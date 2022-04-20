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Ледяхов: «Ваноли только пришёл. Дайте доработать хотя бы до конца сезона»

20 апреля 2022, 16:45

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Паоло Ваноли, который возглавил команду в декабре.

Ваноли могут уволить? Думаю, до этого не дойдет. Человек только пришел, дайте ему доработать хотя бы до конца сезона. Мы просто привыкли, что «Спартак» постоянно штормит, а потому требуем жестких кадровых решений от руководства. Выводы следует делать в мае. Уверен, даже в случае поражения от ЦСКА итальянец останется на своем посту.

Рокировка не особо помогла? Соглашусь с вами. Не изменилось практически ничего. «Спартак» играет как получится, в действиях коллектива не прослеживается какой-то четкой линии, мысли. Красно-белые смотрятся сумбурно, и от них можно ждать чего угодно — сегодня они обыгрывают «Динамо», а завтра уступают обескровленному «Краснодару». Вот и в дерби они могут как разочаровать, так и приятно удивить. К сожалению, команда приучила болельщиков, что действует с перепадами.

Ранее сообщалось, что Ваноли не собирается уходить из «Спартака».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 апреля в 17:03
Ледяхов:"Уверен, итальянец останется на своем посту."...))

Даже Федун в этом не уверен...
Вдруг он завтра проснётся и возникнет резкое желание сменить тренера...сила привычки подчас сильней логики...
Да и что изменится если Ваноли уйдёт сегодня вечером или в конце мая ???

Да ничего.......ибо ..
"Роль тренера - это лишь 10% в результатах команды"
Л.А.Федун
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 16:54
То есть снова появились мысли скинуть тренера.
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 16:54
Сколько раз мы слушали подобное про тренеров Спартак, вот только проблема, что лучше не будет.
протон
протон
20 апреля в 16:47
Так же и Руй приходил недавно. Тренер хотя бы на евро арене, что-то показал.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 16:45
Согласен на все сто процентов.
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