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В. Уткин: «Милая Зарема, поставьте в туалеты „Спартака“ датчики дыма»

17 апреля 2022, 12:15

Известный комментатор Василий Уткин продолжил перепалку с Заремой Салиховой, спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Милая Зарема! Скажите же мужу, что неплохо было бы поставить в туалеты датчики дыма. Проблема, описанная коллегой Журавелем, решается именно так.

Вот увидите: когда туалеты хотя бы на спартаковском стадионе снова станут удобными для тех, кто приходит в эти храмы гигиены по прямому назначению, это резко снизит такую тематику, в том числе и вокруг вашей команды, которой вы имеете удовольствие управлять.

Просто потому, что г**но отправится куда надо — в канализацию.

А не наружу во всех формах, в том числе и словесных.

Вот и всё, Зарема.

Если вам дорого поставить датчики дыма в туалеты на стадионе, а это дополнительно увеличивает и пожароопасность, кстати — мы подумаем с товарищами, как объявить краудфандинг. Это будет достойный общественного внимания «экскре-перимент», думаю.

Вас ведь любят и наверняка захотят помочь.

С ароматическим приветом!

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Все комментарии
протон
протон
18 апреля в 01:31
Раунд первый: разведка
протон
протон
18 апреля в 01:30
У Спартака юбилей, а у Заремы с Васей тема про туалеты и ...
Им (Зареме и Федену), что совсем на Спартак наплевать? До каких пор они будут позорить Спартак?
А делая это в день рождения, в юбилей вообще кощунство!
протон
протон
18 апреля в 01:30
Ну скажем прямо у Василия не очень получилось на этот раз. Видно что не подготовился. 1:1 по прежнему. Зарема не ударь в г лицом. Я за тебя
Константин Белых
Константин Белых
17 апреля в 17:22
У Васяна по ходу на Зарему дымится просто)) И Васе таких баб как Зарема не видать как своих ушей. Вот и прет из него)). Смотри журналы с ней Васян и завидуй Федуну))
Торвин
Торвин
17 апреля в 13:57
Пожарные извещатели не устанавливают в санузлах и душевых. На лестничных пролетах тоже не устанавливают.
ABir
ABir
17 апреля в 13:20, ред.
Уткин вступил в перепалку с женщиной и этим окончательно дискредитировал себя, как мужик, и как спортивный комментатор- больше похоже обсудить уже нечего
dеigandre
dеigandre
17 апреля в 13:14
Какую же фигню он несёт. Ему самому не стыдно? Мужик, блин, с девкой споры развёл.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
17 апреля в 13:12
Со стороны Василия, тактичнее было промолчать а не развивать спор на туалетные темы с не самой умной женщиной в футболе
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 13:07
Напоминает детский анекдот.
STVA 1
STVA 1
17 апреля в 12:51
У Васи по ходу стоят)))
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 12:40
У Спартака юбилей, а у Заремы с Васей тема про туалеты и ...
Им (Зареме и Федену), что совсем на Спартак наплевать? До каких пор они будут позорить Спартак?
А делая это в день рождения, в юбилей вообще кощунство!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 12:40
Славно Спартак отмечает свой юбилей...
lotsman
lotsman
17 апреля в 12:32
А все никак не поймут, что случилось со Спартаком. Один Вася знает.
ermak6848
ermak6848
17 апреля в 12:30
Хорошее предложение от Василия вУткина.
Мне нравится.
А какие нежный слова в адрес деВушки Зарема " МИЛАЯ.."
Я от этих слов просто тащусь в туалете по методу Тёмы Дзюбы, к стати бывшего СПАРТАК-овского игрока.
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 12:17
Вася умеет давать советы
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