого смысла и желания сейчас что-то менять , пока курица несёт золотые яйца, не стоит её продавать. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
shlomo
shlomo
19 апреля в 13:23, ред.
Первое предложение каталонского клуба составит 30-35 млн евро, однако Бавария хочет получить больше. Ну тут оба клуба неадекваты..:). Казалось бы 30+ лямов за возрастного форварда, у которого год по контракту. И как мне кажется Барселона неадекватна совсем, но тут еще вылезла Бавария. Хотя их понять можно, искать замену Левандовски будет тяжело, в Германии ни одного халявного такого форварда у которого бы контракт заканчивался. Платить придется. Ну а так что, у Лёвы и так зарплата космос. И вообще например в Баварии ,игроки стабильно получают зарплату по контракту ,который сами же и подписывали, и всегда вовремя получают свои деньги, даже в период пандемии их не просили снизить зарплату как в других клубах. Зажрались уже. Играют черт знает как . Так что сиди Роберт на попе ровно и нечего гнать ненужную волну.
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