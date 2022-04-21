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Хавбек «Алании» обратился к тем, кто смеётся над штрафными команды

21 апреля 2022, 09:44
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани обратился к тем, кто смеётся над штрафными команды, после победы в матче с «Зенитом» (2:2, 6:5 пен.) в полуфинале Кубка России.

Пусть люди, которые смеются над нами и говорят, что мы как дурачки бегаем, кричим и хороводы водим, видят, что мы можем доказать в игре.

Кого выделял Гогниев перед матчем? Мы готовились тактически. У нас не было каких-то разборов персон: только по Дзюбе говорили, что будет верховая борьба. Ничего особенного не обсуждали, смотрели картинку в общем.

Лучшим игроком матча был признан голкипер «Алании».

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 20:55
Да че смешного? Отлично разыграли!
pomor45
pomor45
21 апреля в 18:42
Если бы Зенит отнёсся к матчу без шапкозакидательства, сразу выставив нужный состав, не было бы и повода осуждать этот штрафной. Смеются не над штрафным по сути, а над бессмысленностью выбегания из стенки. Для такого исполнения удара это выбегание никакой изюминкой не было. Просто удар хорошо получился, что получается довольно редко. Представьте, что случилось бы обычное - промах. Вот тогда смех был бы гомерическим. А так повезло так повезло и удача легла на шапкозакидательство Зенита, который практически во всех своих проигрышах грешит этим недостатком и никак уроки не усвоит. Так что радоваться удаче надо, а вот подводить под неё базу не стоит. Была бы база - были бы в РПЛ не в роли лифта.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 апреля в 12:03
Этот штрафной удар заслуживает оказаться во всех топах по итогам недели в Европе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 12:02
Очень впечатлили,молодцы!
memphis
memphis
21 апреля в 10:39
Мужики!
Птица Феникс
Птица Феникс
21 апреля в 10:39
Не обращайте внимание.
zooveterinar
zooveterinar
21 апреля в 10:17
Нормальный человек смеяться не будет!!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 апреля в 10:17
Не обращайте внимание на тех кто смеётся - голы есть. И главное, во Владикавказе помнят, что футбол - он для зрителей. Очень хочу видеть эту команду в РПЛ!
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 10:09
Обыграли Зенит на классе с небольшой долей везения.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
21 апреля в 09:59
Полуфинал...
97pqben4xwxe
97pqben4xwxe
21 апреля в 09:49
только по Дзюбе говорили, что будет верховая борьба. Ничего особенного не обсуждали, смотрели картинку в общем

Сколько можно эту дзюбину картинку смотреть!
lotsman
lotsman
21 апреля в 09:45
Молодцы! Пробились в финал.
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