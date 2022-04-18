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Бензема установил личный рекорд в Примере

18 апреля 2022, 00:44
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Форвард «Реала» Карим Бензема установил личный рекорд результативности в Примере.

Французский нападающий забил победный гол в матче против «Севильи» (3:2). Этот забитый мяч стал для Бензема 25-м в 28 играх в текущем сезоне чемпионата Испании, что является его лучшим показателем за все время в испанской лиге.

До этого личный рекорд Бензема в Примере составлял 24 гола в 27 матчах в сезоне-2015/16. Карим играет за «Реал» с сезона-2009/10.

Помимо этого, Бензема забил в этом сезоне за «Реал» 39 голов в 39 матчах.

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Все комментарии
амурец
амурец
18 апреля в 13:18, ред.
в этом году Бензема заслужил ЗМ, ну если только его дадут по справедливости
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Дима Логинов (раскрыть)
18 апреля в 11:38
Да не, в тот год он как раз заслужил мяч и с этим мало кто спорит. Как и сейчас Бенз заслужил. А кто если не Бенз?
Дима Логинов
Дима Логинов ответ RoArt (раскрыть)
18 апреля в 09:19
Зачем мне писать то, про что я даже не говорил? Я сказал ровно то, что я сказал. Если на это есть ответ - отвечайте. Если на это нет ответа - молчите. Я не хейтер и не глор кого-то из них, в прошлом году я был за Салаха.
RoArt
RoArt ответ Дима Логинов (раскрыть)
18 апреля в 09:03
А сколько забил Месси в прошлом году, когда получил Картонный мяч?
Дима Логинов
Дима Логинов
18 апреля в 08:47
Когда Месси забил феноменальные 92 мяча за сезон, то до сих пор многие пишут, что в тот год он не заслужил золотой мяч. Так почему вы тогда пишите, что Бензема его заслужил, забив вдвое меньше?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 08:10
Молодец так держать!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 апреля в 08:10
Карим просто монстр. Хорошо, что Роналду покинул Реал и мы смогли по-новому взглянуть на Бензема.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 07:45
Результативность Карима впечатляет
karnager
karnager ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
18 апреля в 07:21, ред.
За последние два года Левандовски, за последние месяцев 9 Бензема
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 апреля в 07:18
Бензема лидер.
swed27
swed27
18 апреля в 07:17
Молодец что тут сказать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 06:07
Его игра радует...
Птица Феникс
Птица Феникс
18 апреля в 06:04
Бензема Бензема.
Байкал-38
Байкал-38
18 апреля в 04:41
Под старость лет разыгрался.
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 02:57
Бензема пушка !
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 апреля в 01:34
Мои поздравления. Следующий рекорд впереди
95-shishani-95
95-shishani-95
18 апреля в 01:21
Что бы не творила коррупция в мире футбола, Бензема просто лучший игрок за последние два сезона.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 00:59
Что не гол, то рекорд...
beefs
beefs
18 апреля в 00:45
С чем его и поздравляем...
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