А. Березуцкий: «Играли очень плохо, это худший первый тайм в этом сезоне»

Главный тренер ЦСКА рассказал о вылете из Кубка России.

Первый тайм, если говорить мягко, нам даже близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо, это худший первый тайм в этом сезоне. Во второй половине встречи игра понравилась гораздо больше, хотя у нас было удаление. Понравился и эмоциональный настрой. Но в меньшинстве такой промежуток времени действовать тяжело, в первую очередь физически.

Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» прессинговал, играл высоко, потратил много сил. Но мы ошибались в простых передачах, где-то принимали неправильные решения, торопились.

