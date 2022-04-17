Роналду – первый игрок с 50 хет-триками в клубах из топ-5 лиг в XXI веке

Форвард МЮ Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче против «Норвича».
Любопытно, что португалец стал первым футболистом, сумевшим сделать 50 хет-триков в официальных матчах за клубы из топ-5 лиг Европы в XXI веке (44 в составе «Реала», по 3 – за «Ювентус» и МЮ).
Отметим, что эта статистика включает матчи, в которых нападающий забивал больше 3 голов.
Во-первых, никто не заставлял его покупать. Во-вторых, ну какой бы ты не был игрок нереально в апл играть в 37 лет в нападении целый сезон.
Даже отменная физическая форма не гарантия - футбол игра для молодых: кто играл тот поймёт.
Из последнего смотрел их игру с Эвертоном. Роналдо был никакой, но при этом это не повод для остальных игроков, включаю и погбу итд, просто отказаться играть в футбол. Мне вот нравится ман сити , но даже там многие игроки включают дегенератов в некоторых матчах, особенно в защите.
Ну а по Роналдо - забил и забил. Время месси и рона, увы, прошло. Я думаю он реально будет метить на свой личный результат на чм 2022 и при возможности улучшить показатель в лч 2022-2023 , а потом все …..
Во-первых, никто не заставлял его покупать. Во-вторых, ну какой бы ты не был игрок нереально в апл играть в 37 лет в нападении целый сезон.
Даже отменная физическая форма не гарантия - футбол игра для молодых: кто играл тот поймёт.
Из последнего смотрел их игру с Эвертоном. Роналдо был никакой, но при этом это не повод для остальных игроков, включаю и погбу итд, просто отказаться играть в футбол. Мне вот нравится ман сити , но даже там многие игроки включают дегенератов в некоторых матчах, особенно в защите.
Ну а по Роналдо - забил и забил. Время месси и рона, увы, прошло. Я думаю он реально будет метить на свой личный результат на чм 2022 и при возможности улучшить показатель в лч 2022-2023 , а потом все …..
Как его можно хейтить?
Есть какие-то рекорды, которые он не побил? Гений.
Это вам не предголевые с обводками и перекладинами.
Кстати, статистика прямо говорит о том, что Криш приносит пользу абсолютно в любом клубе, в каком бы состоянии команда ни была! А кто-то фармил липовую статку на Леганесах в тепличных условиях, зато как только вышел из зоны комфорта — 3 гола в Фермер Лиге.
Ну это лучший в истории. Смешно его сравнивать с предпокорителем ежегодного Кубка Америки и карманной Лиги 1
Как его можно хейтить?
Есть какие-то рекорды, которые он не побил? Гений.
Это вам не предголевые с обводками и перекладинами.
Кстати, статистика прямо говорит о том, что Криш приносит пользу абсолютно в любом клубе, в каком бы состоянии команда ни была! А кто-то фармил липовую статку на Леганесах в тепличных условиях, зато как только вышел из зоны комфорта — 3 гола в Фермер Лиге.
Ну это лучший в истории. Смешно его сравнивать с предпокорителем ежегодного Кубка Америки и карманной Лиги 1