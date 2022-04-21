Тен Хаг: «Для меня большая честь стать главным тренером „Ман Юнайтед“»

прокомментировал свое назначение в «Манчестер Юнайтед» на пост главного тренера со следующего сезона.

Для меня большая честь стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», и я очень взволнован предстоящим испытанием. Я знаю историю этого великого клуба и страсть его болельщиков. Я полон решимости создать команду, способную добиться успеха, которого она заслуживает.

Будет трудно покинуть ”Аякс" после всех этих невероятных лет, и я хочу заверить болельщиков в моей полной приверженности и сосредоточенности на успешном завершении этого сезона, прежде чем я перейду в «Манчестер Юнайтед».