Джо Коул: «У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в „Челси“»

Бывший футболист «Челси» поделился мнением о нападающем «синих» .

У Лукаку есть шесть недель, чтобы спасти свою карьеру в «Челси». Если вы посмотрите на Вернера, он не сдается. Лукаку хотел бы сделать то же самое, что и Вернер, но упустил свою возможность. Люди видели в бельгийце недостающую часть пазла «Челси», но этого не случилось.