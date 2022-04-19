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«Бавария» интересуется полузащитником «Лейпцига»

19 апреля 2022, 11:36

«Бавария» намерена усилить состав полузащитником «Лейпцига» Конрадом Лаймером.

Мюнхенский клуб давно следит за австрийцем. В трансфере игрока лично заинтересован главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, который работал с Лаймером в «Лейпциге».

Контракт полузащитника с «Лейпцигом» истекает летом 2023-го, однако «быки» не собираются продавать своего футболиста. «Лейпциг» готов бесплатно отпустить Лаймера через сезон, потому что понимает, что не сможет выручить более 15-20 млн евро с продажи австрийца этим летом.

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
19 апреля в 14:21
Забитцер и Упамекано уже показали истинный уровень этого клуба. Бавария не учится на своих ошибках
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 апреля в 13:12
Прийдётся годик подождать!
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 12:37
Обескравливает Бавария конкурентов.
Байкал-38
Байкал-38
19 апреля в 12:05
Бавария прежде всего скупает всех в лиге. Все хотят там играть.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 апреля в 11:53
Надо договариваться.
monah-10
monah-10
19 апреля в 11:43
Бавария интересуется всеми в бунделиге. Просто из года в год, собирает дань с вассалов.
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