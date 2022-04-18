Де Хеа: «Карьера Роналду поражает»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» высказался о своем одноклубнике .

Нужно качественнее контролировать игру, тем более дома с «Норвичем». Но игра получилась отличной, мы сражались до конца. Хороший опыт. А у Роналду три замечательных гола. Его карьера поражает, он все еще забивает, оформляет хет-трики, помогает команде. Он легенда и один из лучших в истории футбола. Когда он забивает, это отлично для команды.