«Бавария» позволит Левандовски уйти после завершения сезона

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19 апреля 2022, 13:15

Нападающий близок к уходу из «Баварии».

Мюнхенский клуб будет готов отпустить поляка этим летом, если за его трансфер заплатят не менее 40 млн евро. «Бавария» не будет предлагать форварду новый контракт более чем на два года, а также не собирается повышать заработную плату Левандовски. В мюнхенском клубе существует правило, по которому он не предлагает новые сделки более чем на два года футболистам старше тридцати лет.

Напомним, что в трансфере Левандовски заинтересована «Барселона».