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Гаврилов: «Кубок России никому не нужен – ничего не даёт»

21 апреля 2022, 11:12

Бывший полузащитник «Динамо» и «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о результатах четвертьфинальных матчей Кубка России.

Кубок ничего не даёт. Поэтому отношение такое: могут выпустить резервистов, поберечь основной состав. Почти все команды РПЛ из Кубка и вылетели. Пусть команды низших лиг там играют! А так они мучаются полтора часа, ждут пенальти и только потом, возможно, проходят дальше. Мы же должны получать удовольствие! Это похоже на товарищеские матчи! Какая разница: проиграл, выиграл. До лампочки! Кубок никому не нужен.

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 21:23
Сейчас и чемпионство ничего не даёт, и что теперь, приостанавливать/отменять чемпионат?
Capral
Capral
21 апреля в 16:56, ред.
Гаврилов- это прежде всего замечательный футболист, техничный, по футбольному грамотный, незаурядный игрок!!!!!!! Вы не обязаны его знать. Что он выигрывал? Становился чемпионом СССР в 1976 в Динамо. В 1979 в Спартаке. Неоднократный призёр чемпионатов СССР!!! Ежегодно играл в еврокубках. Таких, как Гаврилов, сейчас нет, как нет, таких как Черенков!!! Если не хотите выглядеть несолидно- не задавайте больше подобных вопросов. Впрочем, я понимаю- возраст.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 16:26
Я тот, кто не знает Гаврилова, а почему я должен его знать,он чтото выиграл за пределами страны, или он Герой России?
ABir
ABir
21 апреля в 16:21
Обычно разговоры, что Кубок никому не нужен начинаются после вылета команд, которые идут в лидерах российского футбола и до вылета были в основных претендентах на этот трофей
Capral
Capral ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
21 апреля в 16:16, ред.
    Capral
    Capral ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    21 апреля в 16:15
    Ну, кто такой Гаврилов, я хорошо знаю!!! А вот, кто вы такой...???
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ Capral (раскрыть)
    21 апреля в 16:08
    Гаврилов?а кто это?
    АлексАлекс
    АлексАлекс ответ Capral (раскрыть)
    21 апреля в 15:03
    Без него)
    Capral
    Capral ответ АлексАлекс (раскрыть)
    21 апреля в 14:50
    Уважаемый, для начала- сколько Вам лет? Для того, чтобы делать такие выводы, надо было видеть и помнить игру Гаврилова!!! Я понимаю, что на современном российском футболе трудно стать настоящим болельщиком, проще быть дешёвым пиарщиком, любителем длинных и нудных тирад.... Гаврилов- ЛИЧНОСТЬ, украшение советского футбола, с кубком, или без него!!!!!!!
    Capral
    Capral ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    21 апреля в 14:44
    Это наверно потому, что он не нравится Гаврилову....
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    21 апреля в 14:04
    А мне кубок нравится, смотрю его и буду смотреть с большим удовольствием!
    Capral
    Capral ответ Байкал-38. (раскрыть)
    21 апреля в 13:50
    Гаврилов, как игрок, по-настоящему раскрылся исключительно в Спартаке Бескова. В Динамо, у Севидова, он полировал лавку, на его месте в основе играл регулярно Максименков. А, Гаврилов, если и говорит нелестные слова о Спартаке или о российском футболе, то только с болью в сердце. Невозможно забыть, тот, советский футбол и принять этот- российский, с кучей наёмников....
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Capral (раскрыть)
    21 апреля в 13:22
    А я разве сказал, что Гаврилов теперь не спартаковец? Я лично его ассоциирую именно со Спартаком, да и он сам себя считает спартаковцем несмотря на то, что поиграл во многих командах.
    Я лишь обратил внимание, что после его последних высказываниях и кстати не очень лестных о Спартаке, здесь в статье представили как бывшего игрока Динамо, а не Спартака.
    Совпадение это или нет решать каждому. Но повторю, лично для меня он спартач.
    Ну, а игру Гаврилова я видел!
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    21 апреля в 13:16
    Первое о чем подумал - так может говорить только команда/человек, который никогда кубок и не выигрывали или не могут выиграть сейчас. И точно, Гаврилов кубок действительно не выигрывал...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 апреля в 13:14
    Глупости, зачем тогда вообще проводить в таком случае соревнования, разогнать РПЛ и всех чиновников от футбола
    Capral
    Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    21 апреля в 13:04
    Я думаю, он и без меня разберётся....
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
    21 апреля в 12:34
    Твои слова да Гаврилову в уши .
    1 984
    1 984
    21 апреля в 12:15
    Расскажи это владикавказским болельщикам. Или красноярским.
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    21 апреля в 12:10
    Я думаю, Гаврилов говорит это скрепя сердцем. Ему не безразличен российский футбол. Конечно, после его футбола, на этот футбол- смотреть и больно, и страшно....
    Capral
    Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    21 апреля в 12:08
    От футбола надо не отказываться, а развивать его- делать лучше!!!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    21 апреля в 12:05, ред.
    ...это понятно всё, Гаврила заслуженный футболист! Но ведёт себя как вор в законе, имея уже все заслуженные титулы должен понимать что для молодых
    парней это целое событие в их карьере, шаг вперёд, на новый уровень! Человек для того и живёт чтобы чего-то достичь!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    21 апреля в 12:00
    Нужно согласиться. Минимальные призовые, второстепенность турнира и отсутствие каких-то бонусов за победу (а какие бонусы теперь выдумаешь) подрывают интерес команд к Кубку и превращают его в арену для битвы команд из низших дивизионов.

    Но это в целом мировая тенденция.
    Capral
    Capral ответ Байкал-38. (раскрыть)
    21 апреля в 11:56
    Гаврилов- НИКОГДА не потеряет это право!!! Гаврилов- одна из легенд Спартака, человек- ковавший славу Спартаку!!!!!!! Много, сейчас таких как Гаврилов?! Игру Гаврилова, надо было видеть!!!!!!!
    112910415
    112910415
    21 апреля в 11:53
    так думать было бы слишком грустно ...
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    21 апреля в 11:48
    Из-за последних своих высказываниях о Спартаке Юрий Гаврилов потерял право называться бывшим игроком Спартака!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    21 апреля в 11:48
    Ну давайте теперь от футбола вообще откажемся ! Будем развивать шахматы и выращивать геморрой у футболистов и миллионов болельщиков . )) А от геммороя есть ПРОКТОГЛИВЕНОЛ ! ))))))))))))
    mihaluch
    mihaluch
    21 апреля в 11:42
    Кому даёт а кому ни чего не даёт.
    Capral
    Capral
    21 апреля в 11:40
    Если честно, а кому нужен чемпионат России? Разве команды, которые борятся за чемпионство похожи на чемпионов? Жалкое подобие от Зенита, Динамо и ЦСКА. Убогость в каждом движении. Посмотрите, какие чемпионы в Англии, Испании, Германии!!! Поэтому, Гаврилов прав. Юрка смотрит на футбол с позиции своих футбольных лет, когда советским футболом можно было гордиться, когда его уважали в Мире!!!!!!!
    drug01
    drug01
    21 апреля в 11:31
    Странное мнение, больше футбола это хорошо!
    Capral
    Capral
    21 апреля в 11:26
    Согласен с Юркой. А кому нужен, в принципе российский футбол, без сборной, еврокубков и на таком низком уровне? Кубок СССР имел смысл, авторитет, потому что команды были достойные, мастера были великие. А кто сейчас играет в российском футболе...???
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