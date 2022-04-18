Де Хеа: «Карьера Роналду поражает»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о своем одноклубнике Криштиану Роналду.
Нужно качественнее контролировать игру, тем более дома с «Норвичем». Но игра получилась отличной, мы сражались до конца. Хороший опыт. А у Роналду три замечательных гола. Его карьера поражает, он все еще забивает, оформляет хет-трики, помогает команде. Он легенда и один из лучших в истории футбола. Когда он забивает, это отлично для команды.
Ранее по данному вопросу высказался защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф.
Кстати, почему на матче не было ребенка-инвалида? Балласт обещал купить билет на матч МЮ. Прошла неделя - ни извинений, ни нового телефона. Секта балласта уже об этом забыла. Обидеть ребенка теперь в порядке вещей
Кстати, почему на матче не было ребенка-инвалида? Балласт обещал купить билет на матч МЮ. Прошла неделя - ни извинений, ни нового телефона. Секта балласта уже об этом забыла. Обидеть ребенка теперь в порядке вещей
Gaiar, и rigobersong. Не хватает только Barca_mania и VERBLYUD
Gaiar, и rigobersong. Не хватает только Barca_mania и VERBLYUD