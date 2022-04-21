«Боруссия» Д сообщила «Ливерпулю» и МЮ, что Беллингхэм не продаётся

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21 апреля 2022, 12:46

Дортмундская «Боруссия» сообщила «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», что полузащитник не будет продан этим летом, сообщает Football Insider.

Оба клуба АПЛ интересовались 18-летним игроком, однако дортмундцы не намерены продавать Беллингхэма из-за вероятного ухода форварда Эрлинга Холанда. Клуб не хочет терять сразу двух ключевых игроков.

Нынешний контракт Джуда с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется и «Реал».