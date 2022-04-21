Глава «Лукойла» ушёл в отставку. Компания — генеральный спонсор «Спартака»

Вагит Алекперов покинул совет директоров «Лукойла» и пост главы компании, являющейся генеральным спонсором московского «Спартака».

Президент и член Совета директоров ПАО «Лукойл» В.Ю. Алекперов проинформировал компанию о своём решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО «Лукойл», а также досрочно сложить полномочия президента ПАО «Лукойл».