А. Березуцкий: «Играли очень плохо, это худший первый тайм в этом сезоне»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о вылете из Кубка России.
Первый тайм, если говорить мягко, нам даже близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо, это худший первый тайм в этом сезоне. Во второй половине встречи игра понравилась гораздо больше, хотя у нас было удаление. Понравился и эмоциональный настрой. Но в меньшинстве такой промежуток времени действовать тяжело, в первую очередь физически.
Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» прессинговал, играл высоко, потратил много сил. Но мы ошибались в простых передачах, где-то принимали неправильные решения, торопились.
Пока у руля будут двое из ларца, так и будет !
https://youtu.be/Zg9t_-ElwE0
Пока у руля будут двое из ларца, так и будет !
У Языджи и компании игра не идёт всё это время. Отдельный вопрос по Бийолу. Вы какой-то анализ делаете? Из-под него уже столько прилетело за последние игры, а вы его в основу ставите. Команда деградирует опять просто на глазах.
последние 4 матча- явно тренерский провал. Но это и было ожидаемо. Трудности роста, как говорится. Выдумывали велосипед, хотя надо было проще действовать
У Языджи и компании игра не идёт всё это время. Отдельный вопрос по Бийолу. Вы какой-то анализ делаете? Из-под него уже столько прилетело за последние игры, а вы его в основу ставите. Команда деградирует опять просто на глазах.
последние 4 матча- явно тренерский провал. Но это и было ожидаемо. Трудности роста, как говорится. Выдумывали велосипед, хотя надо было проще действовать