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«Думаю, надо пробовать». Бышовец — о женщинах-арбитрах в РПЛ

21 апреля 2022, 18:33

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Для нас назначение женщин-арбитров — новое дело. Мы очень ограниченно пробовали в качестве линейных арбитров. Я не могу об этом говорить, потому что у меня нет информации об уровне и качестве. То, что происходит за рубежом, единичные случаи, которые были там на чемпионатах Европы в ограниченном количестве. Думаю, надо пробовать, учитывая эмансипацию у нас.

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 21:51
На кухне готовить нужно пробовать, а не для того что бы мужики отвлекались на женщину судью.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 19:39
В 75 лет надо не пробовать, а внуков и правнуков нянчить.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 19:31
От взяток это не убережёт.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 18:58
Красивая женщина арбитр это предел мечтаний.
sihafazatron
sihafazatron
21 апреля в 18:55
Представляю как болельщики орут: "Судья - лезби!!" а звучит ни так обидно))
drug01
drug01
21 апреля в 18:45
Надо больше доверять
Птица Феникс
Птица Феникс
21 апреля в 18:41
Женщины-арбитры нужны везде.
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