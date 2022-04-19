«Бавария» позволит Левандовски уйти после завершения сезона

Нападающий Роберт Левандовски близок к уходу из «Баварии».
Мюнхенский клуб будет готов отпустить поляка этим летом, если за его трансфер заплатят не менее 40 млн евро. «Бавария» не будет предлагать форварду новый контракт более чем на два года, а также не собирается повышать заработную плату Левандовски. В мюнхенском клубе существует правило, по которому он не предлагает новые сделки более чем на два года футболистам старше тридцати лет.
Напомним, что в трансфере Левандовски заинтересована «Барселона».
Можно много чего написать тебе в ответ, но это будет слишком долго. Напишу только, что есть живой похожий пример. Роналду в МЮ. Забивает, старается, делает хет трики, даже победные мячи забивает. НО! МЮ пока даже в четвёрку не попадает, хотя уже заканчивается чемпионат и вылет в ЛЧ уже в 1/8. Всё как с Левандовски. Голы есть, но общекомандного результата нет.
Плюс еще немаловажно конкуренция в чемпионате. Когда была конкуренция в чемпионате, в финале ЛЧ играли две немецкие команды. Без конкуренции Бавария ЛЧ будет выигрывать раз в 10 лет. Поэтому такие нападающие как Левандовски будут ЛЧ выигрывать раз в карьере. Т.е. это не он такой не эффективный, а команда. Уверен играй он в Реале на месте Бензема или в Барсе на месте Вильи или ЭтоО, тоже был бы 4-х кратным или 5-и кратным победителем ЛЧ.
Можно много чего написать тебе в ответ, но это будет слишком долго. Напишу только, что есть живой похожий пример. Роналду в МЮ. Забивает, старается, делает хет трики, даже победные мячи забивает. НО! МЮ пока даже в четвёрку не попадает, хотя уже заканчивается чемпионат и вылет в ЛЧ уже в 1/8. Всё как с Левандовски. Голы есть, но общекомандного результата нет.
Плюс еще немаловажно конкуренция в чемпионате. Когда была конкуренция в чемпионате, в финале ЛЧ играли две немецкие команды. Без конкуренции Бавария ЛЧ будет выигрывать раз в 10 лет. Поэтому такие нападающие как Левандовски будут ЛЧ выигрывать раз в карьере. Т.е. это не он такой не эффективный, а команда. Уверен играй он в Реале на месте Бензема или в Барсе на месте Вильи или ЭтоО, тоже был бы 4-х кратным или 5-и кратным победителем ЛЧ.
1. Роберт Левандовски («Бавария»)
2. Криштиану Роналду («Ювентус»)
3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
4. Лионель Месси («Барселона»)
5. Томас Мюллер («Бавария»)
6. Карим Бензема («Реал»)
7. Неймар («ПСЖ»)
8. Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд)
9. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).
1. Роберт Левандовски («Бавария»)
2. Криштиану Роналду («Ювентус»)
3. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)
4. Лионель Месси («Барселона»)
5. Томас Мюллер («Бавария»)
6. Карим Бензема («Реал»)
7. Неймар («ПСЖ»)
8. Эрлинг Холанд («Боруссия», Дортмунд)
9. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
10. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд).
Вчерашняя игра показала, что нужен ЦЗ (Лангле это ужас), правый и левый защитники ( Альба не железный), ну и в идеале искать опорника талантливого (Тчуамени из Монако хорош, но нет столько денег).
В нападении всё-таки хочется верить в Ансу и Обаменьянга.
Вчерашняя игра показала, что нужен ЦЗ (Лангле это ужас), правый и левый защитники ( Альба не железный), ну и в идеале искать опорника талантливого (Тчуамени из Монако хорош, но нет столько денег).
В нападении всё-таки хочется верить в Ансу и Обаменьянга.
Забыл добавить. Левандовски также в тройке лучших бомбардиров за всю историю ЛЧ. На счету поляка 85 голов.
85 голов и всего одна победа в ЛЧ. Для сравнения, в первой пятерке лучших бомбардиров: 5-тикратный победитель ЛЧ Роналду, 4-хкратные Месси и Бензема, 3-хкратный Рауль.
Соотношение голов и побед в ЛЧ у поляка плачевная. Остальные своими голами пользу приносили, их команды побеждали несколько раз в ЛЧ
Забыл добавить. Левандовски также в тройке лучших бомбардиров за всю историю ЛЧ. На счету поляка 85 голов.
85 голов и всего одна победа в ЛЧ. Для сравнения, в первой пятерке лучших бомбардиров: 5-тикратный победитель ЛЧ Роналду, 4-хкратные Месси и Бензема, 3-хкратный Рауль.
Соотношение голов и побед в ЛЧ у поляка плачевная. Остальные своими голами пользу приносили, их команды побеждали несколько раз в ЛЧ
1. СБОРНАЯ ПОЛЬШИ
Роберт - лучший бомбардир в истории Польши (75 голов). За сборную играет с 2008 года.
РЕЗУЛЬТАТ: Польша не смогла пройти квалификацию на ЧМ 2010 и ЧМ 2014, на ЧМ 2018 заняла 4-ое место в группе - Левандовски не забил ни одного гола.
