Веденеев: «Эмоционально „Зенит“ уже несколько матчей не выглядит лидером»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о вылете «Зенита» из Кубка России. Петербургская команда уступила «Алании» (2:2, 5:6 по пенальти) в четвертьфинале.

Перед игрой многие говорили, что «Алания» — очень серьезный соперник, команда сейчас играет очень хорошо, особенно на своем поле. Первые 20 минут за счет желания и хорошего движения класс выравнивается, к тому же состав у «Зенита» неоптимальный. Ждал, когда «Алания» «сдуется», а они не сдувались и не сдувались. И в итоге это сказалось на счете. Один нюанс мне бросился в глаза – «Зенит» привычно после срыва атаки вдевятером прибегает в свою штрафную и обороняется, только Дзюба впереди маячит. Думал, что «Алания» тоже так будет играть. А ничего подобного – три игрока у них оставалось в центре поля, оборонялись всемером. Такая уверенность, удивительно. И три этих игрока, остающиеся в центре, защитники наши вынуждены опекать. И «Зенит», получается, атакует уже не такими большими силами. А с учетом того, что состав в атаке у «Зенита» был не быстрый, то они ничего против семерых игроков в защите сделать не могли. Да и эмоционально команда уже несколько матчей не выглядит лидером.

Думаю, это связано с вылетом из Лиги Европы, не все игроки довольны тем, как все складывается, особенно иностранцы. Ну и Ракицкий и Азмун, оказывается, имели гораздо большее влияние на игру, чем кто-то предполагал. С точки зрения мастерства и мотивации – у них всегда горели глаза, они были готовы «напихать», повести за собой партнеров. Таким был и Дзюба пару лет назад, а сейчас он не полыхает, а как свечка – тлеет потихоньку.

Пенальти – мастерство или лотерея? Пенальти – это психология. Можно только вспомнить, как промахивались «с точки» великие футболисты. Чем сильнее игроки, тем у них тоньше восприятие, нервная система может в решающий момент подвести.