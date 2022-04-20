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А. Березуцкий: «Играли очень плохо, это худший первый тайм в этом сезоне»

20 апреля 2022, 22:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о вылете из Кубка России.

Первый тайм, если говорить мягко, нам даже близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо, это худший первый тайм в этом сезоне. Во второй половине встречи игра понравилась гораздо больше, хотя у нас было удаление. Понравился и эмоциональный настрой. Но в меньшинстве такой промежуток времени действовать тяжело, в первую очередь физически.

Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» прессинговал, играл высоко, потратил много сил. Но мы ошибались в простых передачах, где-то принимали неправильные решения, торопились.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ Sergo_ural (раскрыть)
22 апреля в 18:12
Вот тут как раз всё очень просто: если игрок умышленно или нет, но производит действие рукой в сторону лица соперника, то нужно давать карточку, а если он выпрыгивает и руки практически без движения(ведь нормальный человек не может их отстегнуть) то фола нет.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ SHMEL258 (раскрыть)
22 апреля в 18:08
Под вашу теорию половина эпизодов с руками и локтями подходят матча и во всех получены желтые карточки. Из вашей же теории раз Зобнин "врезался" то Гбамен получил не заслуженную желтую карточку.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Sergo_ural (раскрыть)
22 апреля в 08:05
А я разве хоть словом обмолвился об этих ситуациях? Я высказался конкретно по двум жёлтым карточкам, в остальном вопросов не возникло. Не нужно передёргивать и искать чёрную кошку в тёмной комнате, мы не в детском саду.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ SHMEL258 (раскрыть)
21 апреля в 22:32
Может еще и игроки Спартака в первом тайме сами ноги подставляли чтоб игроки ЦСКА им наступали на ступню. И тот же Мухин не попадал в ногу, а игрок Спартака сам подставил ногу? Прям сама невинность.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Sergo_ural (раскрыть)
21 апреля в 19:26
Там Гбамен не играл локтем, рукой в лицо, скорее игрок спартака сам врезался в естественно висящую руку Гбамена. А в случае с Заболотным карточка за то же самое, но там такое впечатление, что даже касания не было, а была яркая актёрская игра.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
21 апреля в 15:53
Играли плохо,хуже играли только когда я сам играл)
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 10:55
С ПОБЕДОЙ Юбиляр фк СПАРТАК!!!
Sergo_ural
Sergo_ural
21 апреля в 10:36
По игре 1-й тайм за Спартаком, 2-й тайм за ЦСКА. По моментам 1-й тайм за Спартаком, 2-й считаю примерно поровну. Во втором мог забить хоть Спартак хоть ЦСКА, моменты 100% были и у одних и у других. До этого ЦСКА выезжал, кроме последних 4-х матчей за счет прибывших легов и их состояния, но потом похоже вмешался тренерский процесс Березуцких и ребята поплыли. Что будет дальше это проблема ЦСКА, а нам удачи в дальнейших играх.
Sergo_ural
Sergo_ural ответ SHMEL258 (раскрыть)
21 апреля в 10:30
За что Заболотный не скажу, А вот Гбамен за локоть в лицо Зобнину.
SHMEL258
SHMEL258
21 апреля в 07:55
Игра в целом получилась равная, с обилием ошибок и голевых моментов с обеих сторон. Спартаку повезло чуть больше выиграть за счёт нелепого, но справедливого пенальти. Не понял за что получили карточки Гбамен(вторую) и Заболотный.
112910415
112910415
21 апреля в 06:53
не блеснули, прямо скажем
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 06:34
С пасом в команде действительно проблемы, иногда просто вызывают недоумение нелепые передачи. С пасом все нормально у Алании, очень понравилась команда, культура паса просто на высоте, если и теряют мяч , то тут же накрывают активным прессингом.
Что делает на поле Обляков, Гбамен, Заболотный - это балласт откровенный.
FenixSL
FenixSL
21 апреля в 03:45, ред.
видел сегодня мнения в защиту главного тренера ЦСКА
удивлен сильно
ибо когда он был игроком, его упрекали за тупость и деревянность
сейчас этот человеку у руля команды
как игрок известный лишь в тех моментах, когда у ЦСКА были Вагнер Лав и Думбия какой нибудь..потому что там атака все делала

