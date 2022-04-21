Глава «Лукойла» ушёл в отставку. Компания — генеральный спонсор «Спартака»

Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании, являющейся генеральным спонсором московского «Спартака».
Президент и член Совета директоров ПАО «Лукойл» В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своём решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл».
Благодаря акционерной структуре "Лукойла" Аликперову было и не так сложно продать акции по рыночной цене, видимо, давно уже их продавал, по заявлению "Лукойла" сегодня, он почти все акции компании уже продал.
Старый лис знает, что российской нефтянке хана, ну, как минимум многим компаниям придется прижаться.
Благодаря акционерной структуре "Лукойла" Аликперову было и не так сложно продать акции по рыночной цене, видимо, давно уже их продавал, по заявлению "Лукойла" сегодня, он почти все акции компании уже продал.
Старый лис знает, что российской нефтянке хана, ну, как минимум многим компаниям придется прижаться.