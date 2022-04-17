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Роналду – первый игрок с 50 хет-триками в клубах из топ-5 лиг в XXI веке

17 апреля 2022, 12:43
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич СитиМатч завершен

Форвард МЮ Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче против «Норвича».

Любопытно, что португалец стал первым футболистом, сумевшим сделать 50 хет-триков в официальных матчах за клубы из топ-5 лиг Европы в XXI веке (44 в составе «Реала», по 3 – за «Ювентус» и МЮ).

Отметим, что эта статистика включает матчи, в которых нападающий забивал больше 3 голов.

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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE
18 апреля в 10:02, ред.
Правда в ЛЧ пока не попадает )))))). Норвичей калпашит статист.
95-shishani-95
95-shishani-95
17 апреля в 21:01, ред.
Поэтому он и есть лучший бомбардир в истории футбола, лучший бомбардир в истории лучшего клуба в истории футбола, лучший бомбардир в истории лучшего клубного турнира, лучший бомбардир в истории футбола на уровне сборных.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
17 апреля в 20:40
у Ювентуса всё было хорошо, до тех пор, пока конкурентов не было. Заиграли в полную мощь миланские тимы с Наполи и всё... пошло-поехало.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
17 апреля в 20:35
Судя по предыдущим годам, у МЮ все было хорошо, пока не пришел балласт. Также как у Ювентуса все было хорошо, пока он не пришел
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
17 апреля в 20:27, ред.
С твоей логикой не в футболе, а в боксе выводами строчить, где 1 спортсмен и 1 тренер.
Если уж по футбольному рассматривать вклад каждого сегодняшнего игрока МЮ, то португальца вышвыривать надо в последнюю очередь, наряду с Бруну и де Хеа.

Едем дальше. Что ты можешь положительного про Рангника сказать ? Он что... хоть один матч выдал, где сверкнул своими незаурядными тренерско-тактическими качествами ?! Назови хоть одну игру МЮ в зачёт немецкой тренерской мысли, где "манки" зарешали благодаря его гению коуча!
Сульшера когда вышвырнули чё сделал Рангник ?! Поломал всю основу и начал своими экспериментами "покорять" футбольную Англию посреди сезона (!): ВДБ отправил в аренду именно тогда, когда голландец, Рон и Санчо начали нормально взаимодействовать; Санчо в основу нифига не ставил..., зато кавалер ордена британской империи - Рашфорд, который не в состоянии мало-мальски двигать с фланга мяч, всегда на поле... Это как ?! Потом немец выдал перл что Шоу и Биссака не соответствуют уровню МЮ.... - все, кого знаю ( кто за МЮ топит ) после этих слов были в полном ауте...
Заниматься дальнейшим перечислением чудачеств немца, дабы не утомлять читателя, прекращаю..., скажу лишь, что продолжать можно ещё долго!

P.S. Назначать крайних большого ума не требуется. Поэтому советую оставить Роналду в покое и разобраться в общей ситуации в МЮ.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
17 апреля в 18:45
Толкни лучше за него красивую речь!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
17 апреля в 18:41
Его пиар ещё работает на него. Виноват всегда тренер при поражении, а у победы много друзей.
Месси припоминают голы против Осасун, но этот же чел ведь тоже набил стату против таких же слабых команд.
А в АПЛ против таких же как Норвич.
David Young
David Young
17 апреля в 18:09
Легендарное достижение легендарного футболиста.
протон
протон
17 апреля в 17:02
С таким МЮ быть в топ-3 по голам за сезон в АПЛ…
Как его можно хейтить?
Есть какие-то рекорды, которые он не побил? Гений.
Это вам не предголевые с обводками и перекладинами.
Кстати, статистика прямо говорит о том, что Криш приносит пользу абсолютно в любом клубе, в каком бы состоянии команда ни была! А кто-то фармил липовую статку на Леганесах в тепличных условиях, зато как только вышел из зоны комфорта — 3 гола в Фермер Лиге.
Ну это лучший в истории. Смешно его сравнивать с предпокорителем ежегодного Кубка Америки и карманной Лиги 1
dok66
dok66
17 апреля в 16:09
Совсем малозначительное достижение , если учесть , что львиная доля в рамках Реала . А что в МЮ , который явно рассчитывал на Роналду . Да ничего .
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ УЕСКА (раскрыть)
17 апреля в 15:56
Дружище, ну у Месси ноль результативных действий в последних девяти матчах против «Реала», хотя бы такой-то аргумент при такой стате не приводил бы)

