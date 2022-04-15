Габулов: «Мораторий на вылет на собрании РПЛ не обсуждался»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал итоги собрания относительно формата следующего сезона Российской Премьер-Лиги.
Собралась рабочая группа РФС, РПЛ, ФНЛ, которой было поручено после Исполкома проработать предложения. Сегодня не обсуждали конкретные форматы.
Мораторий на вылет и 18 клубов? Сегодня это не обсуждалось. Обсудили даты начала следующего чемпионата.
У нас хозяева клубов, президенты, тренеры и игроки постоянно говорят о несправедливости в нашем футболе. А вот когда касается их начинают придумывать для себя всякие поблажки, тем самым нарушать спортивный принцип и самим творить несправедливость в нашем футболе. Они сами себе противоречат.
Уверен на все 100%, что не стоит менять в текущем сезоне и кто вылетит тот вылетит, спортивный принцип всегда должен быть на первом месте, а иначе кто сегодня орёт о моратории на вылет сам же будет кричать о несправедливости в нашем футболе.
У нас хозяева клубов, президенты, тренеры и игроки постоянно говорят о несправедливости в нашем футболе. А вот когда касается их начинают придумывать для себя всякие поблажки, тем самым нарушать спортивный принцип и самим творить несправедливость в нашем футболе. Они сами себе противоречат.
Уверен на все 100%, что не стоит менять в текущем сезоне и кто вылетит тот вылетит, спортивный принцип всегда должен быть на первом месте, а иначе кто сегодня орёт о моратории на вылет сам же будет кричать о несправедливости в нашем футболе.