Журналист из Франции оценил результативность Изидора в «Локомотиве»

Французский журналист Аурилиен Македо высказался о результативности форварда «Локомотива» , а также объяснил, почему у футболиста не получилось заиграть в «Монако».

Его путь напоминает мне карьеру Жан-Филиппа Матета, который сейчас играет в «Кристал Пэлас». Парня купил «Лион» и также отдавал в аренду в низшие дивизионы, там он проявлял себя, но так и не смог закрепиться в основной команде. И уехал за границу, где неплохо себя реализует. Если Изидор добьётся подобного, для него это будет не так уж и плохо. Я не знаю, думает ли он сейчас о возвращении во Францию. Полагаю, он должен быть доволен тем, что с ним сейчас происходит. Но если санкции сохранятся, ему будет сложно остаться на долгое время. Его результативность может привлечь некоторые французские клубы, однако пока рано думать о трансфере.

В «Монако» он пришёл одновременно с Софьяном Диопом, но впереди у него было слишком много конкурентов – Фалькао, Карлос Винисиус, Йоветич, Слимани, Бен-Йеддер, Фолланд и Боадю. Поскольку даже количественно это очень много игроков, а позиция центрфорварда никогда не была большой проблемой для команды, у Изидора не было шанса проявить себя.