Причем против "Атлетико" у него примерно такой же, а это два основных конкурента в Ла Лиге.

То есть у него серия примерно 15 матчей без результативных действий против основных конкурентов.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1 ответ Elliada (раскрыть)
17 апреля в 15:46, ред.
Не совсем согласен с тобой.

Во-первых, никто не заставлял его покупать. Во-вторых, ну какой бы ты не был игрок нереально в апл играть в 37 лет в нападении целый сезон.

Даже отменная физическая форма не гарантия - футбол игра для молодых: кто играл тот поймёт.

Из последнего смотрел их игру с Эвертоном. Роналдо был никакой, но при этом это не повод для остальных игроков, включаю и погбу итд, просто отказаться играть в футбол. Мне вот нравится ман сити , но даже там многие игроки включают дегенератов в некоторых матчах, особенно в защите.

Ну а по Роналдо - забил и забил. Время месси и рона, увы, прошло. Я думаю он реально будет метить на свой личный результат на чм 2022 и при возможности улучшить показатель в лч 2022-2023 , а потом все …..
nikoladolgov
nikoladolgov
17 апреля в 15:38
Если б он еще и не вредил команде ....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 15:28
Может даже первый и последний!
kinderpingui
kinderpingui
17 апреля в 15:17
Одни неадекваты в теме ))) чел в 37 лет хетрики шлёпает, а его до сих пор диванные эксперты с мёртвым обладателем золотого мяча сравнивают )))
УЕСКА
УЕСКА
17 апреля в 14:49
На аутсайдерах стату набил, но Барселоне он хет-трик никогда не делал, а вот Месси делал в ворота Реала и не единожды.
Jake Fallop
Jake Fallop
17 апреля в 14:20
После матча с Ливером, быстро убегая в подтрибунное, все явно будут ему совать в рожу телефоны... 100%... А может и бросать их в него... Теперь это мем... Хе
nikoladolgov
nikoladolgov
17 апреля в 13:36
Да ужжж...
Но для команды он враг номер ОДИН. Как убивали МЮ.
Elliada
Elliada
17 апреля в 13:30
Для поклонников балласта просто праздник. Результаты МЮ плачевные, но главное, что балласт забивает, остальное неважно.

Впереди Ливерпуль, когда проиграют все набросятся на Рангника. Логика у них странная: МЮ выигрывает балласт молодец, проигрывает - Рангник виноват. А балласт всегда ни при чем.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 апреля в 13:14
А не пора ли отдохнуть ?
зигзаг
зигзаг ответ zooveterinar (раскрыть)
17 апреля в 13:11, ред.
ЧЕ в финале которого он не участвовал)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 апреля в 13:09
Хейтеры на обед ушли ? Как-то слабо.
swed27
swed27
17 апреля в 13:07
С этим достижением пора завершать карьеру
Cat01
Cat01
17 апреля в 13:04
Так держать
санек002
санек002 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 апреля в 13:03
как бы не было!но нашим и не снилось это никому!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 12:59
Одним словом -Пеналду.
Кста, хорошо бы уснать, сколько из этих 150+ голов были с точки...
zooveterinar
zooveterinar
17 апреля в 12:44, ред.
Первый на первом,да здравствует Роналдо!! Хет-трики,это хорошо, а запомнится лишь , как чемпион европы,что немало важно!!! И обладатель кубков лиги чемп. Эти титулы важнее.
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