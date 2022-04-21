Лаутаро предпочитает перейти в «Ливерпуль», а не в «Арсенал»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес привлекает внимание топ-команд Английской Премьер-Лиги.
Если миланскому клубу поступит предложение по трансферу аргентинца, форвард хотел бы перейти в «Ливерпуль», а не в «Арсенал».
Обе команды заинтересованы в переходе Мартинеса.
А вот Арсенал может стать хорошим трамплином для Лаутаро....хорошо проявив себя там, Мартинес может дальше перейти в тот же самый Ливерпуль или Сити
В Арсенале у него точно не будет конкуренции за место в основе, так что игровая практика будет постоянно, так что возможно Арсенал сейчас более подходящий вариант для Лаутаро.....
А вот Арсенал может стать хорошим трамплином для Лаутаро....хорошо проявив себя там, Мартинес может дальше перейти в тот же самый Ливерпуль или Сити
В Арсенале у него точно не будет конкуренции за место в основе, так что игровая практика будет постоянно, так что возможно Арсенал сейчас более подходящий вариант для Лаутаро.....