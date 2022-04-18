Джо Коул: «У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в „Челси“»

Бывший футболист «Челси» Джо Коул поделился мнением о нападающем «синих» Ромелу Лукаку.
У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в «Челси». Если вы посмотрите на Вернера, он не сдается. Лукаку хотел бы сделать то же самое, что и Вернер, но упустил свою возможность. Люди видели в бельгийце недостающую часть пазла «Челси», но этого не случилось.
В нынешнем сезоне Лукаку провёл 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счёт 10 голов и 2 результативные передачи.
После скандального интервью к нему соответствующее отношение как в клубе, так и со стороны болельщиков.
Тем более сейчас когда Лукаку ищет себе клуб, для дальнейшей карьеры.
Так о каком спасении карьеры в Челси речь?
После скандального интервью к нему соответствующее отношение как в клубе, так и со стороны болельщиков.
Тем более сейчас когда Лукаку ищет себе клуб, для дальнейшей карьеры.
Так о каком спасении карьеры в Челси речь?