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Тен Хаг: «Для меня большая честь стать главным тренером „Ман Юнайтед“»

21 апреля 2022, 13:49

Эрик тен Хаг прокомментировал свое назначение в «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера со следующего сезона.

Для меня большая честь стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», и я очень взволнован предстоящим испытанием. Я знаю историю этого великого клуба и страсть его болельщиков. Я полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого она заслуживает.

Будет трудно покинуть ”Аякс" после всех этих невероятных лет, и я хочу заверить болельщиков в моей полной приверженности и сосредоточенности на успешном завершении этого сезона, прежде чем я перейду в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 14:57
Все правильно.
1 984
1 984
21 апреля в 14:57
Удачи на новом месте. Она ему точно понадобится.
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 14:53
Тен Хагу предстоит засучить рукава и работать не покладая рук.
Ему предстоит не только наладить взаимоотношение футболистов на поле, но ещё за его пределами. Решить задачу "зазвездившихся" игроков. А это будет не так то просто как может показаться. Для начала ему надо понять как будет реагировать руководство клуба на его попытки навести железную дисциплину в команде.
Тут всё просто если руководство поддержит его, то может получиться так, что МЮ наконец то сможет бороться за титул в АПЛ, а если продолжат политику как было при предыдущих тренерах, то пиши пропало, Тен Хаг просто потеряет время и ещё окажется виноват во всех неудачах.
Тен Хагу могу пожелать только одного, быть как можно жестче и не слушать никого и без страха ставить "звёзд" на место.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 апреля в 14:52
Буду краток: МЮ должеб менять почти весь свой состав. Рогба - аут, и так далее.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
21 апреля в 14:42
У Юнайтед мало качественных кандидатов на пост тренера, по этому тен Хааг это хорошее назначение

Да и в целом, это будет очень интересный проект, если тен Хаага не поспешат уволить раньше времени
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 14:13
В Аяксе поспокойнее было бы.
shlomo
shlomo
21 апреля в 14:08, ред.
Юнайтеду сейчас нужен хотя бы отрезок из этих 1-2 сезонов, чтобы вернуть себе проигранные позиции.

Сейчас Юнайтед потерял свою репутацию победителя, ее нужно вернуть.

Ну а так что, отличный вариант, даже лучший. Но в МЮ любой тренер может провалится с таким руководством и лайтовыми футболистами.

И опять НО, без топ усилений клуб снова провалится. Нужен новый забивной нападающий, новый полузащитник в центр поля, обязательно опорник, и центральный защитник (летом увидим, какой тренер из Тен Хага, после трансферного окна). Если все "срастется" хотя бы процентов на 70, то думаю что МЮ снова станут теми "красными дьяволами" которым было все равно с кем играть. Пожелаю чтобы все эти разговоры стали реальностью.
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 14:07
Это нетолько честь, но и ответственность.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 13:52
Может он чтото сможет!
lotsman
lotsman
21 апреля в 13:52
Из Аякса в МЮ, конечно большая честь.
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