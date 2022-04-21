Стало известно, где пройдёт финал Кубка России

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21 апреля 2022, 18:01

Финал Кубка России 29 мая с высокой долей вероятности пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

По данным источника, официально о месте проведения решающего матча планируется объявить после полуфиналов.

За выход в финал Кубка России будут бороться «Алания», «Енисей», «Динамо» и «Спартак». Сегодня состоится жеребьевка 1/2 финала турнира.