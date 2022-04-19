«Бавария» интересуется полузащитником «Лейпцига»

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19 апреля 2022, 11:36

«Бавария» намерена усилить состав полузащитником «Лейпцига» .

Мюнхенский клуб давно следит за австрийцем. В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, который работал с Лаймером в «Лейпциге».

Контракт полузащитника с «Лейпцигом» истекает летом 2023-го, однако «быки» не собираются продавать своего футболиста. «Лейпциг» готов бесплатно отпустить Лаймера через сезон, потому что понимает, что не сможет выручить более 15-20 млн евро с продажи австрийца этим летом.