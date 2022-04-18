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Джо Коул: «У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в „Челси“»

18 апреля 2022, 12:15

Бывший футболист «Челси» Джо Коул поделился мнением о нападающем «синих» Ромелу Лукаку.

У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в «Челси». Если вы посмотрите на Вернера, он не сдается. Лукаку хотел бы сделать то же самое, что и Вернер, но упустил свою возможность. Люди видели в бельгийце недостающую часть пазла «Челси», но этого не случилось.

В нынешнем сезоне Лукаку провёл 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счёт 10 голов и 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr ответ STVA 1 (раскрыть)
18 апреля в 19:03
Ну променял карьеру на деньги теперь ноет
STVA 1
STVA 1 ответ Bensurr (раскрыть)
18 апреля в 18:46
Думаю деньги
Bensurr
Bensurr
18 апреля в 16:15
В Интере он был счастлив забивал в каждом матче зачем он вернулся в Апл
sv_1969
sv_1969
18 апреля в 13:34
    УЕСКА
    УЕСКА
    18 апреля в 13:02
    Думаю он уже лыжи из клуба навострил. Ждет открытия трансферного окна.
    Птица Феникс
    Птица Феникс ответ sv_1969 (раскрыть)
    18 апреля в 13:01
      Romeo 777
      Romeo 777
      18 апреля в 12:58
      Реалу с 2х метров не забил в полном одиночестве, и вчера после передачи Вернера отправил мяч в штангу с 1,5-2х метров...даже сам Вернер был в шоке😁
      Carl Lewis
      Carl Lewis
      18 апреля в 12:58
      Он нам не нужен.
      КЭТиК
      КЭТиК
      18 апреля в 12:42
      Похоже игрок сам просто не хочет.
      Cat01
      Cat01
      18 апреля в 12:41
      Желаю удачи
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      18 апреля в 12:41
      Без работы не останется
      mihaluch
      mihaluch
      18 апреля в 12:33
      От Лукаку можно всё ожидать.
      sv_1969
      sv_1969
      18 апреля в 12:33
      У негра нет шансов
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце
      18 апреля в 12:31
      У Лукаки нет ни шести недель, ни одной.
      После скандального интервью к нему соответствующее отношение как в клубе, так и со стороны болельщиков.
      Тем более сейчас когда Лукаку ищет себе клуб, для дальнейшей карьеры.
      Так о каком спасении карьеры в Челси речь?
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      18 апреля в 12:18
      Думаю что не справится!
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