«Боруссия» Д сообщила «Ливерпулю» и МЮ, что Беллингхэм не продаётся

Дортмундская «Боруссия» сообщила «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», что полузащитник Джуд Беллингхэм не будет продан этим летом, сообщает Football Insider.
Оба клуба АПЛ интересовались 18-летним игроком, однако дортмундцы не намерены продавать Беллингхэма из-за вероятного ухода форварда Эрлинга Холанда. Клуб не хочет терять сразу двух ключевых игроков.
Нынешний контракт Джуда с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется и «Реал».
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