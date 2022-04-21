МЮ объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера со следующего сезона.
Контракт с 52-летним нидерландским специалистом рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на год.
На данный момент тен Хаг работает в «Аяксе». Недавно директор амстердамского клуба заявил, что с их стороны было сделано всё, чтобы удержать тренера.
Не смотря на мою личную персональную любовь к роналду, с ним надо попрощаться, правда там контракт до середины 23 года, вряд ли он захочет покинуть команду сам, главное не продлевать, а если продлевать, то с понижением з/п в 2.5 раза, роналду естественно не захочет и все закончится.
Избавиться от погбы, лингарда, не продлевать кавани, подписать одного, хорошего, большого центрального форварда и по одному хорошему игроку в середину и защиту.
Быть может и выйдет что.
Не смотря на мою личную персональную любовь к роналду, с ним надо попрощаться, правда там контракт до середины 23 года, вряд ли он захочет покинуть команду сам, главное не продлевать, а если продлевать, то с понижением з/п в 2.5 раза, роналду естественно не захочет и все закончится.
Избавиться от погбы, лингарда, не продлевать кавани, подписать одного, хорошего, большого центрального форварда и по одному хорошему игроку в середину и защиту.
Быть может и выйдет что.