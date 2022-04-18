Бывший футболист «Рубина», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова» Роман Еременко не собирается завершать карьеру. Об этом сообщил отец игрока.
Роман сейчас находится в Хельсинки с семьей. Насчет футбольных планов… Посмотрим, что будет летом. Он не заканчивает карьеру, он открыт к предложениям.
Понятно, что он не находится в игровой форме, но у Романа всё в порядке. Он поддерживает ее, играя с любителями. Также тренируется самостоятельно, поэтому лишнего веса не имеет.
Последним клубом Еременко был «Ростов», который он покинул в феврале 2021 года.