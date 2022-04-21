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МЮ объявил о назначении тен Хага главным тренером со следующего сезона

21 апреля 2022, 13:20

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера со следующего сезона.

Контракт с 52-летним нидерландским специалистом рассчитан до июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

На данный момент тен Хаг работает в «Аяксе». Недавно директор амстердамского клуба заявил, что с их стороны было сделано всё, чтобы удержать тренера.

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Все комментарии
протон
протон
21 апреля в 20:53
Апл будет намного круче. Тен Хаг превосходит всех предшественников с 2013 по мозгам и красоте игры. Учился у Пепа, работал в Германии, тренирует в гиператакующем Аяксе. Знает и позиционный, и вертикальный футбол.
Уверен, возрождение МЮ только что началось.
Evilhuman
Evilhuman
21 апреля в 19:38
Хуже того, что творится сейчас, не может быть даже вообще без тренера, так что добро пожаловать, а мы с очередными новыми надеждами
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ David Young (раскрыть)
21 апреля в 19:25, ред.
Надежда на результат, по сути, имеет двоякий смысл. Одно дело - чётко представлять и понимать, что и как делать после своего выбора: в этом случае надежда подкреплена концепцией и поэтому событийна. А другое - делать этот самый выбор ПРОСТО ИЗ-ЗА ТОГО, что идти предыдущим курсом смерти подобно. Все телодвижения - НАДЕЖДЫ МЮ по Тен Хагу, во всяком случае, пока, мне видятся именно по второму - безвариантному варианту.
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
21 апреля в 18:49
Иногда остаётся только верить, или, иначе говоря, найти и попытаться сосредоточиться на якобы лёгком и очевидном решении, во всяком случае людям иногда начинает казаться что нужно поверить, что-то сделать, и всё наладиться, нередко это оказывается опрометчивым и излишне оптимистичным подходом, а также недостаточно осторожным.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
21 апреля в 18:44, ред.
))) Нравятся мне эти детские - ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ проЖЕКТЫ, которые абсолютно не учитывают реальные факторы миграции и специфику нового места работы, ведь голландец:
- до конца ещё не урегулировал организационные и правовые вопросы своей деятельности в Аяксе;
- не получил британскую визу;
- не имеет достаточного времени на соц. адаптацию - для тех, кто знает, что такое поменять ПМО на другой город, а тем более - страну, объяснять излишне;
- не знаком с системой и структурой управления в МЮ;
- абсолютно не располагает сведениями о достаточности трансферных (финансовых) ресурсов нового клуба;
- объективно, на момент перехода, не имеет морального веса (авторитета) среди игроков, ибо послужной список завоёванных тренерских наград (в отличии от того же Ван Галя) очень скромен;
- не имеет полного представления о потенциале футболистов, их человеческом характере, физических возможностях и т.д. и т.п.

Ну и самое главное... у Тен Хага в МЮ (как у игрока) нет былых заслуг - он там не "свой" парень: он не Сульшер, который в прошлом положил на лопатки Мюнхен; не Фердинанд, наводящий страх на атакующих противников МЮ; не Скоулз, Рой Кин, ...,....,.... Я это к чему: многое из того, что спускалось тому же Сульшеру (за былую и СЛАВНУЮ выслугу лет) не спишется таким пришлым, как Тен Хаг.

Поэтому...откуда такие надежды на приход Спасителя...непонятно.
112910415
112910415
21 апреля в 18:05
это шанс, это надежда !
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 17:21
А вот это интересно! Главное, чтобы не было второго голландского философа в Манчестер Юнайтед) Удачи Эрику на Олд Траффорд!
Viduka
Viduka ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 апреля в 16:50
Дерби лысых шарлатанов:)
vova505
vova505
21 апреля в 16:32
Очень очень хорошо!
FenixSL
FenixSL ответ vedevas_93 (раскрыть)
21 апреля в 16:28
как раз Рона оставить то можно
а вот остальные позиции надо чистить
несправедливо отношение к нему
защита ужасно играет, с отбором беда, с зачатием атак тоже
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
21 апреля в 16:24
Там так всё запущено, что даже Клопп с Гвардиолой не справятся.
shur
shur ответ Beka_byaka (раскрыть)
21 апреля в 16:23
...куда попало это мы, а мы его к себе уже не пустим!!!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ shur (раскрыть)
21 апреля в 16:14
Да дело не в том что надо уйти или нет. Все дело в том куда уйти?? А куда попало он не согласится.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ vedevas_93 (раскрыть)
21 апреля в 16:13
Тоже самое говорил когда Хави начинал в Барселоне. Всегда кризисным командам требуется чистка, и как минимум по одному хорошему игроку на каждую линию.... Удачи МЮ.
Igo0rek
Igo0rek
21 апреля в 16:12
МЮ нужен тренер, который владеет навыками кризис-менеджера. Сомневаюсь, что Тен Хаг является подходящей кандидатурой.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
21 апреля в 15:50
Надеюсь все получится ребята, погнали!
УЕСКА
УЕСКА
21 апреля в 15:46
Можно только поздравить МЮ! Тен Хаг классный тренер. Им повезло с ним.
Dan_Madrid
Dan_Madrid
21 апреля в 15:39
Впервые, после ухода фергюсона, мю сделал что то правильное. Ещё и контракт долгосрочный.
Bensurr
Bensurr
21 апреля в 15:35
Вот он и наведет шороху в Опле
VeniaminS
VeniaminS
21 апреля в 15:18
Бегут впереди паравоза.
Roger Young
Roger Young
21 апреля в 15:16
Тен Хааг топовый тренер, посмотрим, что выйдет.
vedevas_93
vedevas_93
21 апреля в 15:13, ред.
надеюсь, у тен хага все выйдет

Не смотря на мою личную персональную любовь к роналду, с ним надо попрощаться, правда там контракт до середины 23 года, вряд ли он захочет покинуть команду сам, главное не продлевать, а если продлевать, то с понижением з/п в 2.5 раза, роналду естественно не захочет и все закончится.

Избавиться от погбы, лингарда, не продлевать кавани, подписать одного, хорошего, большого центрального форварда и по одному хорошему игроку в середину и защиту.

Быть может и выйдет что.
David Young
David Young ответ avici_liverpool (раскрыть)
21 апреля в 15:13
.
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
21 апреля в 15:07
Привет дружище. ✌️
Так он и поставил им эти условия. И только после того как они согласились , он и подписал контракт.
avici_liverpool
avici_liverpool
21 апреля в 15:02
Ждем эль-лысико в следующем сезоне!
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 14:59
Я только сейчас понял почему пригласили Тен Хага в МЮ, что бы с братом (Гвардиола) из МС соперничал!

A.S.A
A.S.A
21 апреля в 14:57
Если ему дадут свободу на трансферы и время на построения новой команды, тогда думаю МЮ выйдет на новый уровень
амурец
амурец
21 апреля в 14:53
Может толк и будет
Jake Fallop
Jake Fallop
21 апреля в 14:32
А гелевый что-то молчит... Значит неодобрил...
shur
shur
21 апреля в 14:31
...вот сейчас , пока новая метла, мне кажется самое время Рону уйти красиво!
Объясняю, до 40-ка чуть-чуть, а перестройка надолго, лучше по- английски !!!
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