В. Уткин: «Милая Зарема, поставьте в туалеты „Спартака“ датчики дыма»

Известный комментатор Василий Уткин продолжил перепалку с Заремой Салиховой, спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Милая Зарема! Скажите же мужу, что неплохо было бы поставить в туалеты датчики дыма. Проблема, описанная коллегой Журавелем, решается именно так.
Вот увидите: когда туалеты хотя бы на спартаковском стадионе снова станут удобными для тех, кто приходит в эти храмы гигиены по прямому назначению, это резко снизит такую тематику, в том числе и вокруг вашей команды, которой вы имеете удовольствие управлять.
Просто потому, что г**но отправится куда надо — в канализацию.
А не наружу во всех формах, в том числе и словесных.
Вот и всё, Зарема.
Если вам дорого поставить датчики дыма в туалеты на стадионе, а это дополнительно увеличивает и пожароопасность, кстати — мы подумаем с товарищами, как объявить краудфандинг. Это будет достойный общественного внимания «экскре-перимент», думаю.
Вас ведь любят и наверняка захотят помочь.
С ароматическим приветом!
Им (Зареме и Федену), что совсем на Спартак наплевать? До каких пор они будут позорить Спартак?
А делая это в день рождения, в юбилей вообще кощунство!
Им (Зареме и Федену), что совсем на Спартак наплевать? До каких пор они будут позорить Спартак?
А делая это в день рождения, в юбилей вообще кощунство!
Им (Зареме и Федену), что совсем на Спартак наплевать? До каких пор они будут позорить Спартак?
А делая это в день рождения, в юбилей вообще кощунство!
Им (Зареме и Федену), что совсем на Спартак наплевать? До каких пор они будут позорить Спартак?
А делая это в день рождения, в юбилей вообще кощунство!
Мне нравится.
А какие нежный слова в адрес деВушки Зарема " МИЛАЯ.."
Я от этих слов просто тащусь в туалете по методу Тёмы Дзюбы, к стати бывшего СПАРТАК-овского игрока.
Мне нравится.
А какие нежный слова в адрес деВушки Зарема " МИЛАЯ.."
Я от этих слов просто тащусь в туалете по методу Тёмы Дзюбы, к стати бывшего СПАРТАК-овского игрока.