Лаутаро предпочитает перейти в «Ливерпуль», а не в «Арсенал»

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21 апреля 2022, 19:22

Нападающий «Интера» привлекает внимание топ-команд Английской Премьер-Лиги.

Если миланскому клубу поступит предложение по трансферу аргентинца, форвард хотел бы перейти в «Ливерпуль», а не в «Арсенал».

Обе команды заинтересованы в переходе Мартинеса.