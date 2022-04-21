«Думаю, надо пробовать». Бышовец — о женщинах-арбитрах в РПЛ

Российский тренер прокомментировал идею Заремы Салиховой, которая предложила назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

Для нас назначение женщин-арбитров — новое дело. Мы очень ограниченно пробовали в качестве линейных арбитров. Я не могу об этом говорить, потому что у меня нет информации об уровне и качестве. То, что происходит за рубежом, единичные случаи, которые были там на чемпионатах Европы в ограниченном количестве. Думаю, надо пробовать, учитывая эмансипацию у нас.