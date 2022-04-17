В. Уткин: «Милая Зарема, поставьте в туалеты „Спартака“ датчики дыма»

Известный комментатор Василий Уткин продолжил перепалку с Заремой Салиховой, спутницей владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Милая Зарема! Скажите же мужу, что неплохо было бы поставить в туалеты датчики дыма. Проблема, описанная коллегой Журавелем, решается именно так.

Вот увидите: когда туалеты хотя бы на спартаковском стадионе снова станут удобными для тех, кто приходит в эти храмы гигиены по прямому назначению, это резко снизит такую тематику, в том числе и вокруг вашей команды, которой вы имеете удовольствие управлять.

Просто потому, что г**но отправится куда надо — в канализацию.

А не наружу во всех формах, в том числе и словесных.

Вот и всё, Зарема.

Если вам дорого поставить датчики дыма в туалеты на стадионе, а это дополнительно увеличивает и пожароопасность, кстати — мы подумаем с товарищами, как объявить краудфандинг. Это будет достойный общественного внимания «экскре-перимент», думаю.

Вас ведь любят и наверняка захотят помочь.

С ароматическим приветом!