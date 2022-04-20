Ледяхов: «Ваноли только пришёл. Дайте доработать хотя бы до конца сезона»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о работе главного тренера красно-белых , который возглавил команду в декабре.

Ваноли могут уволить? Думаю, до этого не дойдет. Человек только пришел, дайте ему доработать хотя бы до конца сезона. Мы просто привыкли, что «Спартак» постоянно штормит, а потому требуем жестких кадровых решений от руководства. Выводы следует делать в мае. Уверен, даже в случае поражения от ЦСКА итальянец останется на своем посту.

Рокировка не особо помогла? Соглашусь с вами. Не изменилось практически ничего. «Спартак» играет как получится, в действиях коллектива не прослеживается какой-то четкой линии, мысли. Красно-белые смотрятся сумбурно, и от них можно ждать чего угодно — сегодня они обыгрывают «Динамо», а завтра уступают обескровленному «Краснодару». Вот и в дерби они могут как разочаровать, так и приятно удивить. К сожалению, команда приучила болельщиков, что действует с перепадами.