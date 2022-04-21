Хавбек «Алании» обратился к тем, кто смеётся над штрафными команды

Полузащитник «Алании» обратился к тем, кто смеётся над штрафными команды, после победы в матче с «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка России.

Пусть люди, которые смеются над нами и говорят, что мы как дурачки бегаем, кричим и хороводы водим, видят, что мы можем доказать в игре.

Кого выделял Гогниев перед матчем? Мы готовились тактически. У нас не было каких-то разборов персон: только по Дзюбе говорили, что будет верховая борьба. Ничего особенного не обсуждали, смотрели картинку в общем.