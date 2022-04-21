Газзаев: «Березуцкому нужно спросить с легионеров ЦСКА».

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре легионеров армейской команды после поражения от «Спартака» (0:1) в 1/4 финала Кубка России.
Березуцкий сказал, что первый тайм был худшим в сезоне? Мне сложно сказать, это комментарий главного тренера. Что касается легионеров, то начинали они ярко. Но Языджи по европейскому уровню — средний игрок. Да, первые матчи он выдал на эмоциях. Плюс, удача тоже сопутствовала. Но последние три игры и эмоции не те, и техника не та. Тренеру нужно с них спросить. Если сегодня эти легионеры занимают места российских игроков, то они должны быть ведущими игроками, как это было в первых играх. В ЦСКА всегда так — Олич, Красич, Вагнер, Жо. Все эти футболисты держали стабильно высокий уровень. А когда одну-две игры сыграл и в носу ковыряешься — это не дело.
А может нужно спросить Березуцкому сначала с самого себя. Что он делает в роли главного тренера ЦСКА, и почему с приходом в клуб новых игроков, они так и не могут заиграть в данном клубе.
Может Березуцкий неправильно доводит свои мысли, своё видение того или иного игрока их действия на поле. А может вообще не на тех позициях заставляет их играть, где они не могут раскрыть свой потенциал.
А может просто сам Березуцкий вообще никакой не тренер, что больше всего вероятнее. А то как объяснить всё то что происходит с командой. У меня лично большие вопросы бывают и к основному составу который он выпускает на поле с первых же минут.
Непонятная вера в никакого Облякова и ещё больше вопросов к Зайнутдинову, который, на мой субъективный взгляд, вообще не должен играть в ЦСКА, да и в РПЛ. По его качествам он прямолинейный игрок ФНЛ 2, обыкновенный всадник без головы. Извиняюсь если я его этим оскорбил. Но по его игре это выглядит именно так. И почему-то этого не замечает Березуцкий.
Да и много ещё чего он и его бесполезный тренерский штаб в полном составе, не хотят или просто по своему непрофессионализму не видят и ничего не делают для исправления ситуации. Вообщем, на мой субъективный взгляд , братья Березуцкие ещё совсем далеки от тренерской мысли и деятельности.
А может нужно спросить Березуцкому сначала с самого себя. Что он делает в роли главного тренера ЦСКА, и почему с приходом в клуб новых игроков, они так и не могут заиграть в данном клубе.
Может Березуцкий неправильно доводит свои мысли, своё видение того или иного игрока их действия на поле. А может вообще не на тех позициях заставляет их играть, где они не могут раскрыть свой потенциал.
А может просто сам Березуцкий вообще никакой не тренер, что больше всего вероятнее. А то как объяснить всё то что происходит с командой. У меня лично большие вопросы бывают и к основному составу который он выпускает на поле с первых же минут.
Непонятная вера в никакого Облякова и ещё больше вопросов к Зайнутдинову, который, на мой субъективный взгляд, вообще не должен играть в ЦСКА, да и в РПЛ. По его качествам он прямолинейный игрок ФНЛ 2, обыкновенный всадник без головы. Извиняюсь если я его этим оскорбил. Но по его игре это выглядит именно так. И почему-то этого не замечает Березуцкий.
Да и много ещё чего он и его бесполезный тренерский штаб в полном составе, не хотят или просто по своему непрофессионализму не видят и ничего не делают для исправления ситуации. Вообщем, на мой субъективный взгляд , братья Березуцкие ещё совсем далеки от тренерской мысли и деятельности.