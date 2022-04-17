Роналду – первый игрок с 50 хет-триками в клубах из топ-5 лиг в XXI веке

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17 апреля 2022, 12:43

Форвард МЮ сделал хет-трик в матче против «Норвича».

Любопытно, что португалец стал первым футболистом, сумевшим сделать 50 хет-триков в официальных матчах за клубы из топ-5 лиг Европы в XXI веке (44 в составе «Реала», по 3 – за «Ювентус» и МЮ ).

Отметим, что эта статистика включает матчи, в которых нападающий забивал больше 3 голов.