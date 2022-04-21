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Стало известно, где пройдёт финал Кубка России

21 апреля 2022, 18:01

Финал Кубка России 29 мая с высокой долей вероятности пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

По данным источника, официально о месте проведения решающего матча планируется объявить после полуфиналов.

За выход в финал Кубка России будут бороться «Алания», «Енисей», «Динамо» и «Спартак». Сегодня состоится жеребьевка 1/2 финала турнира.

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Место проведения финала Кубка России станет известно на следующей неделе
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Все комментарии
ABir
ABir
22 апреля в 05:19
Знаковое место, будет краевое и запоминающееся событие
1 984
1 984 ответ ЮЗИК (раскрыть)
22 апреля в 03:17
На счёт назначения перед сезоном - согласен. А раз в 3-5 лет можно проводить в Москве. Страна большая, сейчас и стадионов хватает.
протон
протон
22 апреля в 02:08
А в регионах не думали провести? Прекрасные арены стоят в Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калининграде(ну туда с логистикой проблемы будут у болельщиков возможно), Ростове, Самаре. Люди хоть на футбол посмотрят там, особенно в первых двух городах
протон
протон
22 апреля в 00:33
Кто громогласно разрывая кулаками плещут языком, что никому этот кубок не нужен, пусть не смотрят. Люди уже соскучились по футболу. Каждая игра как релакс.
minai
minai
21 апреля в 22:46
Но это совершенно несправедливо. Для любого из московских клубов это будет домашний стадион. Блин, неужели это так трудно понять ?!
gentlewolf
gentlewolf ответ Mario84 (раскрыть)
21 апреля в 21:32
Не, в полуфиналах ДМ и СМ не встретятся.
Динамо с Аланией играть будет
25процентный клоун
25процентный клоун
21 апреля в 21:03
Не слушать диванных, кубок должен разыгрываться на Лужниках (Уэмбли)
ЮЗИК
ЮЗИК ответ 1 984 (раскрыть)
21 апреля в 20:44
Согласен что можно через каждых 3-5 лет проводить в регионах, но это не должно быть часто, это не переходящий приз, и назначать место финала в начале сезона, а не перед полуфиналами
BDA81
BDA81
21 апреля в 20:11, ред.
Предлогаю если в финал выйдут команды РПЛ , то финал кубка провести в городе трудовой доблести Магадан! Там люди тоже хотят увидеть футбол в исполнений лучших клубов Россий.
1 984
1 984 ответ ЮЗИК (раскрыть)
21 апреля в 20:08
Всё верно - это кубок России, а не Москвы. Во-первых за пределами Москвы люди тоже футбол любят, а во-вторых в провинциальном городе такой матч вызовет ажиотаж.
lotsman
lotsman
21 апреля в 20:07
Если в финал выйдут Динамо - ЦСКА, то ладно, если Енисей - Алания, тоже сойдёт, а если Алания - Динамо или Енисей ЦСКА то как?
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 19:59
Финал должен быть в Красноярске.
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 19:49
Ждем подарка к 100-летию Спартака от Кукуяновцев !
нечитайло
нечитайло
21 апреля в 19:45
Лучше Питер, не кто не будет ущемлен
санек002
санек002
21 апреля в 19:40
ну это в порядке вещей!все уже решили что в финале должна игратьодна из московских команд!
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 19:28, ред.
Не имея своего родного стадиона для футбольного клуба Спартак Олимпийский стадион в Лужниках долгое время неофициально считался домашним стадионом. Именно на нём красно-белые добились большинства значимых побед в своей истории, как в международных турнирах, так и на внутренних соревнованиях. И если Богу будет угодно вывести москвичей в этом году в финал Кубка страны, то для Спартака станет весьма символично провести этот матч на знаменитой на весь мир спортивной Арене и вдвойне символично завоевать там этот почётный трофей в год своего столетия, пока складывающегося не так, как хотелось бы болельщикам красно-белых. Но всё это возможно только после успешного преодоления полуфинальной стадии, где им могут достаться их заклятые соперники из фк Динамо или крепкие орешки из ФНЛ Алания и Енисей, которые тоже не прочь увезти к себе вожделенный Кубок.
berda2003
berda2003
21 апреля в 19:25
решение поспешное и объявлять заранее такие вещи нельзя...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 19:22
Хотелось бы в финале увидеть клубы из ФНЛ они заслужили.
ЮЗИК
ЮЗИК ответ 1 984 (раскрыть)
21 апреля в 19:13
Ещё повторяю это кубок Росси, финал. Регионам достается максимум полуфинал, при условии если они туда проходят, по-моему логично
112910415
112910415
21 апреля в 18:37
ну, пусть
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 18:22
Стадион надо как-то использовать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 18:20
Источнику можно было бы и поточней высказаться....
"Если в финале будут московские команды то финал в Лужниках."

Для этого нужно две составляющие...
1.Жребий не должен свести две московские команды в полуфинале.
2.Для оптимального заполнения арены ещё до полуфинала нужна гарантия выхода двух московских команд в финал.
1 984
1 984 ответ ЮЗИК (раскрыть)
21 апреля в 18:19
Неправильное. Россия - это не только Москва. Можно было бы и регионам отдать.
Байкал-38
Байкал-38
21 апреля в 18:19
Думаю зря решение было именно сейчас.
Надо было по итогам полуфиналов принимать решение.
Объясню почему.
Если будет финал Спартак-Динамо, то тогда «Лужники» приемлемый стадион, а если финал будет Енисей-Алания?
Думаю, что на стадионе «Лужники» финалы надо проводить только тогда, когда встречаются московские команды, типа и стадион нейтральный и болельщиков должно быть много.
Понимаю, что надо время для подготовки, но можно назначить пару стадионов в резерв и уже походу ориентироваться.
pomor45
pomor45
21 апреля в 18:14
Даёшь финал Енисей - Алания.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 18:11
Правильное решение, кубок финал всегда игрался там
Mario84
Mario84
21 апреля в 18:10
Будет очень удивительно если Спартак с Динамо будут играть в 1\2, а не в финале.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 апреля в 18:07
Жеребьевка многое решит. Хотелось бы, чтобы клуб ФНЛ в финал выше, лучше конечно Алания.
VeniaminS
VeniaminS
21 апреля в 18:05
нормальный выбор.
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