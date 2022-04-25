Глебов рассказал, как «Ростову» удалось обыграть «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.
Какие-то невероятные эмоции после матча со «Спартаком». Такая победа — это подарок себе, команде, близким, болельщикам! На стадионе было очень круто, столько болельщиков, такая поддержка. Настраивались как на любую игру: тут нет разницы, «Спартак» или любая другая команда. Нужно выходить и доказывать, показывать свой футбол. Стремиться только к победе. С командами топ-уровня играть чуть легче: они играют открыто, получается всегда интересно. Речь не только о «Спартаке», но и о последней игре против «Локо», например.
Секрет? В усердной работе. Мы провели очень хорошие, плодотворные сборы. И, конечно же, возвращение Валерия Георгиевича. Хочу похвалить молодых ребят, которые только-только начали играть, проводят свои третьи полные матчи — отлично себя проявляют, большие молодцы! Мои личные показатели? Я просто работаю и делаю своё дело. Выполняю указания тренерского штаба. Ну и где-то немного удачи.
Что говорю команде перед игрой как капитан? Всегда настраиваю, что надо выходить и набирать очки — биться друг за друга и ради болельщиков. Мы должны оставлять себя от первой до последней минуты. Теперь ждем Южное дерби! Надеемся, приедет много болельщиков из Ростова. Ждем хорошей интересной игры. Едем за победой.
Три гола,
Вот спасибо тебе судья!
Работник 🤬ля, по ушам тут решил проехаться на радостях.
До сих пор перед глазами физиономия Мешкова не верющему своему счастью, бежащего ставить пеналь в дополнительное время. VAR? Да идите все 🤬🤐 какой Var?! 😅
Вот это работник! Мешков и Безбородов! Вместе мы сила!
Три гола,
Вот спасибо тебе судья!
Работник 🤬ля, по ушам тут решил проехаться на радостях.
До сих пор перед глазами физиономия Мешкова не верющему своему счастью, бежащего ставить пеналь в дополнительное время. VAR? Да идите все 🤬🤐 какой Var?! 😅
Вот это работник! Мешков и Безбородов! Вместе мы сила!