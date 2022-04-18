Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Журналист из Франции оценил результативность Изидора в «Локомотиве»

18 апреля 2022, 18:54

Французский журналист Аурилиен Македо высказался о результативности форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, а также объяснил, почему у футболиста не получилось заиграть в «Монако».

Его путь напоминает мне карьеру Жан-Филиппа Матета, который сейчас играет в «Кристал Пэлас». Парня купил «Лион» и также отдавал в аренду в низшие дивизионы, там он проявлял себя, но так и не смог закрепиться в основной команде. И уехал за границу, где неплохо себя реализует. Если Изидор добьётся подобного, для него это будет не так уж и плохо. Я не знаю, думает ли он сейчас о возвращении во Францию. Полагаю, он должен быть доволен тем, что с ним сейчас происходит. Но если санкции сохранятся, ему будет сложно остаться на долгое время. Его результативность может привлечь некоторые французские клубы, однако пока рано думать о трансфере.

В «Монако» он пришёл одновременно с Софьяном Диопом, но впереди у него было слишком много конкурентов – Фалькао, Карлос Винисиус, Йоветич, Слимани, Бен-Йеддер, Фолланд и Боадю. Поскольку даже количественно это очень много игроков, а позиция центрфорварда никогда не была большой проблемой для команды, у Изидора не было шанса проявить себя.

Ранее Изидор попал в команду недели французского издания L’Équipe.

Все новости
Петржела: «„Зенит“ уже стопроцентный чемпион»
Вчера, 23:24
Мальдини высказался о возможном чемпионстве «Милана»
Вчера, 22:06
Черчесов: «Полностью доволен периодом в Венгрии»
Вчера, 19:36
Тчуамени: «Мы пожинаем плоды проделанной работы, но это ещё не конец»
Вчера, 18:53
Стерлинг: «Мы являемся клубом, который борется за все трофеи»
Вчера, 18:43
Лам: «Борьба в Бундеслиге должна быть более плотной»
Вчера, 17:54
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
18 апреля в 19:38
А кто ему позволил оценивать Изидора? У нас с францией санкционные отношения.
beefs
beefs
18 апреля в 19:21
хорошо когда получается...
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 19:16, ред.
Изидор ещё очень молод и пробиться в основной состав у него действительно было мало шансов. Но Монако не хотело просто так с ним прощаться, ведь талант у него есть. И тут Локо предложил контракт, который устроил всех и Монако и игрока.
Изидору прежде всего нужна была игровая практика в сильном клубе, а не в слабых французских клубах из низших лиг.

В России к нему много кто отнёсся скептически и даже стёбы были, мол кого вы купили. А Изи выходит и показывает классную игру. Кстати в заочном споре с ещё одним новичком РПЛ Языджи он выглядит предпочтительнее. Языджи в первых матчах блеснул, а как эйфория от перехода прошла сразу притормозил, а Изи играет более ровно и приносит пользу Локо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 18:59
Ну теперь каждый выскажется по этому поводу
Байкал-38.
Байкал-38.
18 апреля в 18:59
Изи это отличное приобретение, хотя скептиков хватало.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 