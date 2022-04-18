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Роман Еременко не собирается завершать карьеру

18 апреля 2022, 16:46

Бывший футболист «Рубина», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова» Роман Еременко не собирается завершать карьеру. Об этом сообщил отец игрока.

Роман сейчас находится в Хельсинки с семьей. Насчет футбольных планов… Посмотрим, что будет летом. Он не заканчивает карьеру, он открыт к предложениям.

Понятно, что он не находится в игровой форме, но у Романа всё в порядке. Он поддерживает ее, играя с любителями. Также тренируется самостоятельно, поэтому лишнего веса не имеет.

Последним клубом Еременко был «Ростов», который он покинул в феврале 2021 года.

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Все комментарии
felix
felix
18 апреля в 20:02
Химки, без обид к клубу и Роману)
Cat01
Cat01
18 апреля в 17:28
Пусть играет
beefs
beefs
18 апреля в 17:14
в солидный клуб ему дорога не заказана...
David Young
David Young
18 апреля в 16:48
Неожиданное решение.
nj98upu5z99a
nj98upu5z99a
18 апреля в 16:46
Это его дело
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