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Газзаев: «Березуцкому нужно спросить с легионеров ЦСКА»

21 апреля 2022, 13:13

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре легионеров армейской команды после поражения от «Спартака» (0:1) в 1/4 финала Кубка России.

Березуцкий сказал, что первый тайм был худшим в сезоне? Мне сложно сказать, это комментарий главного тренера. Что касается легионеров, то начинали они ярко. Но Языджи по европейскому уровню — средний игрок. Да, первые матчи он выдал на эмоциях. Плюс, удача тоже сопутствовала. Но последние три игры и эмоции не те, и техника не та. Тренеру нужно с них спросить. Если сегодня эти легионеры занимают места российских игроков, то они должны быть ведущими игроками, как это было в первых играх. В ЦСКА всегда так — Олич, Красич, Вагнер, Жо. Все эти футболисты держали стабильно высокий уровень. А когда одну-две игры сыграл и в носу ковыряешься — это не дело.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
22 апреля в 08:18, ред.
"...Только толковый тренер может поднять команду..."
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А кто с этим спорит? Только толковому тренеру нужны ТОЛКОВЫЕ футболисты, из которых он может сделать боеспособную единицу. Не поленитесь, загляните в Википедию и Вы увидите, что купленная в зимнее окно четвёрка: Гбамен, Карраскаль, Медина и Языджи заурядные игроки, которые ни где себя не проявили. Я вообще удивлён, за какие "заслуги" их купили. Пример с Бесковым не совсем корректен, так как он САМ смотрел в деле тех, кого приглашал к себе в команду, а не селекционный отдел ему сватал неизвестно кого. Каким бы не был великим тренер, но как известно: из г...на конфетку не слепишь. А то, что у ЦСКА состав далёк от чемпионского это очевидный факт. Так что проблемы у армейцев не только в тренере.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
21 апреля в 20:00
И снова не соглашусь с Вами! Вспомните К.И.Бескова!!! Он брал в Спартак, никому неизвестных пацанов, а лепил из них личностей!!! Или вот, Вам, самый свежий пример- Куман. Бездарнейший тренер, влез в великий клуб, разогнал пол команды, поссорился с Месси и вынудил его уйти. Пришел новый тренер, и убитая Барселона стала постепенно возвращаться к жизни. Только толковый тренер может поднять команду. Увы, Березуцкие на подвиги не способны. Рожденный ползать, как известно, ну и дальше по тексту....
cska1948
cska1948
21 апреля в 19:46
Говорят, что и палка раз в год стреляет! Вот и выстрелили в первых своих играх Гбамен, Карраскаль, Медина и Языджи. Как показали дальнейшие события они оказались заурядными игроками. Все четверо были лавочниками в своих прежних командах, лавочниками и останутся...
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
21 апреля в 18:29
Доброго здравия тебе дружище.
Благодарю ✊️
112910415
112910415
21 апреля в 18:15
нынче с легионеров трудно спрашивать
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
21 апреля в 15:10, ред.
Игорь, моё Почтение!!!
Игорь, аплодирую стоя и подписываюсь под каждым словом!!!!!!! Вообще, считаю, что на Соккере, толково и профессионально пишут только два человека- ты, Игорь, и мой Добрый друг Иван Иванович!!!!!!!
Насчет Валеры, я, лично, всегда восхищался его техникой на поле, но при этом, всегда поражался отсутствием у него футбольной мысли.... До сих пор, перед глазами, как Саша Максименков кричит на Газзаева и учит его играть в пас. А было это, в 1979, в игре с Араратом.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 15:01, ред.
Газзаев: «Березуцкому нужно спросить с легионеров ЦСКА».

А может нужно спросить Березуцкому сначала с самого себя. Что он делает в роли главного тренера ЦСКА, и почему с приходом в клуб новых игроков, они так и не могут заиграть в данном клубе.

Может Березуцкий неправильно доводит свои мысли, своё видение того или иного игрока их действия на поле. А может вообще не на тех позициях заставляет их играть, где они не могут раскрыть свой потенциал.

А может просто сам Березуцкий вообще никакой не тренер, что больше всего вероятнее. А то как объяснить всё то что происходит с командой. У меня лично большие вопросы бывают и к основному составу который он выпускает на поле с первых же минут.

Непонятная вера в никакого Облякова и ещё больше вопросов к Зайнутдинову, который, на мой субъективный взгляд, вообще не должен играть в ЦСКА, да и в РПЛ. По его качествам он прямолинейный игрок ФНЛ 2, обыкновенный всадник без головы. Извиняюсь если я его этим оскорбил. Но по его игре это выглядит именно так. И почему-то этого не замечает Березуцкий.

Да и много ещё чего он и его бесполезный тренерский штаб в полном составе, не хотят или просто по своему непрофессионализму не видят и ничего не делают для исправления ситуации. Вообщем, на мой субъективный взгляд , братья Березуцкие ещё совсем далеки от тренерской мысли и деятельности.
Capral
Capral
21 апреля в 14:56
А я думал, Валера умней....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 14:15
Я думаю вообще от легов нужно отказываться, в такой ситуации они делают, что хотят в том числе ковыряются в носу, вчера вдесятером играли лучше чем в полном составе.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 13:43
А что с легионера спросишь?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 13:39
В данный момент с варягов особо и не спросишь, обидятся ребята и разъедутся , как в других клубах. Правда Гбамена можно хоть сейчас отпускать , парень просто никакущий. Да и с наших надо тоже спрашивать, особо то и выделить некого. Нет командной игры, совсем нет, полный сумбур.
Ждем перемен. Дождемся ли???
нечитайло
нечитайло
21 апреля в 13:30
Люди не железные
swed27
swed27
21 апреля в 13:23
Кто бы спросил с самого Березуцкого
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 13:14
Не всегда же всё должно получаться.
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