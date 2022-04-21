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«Боруссия» Д сообщила «Ливерпулю» и МЮ, что Беллингхэм не продаётся

21 апреля 2022, 12:46

Дортмундская «Боруссия» сообщила «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед», что полузащитник Джуд Беллингхэм не будет продан этим летом, сообщает Football Insider.

Оба клуба АПЛ интересовались 18-летним игроком, однако дортмундцы не намерены продавать Беллингхэма из-за вероятного ухода форварда Эрлинга Холанда. Клуб не хочет терять сразу двух ключевых игроков.

Нынешний контракт Джуда с «Боруссией» рассчитан до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что игроком интересуется и «Реал».

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 апреля в 13:48
Терпеливость, и еще раз терпеливость.
A.S.A
A.S.A
21 апреля в 13:36
Ну не сразу же все свои золотые активы распродавать...сначала Санчо ушел, сейчас Холланд на очереди, слелующий Джуд....и т.д. и т.п....
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 12:57, ред.
Рано , очень рано говорить не продаётся.
💰 💰 💰, а сейчас как ???))
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