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Глебов рассказал, как «Ростову» удалось обыграть «Спартак»

вчера, 14:49
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

Какие-то невероятные эмоции после матча со «Спартаком». Такая победа — это подарок себе, команде, близким, болельщикам! На стадионе было очень круто, столько болельщиков, такая поддержка. Настраивались как на любую игру: тут нет разницы, «Спартак» или любая другая команда. Нужно выходить и доказывать, показывать свой футбол. Стремиться только к победе. С командами топ-уровня играть чуть легче: они играют открыто, получается всегда интересно. Речь не только о «Спартаке», но и о последней игре против «Локо», например.

Секрет? В усердной работе. Мы провели очень хорошие, плодотворные сборы. И, конечно же, возвращение Валерия Георгиевича. Хочу похвалить молодых ребят, которые только-только начали играть, проводят свои третьи полные матчи — отлично себя проявляют, большие молодцы! Мои личные показатели? Я просто работаю и делаю своё дело. Выполняю указания тренерского штаба. Ну и где-то немного удачи.

Что говорю команде перед игрой как капитан? Всегда настраиваю, что надо выходить и набирать очки — биться друг за друга и ради болельщиков. Мы должны оставлять себя от первой до последней минуты. Теперь ждем Южное дерби! Надеемся, приедет много болельщиков из Ростова. Ждем хорошей интересной игры. Едем за победой.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:12
Мешкова, наверное, благодарил двумя руками.
протон
протон
вчера в 17:26
Полоз расстроил - обычно он моменты на классе реализует .. и в форме нормальной... но не забил... а могли побеждать вместо спасения на последней минуте
ЧиП
ЧиП
вчера в 15:44
Пять подходов,
Три гола,
Вот спасибо тебе судья!
Работник 🤬ля, по ушам тут решил проехаться на радостях.
До сих пор перед глазами физиономия Мешкова не верющему своему счастью, бежащего ставить пеналь в дополнительное время. VAR? Да идите все 🤬🤐 какой Var?! 😅
Вот это работник! Мешков и Безбородов! Вместе мы сила!
drug01
drug01
вчера в 15:40
Жаль к такому юбилею...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:34
На Спартак всегда особый настрой
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:32
Зарема плачет, у неё истерика!!!
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:27
Выходит, цска даже хуже ленивого )))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 15:20
Хочу похвалить молодых ребят,Глебов 22 года
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 15:18
Ростов одержал 4 победы подряд. Желаю нашим парням хорошо сыграть в Краснодаре и победить
beefs
beefs
вчера в 15:06
удивительно, на долго ли хватит Ростова, всплеск затянулся...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:59
Ростов схватил за хвост удачу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:53
Нынче спартак даже ленивый обыгрывает.
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