он тупо ничего не сделал
тут нечего оправдывать
я конечно понимаю что уровень рпл ужасен, но когда в главном матче страны, так нелепо играет команда, абсолютно не зная что делает - очень обидно
ВСЕ ОПАСНЫЕ МОМЕНТ ЗА СЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
игры команды нет воооообще
тупой футбол
ужасное зрелище
жаль людей что потратили деньги на просмотр этого матча

адекватные фанаты Спартака признают что это убогая победа
ибо Спартак тоже не играл в футбол
силы как будто кончаются после 60 минуты
ахахахахаххаха
в этом вся РПЛ
даже талантливые легионеры становятся ленивыми в отсутствии конкуренции
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 00:47
Кто виноват ?
протон
протон
21 апреля в 00:39
Пусть плохо играли Карраскаль, Язынжи, но зачем их менять? Они хоть как-то обостряют игру, а зачем вышли Заболотный, Зайнутдинов? У них ни скорости, ни обводки, почему сразу не убрать незаменимого, который в основном опять передачи делал поперёк и назад. Почему команда выходит на игру без чистого нападающего, вы же оба бывших защитника, а как у вас играет оборона?
У Языджи и компании игра не идёт всё это время. Отдельный вопрос по Бийолу. Вы какой-то анализ делаете? Из-под него уже столько прилетело за последние игры, а вы его в основу ставите. Команда деградирует опять просто на глазах.
последние 4 матча- явно тренерский провал. Но это и было ожидаемо. Трудности роста, как говорится. Выдумывали велосипед, хотя надо было проще действовать
minai
minai
21 апреля в 00:37, ред.
Считаю несправедливым то, что ЦСКА остался в меньшинстве, но Спартак и до этого создал больше голевых моментов и заслуженно вышел в полуфинал.
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 23:35
В последних четырех играх таких таймов уже было полно
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 23:33
И не говори!!!!!!! Он их даже изобразил с документальной достоверностью, почти портретной!!!!!!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
20 апреля в 23:31
Действительно, как будто 1965 году режиссёр Степанцев знал ,что его герои появятся в реальной жизни !)))
vova505
vova505 ответ ZIBO rock (раскрыть)
20 апреля в 23:25
О тех случаях он позабыл видимо
ZIBO rock
ZIBO rock
20 апреля в 23:23
Я когда Лешу с Васей вижу, мне братья Кличко вспоминаются и их перлы!
ZIBO rock
ZIBO rock
20 апреля в 23:22
А в УФЕ , с Химками и Уралом было лучше?!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 23:20, ред.
Игорь, кто тогда, в год создания мультфильма мог подумать, что он станет пророческим спустя 50 лет?! Респект- создателям мультфильма, и тебе Игорь, также- Респект!!!!!!!
ABir
ABir
20 апреля в 23:19
Проиграть великой команде в дату ее 100-летнего юбилея совсем не стыдно, а с минимальным счетом даже хорошо. Выиграл тот кто лучше сегодня играл и для кого победа была важнее
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 23:02
.
Cat01
Cat01
20 апреля в 23:01
Без паники, всё будет хорошо!
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 22:56
А. Березуцкий: "Играли очень плохо" .
Пока у руля будут двое из ларца, так и будет !

pomor45
pomor45
20 апреля в 22:54
Любопытное это явление -должность. Вот перед вами субъекты: Лёша с Васей в качестве игроков. Никакой весомости их суждения не имеют. Вот они же в качестве тренеров и всё - эти же суждения приобретают вес.
Мысыктар
Мысыктар
20 апреля в 22:45
кубок конечно ни о чем,но Спартаку проиграть это сильно(
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
20 апреля в 22:31
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