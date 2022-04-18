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Де Хеа: «Карьера Роналду поражает»

18 апреля 2022, 00:37

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о своем одноклубнике Криштиану Роналду.

Нужно качественнее контролировать игру, тем более дома с «Норвичем». Но игра получилась отличной, мы сражались до конца. Хороший опыт. А у Роналду три замечательных гола. Его карьера поражает, он все еще забивает, оформляет хет-трики, помогает команде. Он легенда и один из лучших в истории футбола. Когда он забивает, это отлично для команды.

Ранее по данному вопросу высказался защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
18 апреля в 08:12
Хорошо сыграл в данном конкретном матче.
Elliada
Elliada
18 апреля в 07:57
Смешно читать. Это был всего лишь Норвич, худшая команда АПЛ. Посмотрим, что против Ливерпуля покажет. Или снова сбежит, или травма обнаружится.

Кстати, почему на матче не было ребенка-инвалида? Балласт обещал купить билет на матч МЮ. Прошла неделя - ни извинений, ни нового телефона. Секта балласта уже об этом забыла. Обидеть ребенка теперь в порядке вещей
beefs
beefs
18 апреля в 07:14
С ним не поспоришь...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 07:10
Очень везучий футболист!
мужчина с газетой
мужчина с газетой
18 апреля в 06:49
выдающийся!лучший из лучших!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 апреля в 06:07
Нет второго...
swed27
swed27 ответ THE WITCHER (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля в 06:01
Но ему как и Месси не хватает победы на мундиале
eg6stf2yzdxk
eg6stf2yzdxk
18 апреля в 03:17
Так оно и есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 02:12
Побеждают -Рон герой, проигрывают - плохой тренер...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 апреля в 01:45
Думаю, что тренером МЮ надо было назначить не Рангника - а Роналду, да, играющим тренером, привет из хх века или от Компани лично! Такое впечатление, что было бы ни разу не хуже, а, вообще, стоило дать шанс Кэррику, да и не то, что дать шанс, а не стать его этого шанса лишать, всё-таки знал весь клуб изнутри уж всяко получше Рангника, может, кто и скажет, что не был топ-тренером, так, хотя бы и не обоsрался жидко, как Шарлотан, после завтра матч с Ливерпулем, который как никогда в стою и разнос обеспечен. Так, что сочувствую САФу и истинным болельщикам МЮ и, всего плохого, тем кто поддерживает лживого фрица. Я, несмотря на то, что сам болею за Ливерпуль, хочу чтоб моей любимой команде противостоял достойный конкурент, а не команда лживого 77ка, с одним Роналду, знающим, что делать
95-shishani-95
95-shishani-95
18 апреля в 01:23
Всё, Де Хеа, ты попадаешь в черный список фантиков Меськи.
протон
протон
18 апреля в 01:06
Новость только выложили, а практически все персональные фанаты отписались, и Климов, и
Gaiar, и rigobersong. Не хватает только Barca_mania и VERBLYUD
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 00:52
Один из великих игроков современности.
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