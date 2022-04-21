Газзаев: «Березуцкому нужно спросить с легионеров ЦСКА».

Бывший главный тренер ЦСКА поделился мнением об игре легионеров армейской команды после поражения от «Спартака» (0:1) в 1/4 финала Кубка России.

Березуцкий сказал, что первый тайм был худшим в сезоне? Мне сложно сказать, это комментарий главного тренера. Что касается легионеров, то начинали они ярко. Но Языджи по европейскому уровню — средний игрок. Да, первые матчи он выдал на эмоциях. Плюс, удача тоже сопутствовала. Но последние три игры и эмоции не те, и техника не та. Тренеру нужно с них спросить. Если сегодня эти легионеры занимают места российских игроков, то они должны быть ведущими игроками, как это было в первых играх. В ЦСКА всегда так — Олич, Красич, Вагнер, Жо. Все эти футболисты держали стабильно высокий уровень. А когда одну-две игры сыграл и в носу ковыряешься — это не дело.