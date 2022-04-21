Веденеев: «Эмоционально „Зенит“ уже несколько матчей не выглядит лидером»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о вылете «Зенита» из Кубка России. Петербургская команда уступила «Алании» (2:2, 5:6 по пенальти) в четвертьфинале.
Перед игрой многие говорили, что «Алания» — очень серьезный соперник, команда сейчас играет очень хорошо, особенно на своем поле. Первые 20 минут за счет желания и хорошего движения класс выравнивается, к тому же состав у «Зенита» неоптимальный. Ждал, когда «Алания» «сдуется», а они не сдувались и не сдувались. И в итоге это сказалось на счете. Один нюанс мне бросился в глаза – «Зенит» привычно после срыва атаки вдевятером прибегает в свою штрафную и обороняется, только Дзюба впереди маячит. Думал, что «Алания» тоже так будет играть. А ничего подобного – три игрока у них оставалось в центре поля, оборонялись всемером. Такая уверенность, удивительно. И три этих игрока, остающиеся в центре, защитники наши вынуждены опекать. И «Зенит», получается, атакует уже не такими большими силами. А с учетом того, что состав в атаке у «Зенита» был не быстрый, то они ничего против семерых игроков в защите сделать не могли. Да и эмоционально команда уже несколько матчей не выглядит лидером.
Думаю, это связано с вылетом из Лиги Европы, не все игроки довольны тем, как все складывается, особенно иностранцы. Ну и Ракицкий и Азмун, оказывается, имели гораздо большее влияние на игру, чем кто-то предполагал. С точки зрения мастерства и мотивации – у них всегда горели глаза, они были готовы «напихать», повести за собой партнеров. Таким был и Дзюба пару лет назад, а сейчас он не полыхает, а как свечка – тлеет потихоньку.
Пенальти – мастерство или лотерея? Пенальти – это психология. Можно только вспомнить, как промахивались «с точки» великие футболисты. Чем сильнее игроки, тем у них тоньше восприятие, нервная система может в решающий момент подвести.
Лучшим игроком матча был признан голкипер «Алании».
Всем и так понятно что Зенит самый сильный...только вот мотивировать и заставить играть футболистов команды некому.
Не случись этого штрафного на 90-й минуте - сейчас пели бы дефирамбы как Зенит в полноги не стараясь вышел в полуфинал Кубка...какой же гений Семак.
А так как не вышел в полуфинал так - Зенит не играет и не выглядит лидером.
Можно и не быть лидером как условный Ростов - но вызывать уважение самоотдачей и старанием ещё недавних резервистов.
А можно идти и на первом месте и поражать зрителей отсутствием старания и желания победить.
Мне нечего добавить.
Хотят ходить пешком пусть ходят., не я им плачу деньги.
Понятно что 5 бразильцев на лавке, они не за титулами сюда приехали, а за деньгами.
Но те кто платит им больше чем остальные 15 команд своим игрокам должны же понимать - что это не матч проигран, а утрачен возможный титул.
Ну уж если и этим товарищам по-боку, то что уж про нас говорить.
Всем и так понятно что Зенит самый сильный...только вот мотивировать и заставить играть футболистов команды некому.
Не случись этого штрафного на 90-й минуте - сейчас пели бы дефирамбы как Зенит в полноги не стараясь вышел в полуфинал Кубка...какой же гений Семак.
А так как не вышел в полуфинал так - Зенит не играет и не выглядит лидером.
Можно и не быть лидером как условный Ростов - но вызывать уважение самоотдачей и старанием ещё недавних резервистов.
А можно идти и на первом месте и поражать зрителей отсутствием старания и желания победить.
Мне нечего добавить.
Хотят ходить пешком пусть ходят., не я им плачу деньги.
Понятно что 5 бразильцев на лавке, они не за титулами сюда приехали, а за деньгами.
Но те кто платит им больше чем остальные 15 команд своим игрокам должны же понимать - что это не матч проигран, а утрачен возможный титул.
Ну уж если и этим товарищам по-боку, то что уж про нас говорить.