Гаврилов: «Кубок России никому не нужен – ничего не даёт»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о результатах четвертьфинальных матчей Кубка России.

Кубок ничего не даёт. Поэтому отношение такое: могут выпустить резервистов, поберечь основной состав. Почти все команды РПЛ из Кубка и вылетели. Пусть команды низших лиг там играют! А так они мучаются полтора часа, ждут пенальти и только потом, возможно, проходят дальше. Мы же должны получать удовольствие! Это похоже на товарищеские матчи! Какая разница: проиграл, выиграл. До лампочки! Кубок никому не нужен.