МЮ объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона

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21 апреля 2022, 13:20

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера со следующего сезона.

Контракт с 52-летним нидерландским специалистом рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

На данный момент тен Хаг работает в «Аяксе». Недавно директор амстердамского клуба заявил, что с их стороны было сделано всё, чтобы удержать тренера.