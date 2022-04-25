Глебов рассказал, как «Ростову» удалось обыграть «Спартак»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ .

Какие-то невероятные эмоции после матча со «Спартаком». Такая победа — это подарок себе, команде, близким, болельщикам! На стадионе было очень круто, столько болельщиков, такая поддержка. Настраивались как на любую игру: тут нет разницы, «Спартак» или любая другая команда. Нужно выходить и доказывать, показывать свой футбол. Стремиться только к победе. С командами топ-уровня играть чуть легче: они играют открыто, получается всегда интересно. Речь не только о «Спартаке», но и о последней игре против «Локо», например.

Секрет? В усердной работе. Мы провели очень хорошие, плодотворные сборы. И, конечно же, возвращение Валерия Георгиевича. Хочу похвалить молодых ребят, которые только-только начали играть, проводят свои третьи полные матчи — отлично себя проявляют, большие молодцы! Мои личные показатели? Я просто работаю и делаю своё дело. Выполняю указания тренерского штаба. Ну и где-то немного удачи.

Что говорю команде перед игрой как капитан? Всегда настраиваю, что надо выходить и набирать очки — биться друг за друга и ради болельщиков. Мы должны оставлять себя от первой до последней минуты. Теперь ждем Южное дерби! Надеемся, приедет много болельщиков из Ростова. Ждем хорошей интересной игры. Едем за победой.