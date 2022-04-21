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Глава «Лукойла» ушёл в отставку. Компания — генеральный спонсор «Спартака»

21 апреля 2022, 12:56

Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании, являющейся генеральным спонсором московского «Спартака».

Президент и член Совета директоров ПАО «Лукойл» В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своём решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл».

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 20:52
Пока не поздно забирает активы и бежит куда подальше
112910415
112910415
21 апреля в 18:11
от санкций укрыться задумал
pomor45
pomor45
21 апреля в 17:44
Вагит залёг на дно, чтобы переждать бурю. Отразится ли это на Спартаке?
Супервайзер
Супервайзер
21 апреля в 17:03
Алекперов попал под санкции. Как и другие руководители больших компаний, попавшие под санкции, он покинул руководящие посты, чтобы не мешать компании работать. Будущее российской нефтянки действительно находится под большим вопросом, также как и футбола. То есть, существовать они будут, но в очень урезанном виде. Акции Лукойла например не торгуются на Лондонской бирже, но купить их можно по 0,72 доллара за штуку. До начала спецоперации их цена составляла 103, 6 доллара. Российская биржа торгует акциями в ограниченном количестве, но цена там смешная. Газпрому повезло больше- его акции тоже резко упали, но газ Европа пока покупает в основном из-за позиции Германии.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ RoArt (раскрыть)
21 апреля в 16:54
Если элементарные вещи не знаете, не стоит других упрекать в этом)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 15:21, ред.
14 апреля 2022, 20:26
Свинов: «Федун сказал, что в плане финансирования всё будет нормально»
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
21 апреля в 15:12
Теперь Спартак перейдет на хлеб и воду?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ RoArt (раскрыть)
21 апреля в 14:44, ред.
Вы не в курсе налоговой системы на экспорт нефти в России, там чем больше цена, тем больше налоги, все излишки забираются, не все, но большая часть.
Сп62
Сп62
21 апреля в 14:36
Я так понял, что санкции введены персонально против Алекперова, но не против Лукойла. Чтобы не подставлять компанию он и вышел из её руководства.
shur
shur
21 апреля в 14:36
...вроде как 100- летие спорное получилось, ну и подарок от толстосума не в зачёт!!!
RoArt
RoArt ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 14:29, ред.
При таких ценах на нефть и хана? Действительно аналитик из вас так себе. Алик похоже решил отойти от дел.
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 13:40
Как писали третье лицо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 апреля в 13:38
На 2019 год 32% "Спартака" владел Федун, 36% - Аликперов. Кроме этого, остальные владельцы также высший менеджмент "Лукойла" был.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sv_1969 (раскрыть)
21 апреля в 13:35, ред.
Конечно, к зиме они не успеют наладить другие цепочки, чтобы полностью заместить, да и полностью заместить нашу нефть практически нереально для них пока, но нужно учесть, что в условиях рисков они в любом случае диверсифицируются. А даже потеря 20% экспорта в Европу Россией именно для "Лукойла" может стать большой угрозой вследствие того, что я описал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 13:33
Дак а Спартак не частный клуб Федуна? Какие нафик генеральные спонсоры?
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 13:32
Не буду спорить да и считаю это не правильным так как у каждого своё мнение! Но думаю ни какой хана не будет! Да и переобуются к зиме)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sv_1969 (раскрыть)
21 апреля в 13:26, ред.
В любом случае, умное решение. Так как в условиях, когда экспорт будет ограничен, преимущества при эскпорте получат очевидно "Роснефть" Сечина и "Газпромнефть" Дюкова, ближайших друзей президента, а не сторонняя компания.

Благодаря акционерной структуре "Лукойла" Аликперову было и не так сложно продать акции по рыночной цене, видимо, давно уже их продавал, по заявлению "Лукойла" сегодня, он почти все акции компании уже продал.

Старый лис знает, что российской нефтянке хана, ну, как минимум многим компаниям придется прижаться.
ОПС
ОПС
21 апреля в 13:24
Теперь экономить будет
Байкал-38
Байкал-38
21 апреля в 13:24
А это тревожный звоночек для Спартака.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Артём Лукин (раскрыть)
21 апреля в 13:24
Уже наложил, что не помещаются !
Видно на родину потянуло - на Мальдивы !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sv_1969 (раскрыть)
21 апреля в 13:19
Около нас из потребителей Европа и Китай. Но Китай много где закупает нефть, в том числе в Туркменистане, Иране и т.п. и не будет дорого покупать.
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 13:18
Похоже Спартаком будет владеть Зарема !
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 13:14
А разве в мире одна европа?
ДСА
ДСА
21 апреля в 13:13
Видать попросили сверху...
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 13:10
Очередь за Федуном ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 13:08
Очередь за федуным.
Артём Лукин
Артём Лукин
21 апреля в 13:07
Ну и хорошо же, может перестанет народные денежки в карман ложить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
21 апреля в 13:06
Вообще-то по мелочи Аликперов еще и крупнейший владелец "Спартака", 36% акций против 32% у Федуна.

Интересно, сыну решил передать всё или же видит отсутствие перспектив в связи с отказом Европы от нефти (по уже опубликованным планам они сильно сократят закупки российской нефти в ближайшие годы) и избавляется от активов?
ABir
ABir
21 апреля в 13:04
Вроде и не футбольная новость, как же сильна взаимосвязь спорта и бизнеса
beefs
beefs
21 апреля в 12:59
вот это новость...
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