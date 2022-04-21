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Лаутаро предпочитает перейти в «Ливерпуль», а не в «Арсенал»

21 апреля 2022, 19:22

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес привлекает внимание топ-команд Английской Премьер-Лиги.

Если миланскому клубу поступит предложение по трансферу аргентинца, форвард хотел бы перейти в «Ливерпуль», а не в «Арсенал».

Обе команды заинтересованы в переходе Мартинеса.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
21 апреля в 23:01
Понятное дело, что сейчас Ливерпуль является более престижным проектом нежели Арсенал, и этот отлаженный механизм Клоппа рвет и мечет во всех турнирах и многие бы хотели сейчас там оказаться....вот только линия атаки там явно укомплектована под завязку, и Лаутаро там явно будет лишним (если только летом не уйдет кто то из лидеров Салах или Фермино к примеру)
А вот Арсенал может стать хорошим трамплином для Лаутаро....хорошо проявив себя там, Мартинес может дальше перейти в тот же самый Ливерпуль или Сити
В Арсенале у него точно не будет конкуренции за место в основе, так что игровая практика будет постоянно, так что возможно Арсенал сейчас более подходящий вариант для Лаутаро.....
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 21:31
Ливерпуль сейчас престижней и перспективней
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 21:12
Ктож не хочет в Ливерпуль!
monah-10
monah-10
21 апреля в 20:34
Конечно в Ливер, только вот не пойму вместо кого и на какой позиции. В Ливере все на своем месте.
Баобаб
Баобаб
21 апреля в 20:28
Покоритель Салернитан в Ливерпуль???
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 19:54
В более успешный хочет
Птица Феникс
Птица Феникс
21 апреля в 19:49
В Интере не хорошо?
Байкал-38
Байкал-38
21 апреля в 19:22
Ясень пень!
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