На ЧЕ 2008, ЧЕ 2012 и ЧЕ 2020 Польша занимала 4-е место в группе, Роберт сумел забить только на ЧЕ 2020 - 3 гола. Лучший результат - четвертьфинал ЧЕ 2016, на котором Роберт забил всего 1 гол.
ИТОГ: Левандовски никогда не забивал на ЧМ, на ЧЕ у него 4 гола.
ВОПРОС: Кому он забил свыше 70-ти голов, если даже квалификацию не всегда получалось пройти? ОТВЕТ: забивал слабым командам и в товарищеских матчах.
2. КЛУБНАЯ КАРЬЕРА
РЕЗУЛЬТАТ: В этом году Левандовски станет 10-тикратным чемпионом Германии. К тому же он 4-х кратный победитель Кубка Германии, 6-тикратный победитель Суперкубка Германии. Он второй лучший бомбардир в истории Бундеслиги.
ВЫВОД: В Бундеслиге низкий уровень футбола. Забивать легко, играя за сильнейший клуб страны.
ИТОГ: В Боруссии смог дойти до финала ЛЧ, однако это во многом благодаря Юргену Клоппу. За 8 лет в Баварии сумел один раз выйти в финал ЛЧ и выиграть её (турнир проводился в сокращенной формате из-за пандемии, в полном формате не факт, что выиграли бы, ведь до и после не могут).
ВОПРОС: До прихода Левандовски Бавария трижды играла в финале ЛЧ (в 2010, 2012, 2013 годах) и единожды выиграла в 2013 году. До него была чемпионом Германии в 2013 и 2014 годах. Что полезного Роберт принес Баварии?
ЛЕВАНДОВСКИ - ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ ФУТБОЛИСТ. ЗАБИВАЕТ МНОГО, НО ЕГО ГОЛЫ МАЛО ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ
Зачем Баварии оставлять его, если толку от него мало?
1. СБОРНАЯ ПОЛЬШИ
Роберт - лучший бомбардир в истории Польши (75 голов). За сборную играет с 2008 года.
РЕЗУЛЬТАТ: Польша не смогла пройти квалификацию на ЧМ 2010 и ЧМ 2014, на ЧМ 2018 заняла 4-ое место в группе - Левандовски не забил ни одного гола.
На ЧЕ 2008, ЧЕ 2012 и ЧЕ 2020 Польша занимала 4-е место в группе, Роберт сумел забить только на ЧЕ 2020 - 3 гола. Лучший результат - четвертьфинал ЧЕ 2016, на котором Роберт забил всего 1 гол.
ИТОГ: Левандовски никогда не забивал на ЧМ, на ЧЕ у него 4 гола.
ВОПРОС: Кому он забил свыше 70-ти голов, если даже квалификацию не всегда получалось пройти? ОТВЕТ: забивал слабым командам и в товарищеских матчах.
2. КЛУБНАЯ КАРЬЕРА
РЕЗУЛЬТАТ: В этом году Левандовски станет 10-тикратным чемпионом Германии. К тому же он 4-х кратный победитель Кубка Германии, 6-тикратный победитель Суперкубка Германии. Он второй лучший бомбардир в истории Бундеслиги.
ВЫВОД: В Бундеслиге низкий уровень футбола. Забивать легко, играя за сильнейший клуб страны.
ИТОГ: В Боруссии смог дойти до финала ЛЧ, однако это во многом благодаря Юргену Клоппу. За 8 лет в Баварии сумел один раз выйти в финал ЛЧ и выиграть её (турнир проводился в сокращенной формате из-за пандемии, в полном формате не факт, что выиграли бы, ведь до и после не могут).
ВОПРОС: До прихода Левандовски Бавария трижды играла в финале ЛЧ (в 2010, 2012, 2013 годах) и единожды выиграла в 2013 году. До него была чемпионом Германии в 2013 и 2014 годах. Что полезного Роберт принес Баварии?
ЛЕВАНДОВСКИ - ПЕРЕОЦЕНЕННЫЙ ФУТБОЛИСТ. ЗАБИВАЕТ МНОГО, НО ЕГО ГОЛЫ МАЛО ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ
Зачем Баварии оставлять его, если толку от него мало?
Я думаю что Левандовски и Баварию всё устраивает во взаимоотношениях . Левандовски не маленький мальчик и всё прекрасно понимает и анализирует всю эту ситуацию его нахождения в Баварии. Точно также и руководство клуба на сегодняшний день делает так чтобы Левандовски находился в команде столько, на сколько он будет востребован исходя из его КПД, которое делает определённый результат для достижения тех или иных целей и достижений которые ставятся перед командой. И нет никакого смысла и желания сейчас что-то менять , пока курица несёт золотые яйца, не стоит её продавать. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Я думаю что Левандовски и Баварию всё устраивает во взаимоотношениях . Левандовски не маленький мальчик и всё прекрасно понимает и анализирует всю эту ситуацию его нахождения в Баварии. Точно также и руководство клуба на сегодняшний день делает так чтобы Левандовски находился в команде столько, на сколько он будет востребован исходя из его КПД, которое делает определённый результат для достижения тех или иных целей и достижений которые ставятся перед командой. И нет никакого смысла и желания сейчас что-то менять , пока курица несёт золотые яйца, не стоит её продавать. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !