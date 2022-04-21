Стало известно, где пройдёт финал Кубка России

Финал Кубка России 29 мая с высокой долей вероятности пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.
По данным источника, официально о месте проведения решающего матча планируется объявить после полуфиналов.
За выход в финал Кубка России будут бороться «Алания», «Енисей», «Динамо» и «Спартак». Сегодня состоится жеребьевка 1/2 финала турнира.
Надо было по итогам полуфиналов принимать решение.
Объясню почему.
Если будет финал Спартак-Динамо, то тогда «Лужники» приемлемый стадион, а если финал будет Енисей-Алания?
Думаю, что на стадионе «Лужники» финалы надо проводить только тогда, когда встречаются московские команды, типа и стадион нейтральный и болельщиков должно быть много.
Понимаю, что надо время для подготовки, но можно назначить пару стадионов в резерв и уже походу ориентироваться.
Надо было по итогам полуфиналов принимать решение.
Объясню почему.
Если будет финал Спартак-Динамо, то тогда «Лужники» приемлемый стадион, а если финал будет Енисей-Алания?
Думаю, что на стадионе «Лужники» финалы надо проводить только тогда, когда встречаются московские команды, типа и стадион нейтральный и болельщиков должно быть много.
Понимаю, что надо время для подготовки, но можно назначить пару стадионов в резерв и уже походу ориентироваться.