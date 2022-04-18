Бензема установил личный рекорд в Примере

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18 апреля 2022, 00:44

Форвард «Реала» установил личный рекорд результативности в Примере.

Французский нападающий забил победный гол в матче против «Севильи» (3:2). Этот забитый мяч стал для Бензема 25-м в 28 играх в текущем сезоне чемпионата Испании, что является его лучшим показателем за все время в испанской лиге.

До этого личный рекорд Бензема в Примере составлял 24 гола в 27 матчах в сезоне-2015/16. Карим играет за «Реал» с сезона-2009/10.

Помимо этого, Бензема забил в этом сезоне за «Реал» 39 голов в 39 матчах.