Тен Хаг: «Для меня большая честь стать главным тренером „Ман Юнайтед“»

Эрик тен Хаг прокомментировал свое назначение в «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера со следующего сезона.
Для меня большая честь стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», и я очень взволнован предстоящим испытанием. Я знаю историю этого великого клуба и страсть его болельщиков. Я полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого она заслуживает.
Будет трудно покинуть ”Аякс" после всех этих невероятных лет, и я хочу заверить болельщиков в моей полной приверженности и сосредоточенности на успешном завершении этого сезона, прежде чем я перейду в «Манчестер Юнайтед».
Сейчас Юнайтед потерял свою репутацию победителя, ее нужно вернуть.
Ну а так что, отличный вариант, даже лучший. Но в МЮ любой тренер может провалится с таким руководством и лайтовыми футболистами.
И опять НО, без топ усилений клуб снова провалится. Нужен новый забивной нападающий, новый полузащитник в центр поля, обязательно опорник, и центральный защитник (летом увидим, какой тренер из Тен Хага, после трансферного окна). Если все "срастется" хотя бы процентов на 70, то думаю что МЮ снова станут теми "красными дьяволами" которым было все равно с кем играть. Пожелаю чтобы все эти разговоры стали реальностью.
Сейчас Юнайтед потерял свою репутацию победителя, ее нужно вернуть.
Ну а так что, отличный вариант, даже лучший. Но в МЮ любой тренер может провалится с таким руководством и лайтовыми футболистами.
И опять НО, без топ усилений клуб снова провалится. Нужен новый забивной нападающий, новый полузащитник в центр поля, обязательно опорник, и центральный защитник (летом увидим, какой тренер из Тен Хага, после трансферного окна). Если все "срастется" хотя бы процентов на 70, то думаю что МЮ снова станут теми "красными дьяволами" которым было все равно с кем играть. Пожелаю чтобы все эти разговоры стали реальностью.
Ему предстоит не только наладить взаимоотношение футболистов на поле, но ещё за его пределами. Решить задачу "зазвездившихся" игроков. А это будет не так то просто как может показаться. Для начала ему надо понять как будет реагировать руководство клуба на его попытки навести железную дисциплину в команде.
Тут всё просто если руководство поддержит его, то может получиться так, что МЮ наконец то сможет бороться за титул в АПЛ, а если продолжат политику как было при предыдущих тренерах, то пиши пропало, Тен Хаг просто потеряет время и ещё окажется виноват во всех неудачах.
Тен Хагу могу пожелать только одного, быть как можно жестче и не слушать никого и без страха ставить "звёзд" на место.
Ему предстоит не только наладить взаимоотношение футболистов на поле, но ещё за его пределами. Решить задачу "зазвездившихся" игроков. А это будет не так то просто как может показаться. Для начала ему надо понять как будет реагировать руководство клуба на его попытки навести железную дисциплину в команде.
Тут всё просто если руководство поддержит его, то может получиться так, что МЮ наконец то сможет бороться за титул в АПЛ, а если продолжат политику как было при предыдущих тренерах, то пиши пропало, Тен Хаг просто потеряет время и ещё окажется виноват во всех неудачах.
Тен Хагу могу пожелать только одного, быть как можно жестче и не слушать никого и без страха ставить "звёзд" на место.