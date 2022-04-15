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Габулов: «Мораторий на вылет на собрании РПЛ не обсуждался»

15 апреля 2022, 17:33

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал итоги собрания относительно формата следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

Собралась рабочая группа РФС, РПЛ, ФНЛ, которой было поручено после Исполкома проработать предложения. Сегодня не обсуждали конкретные форматы.

Мораторий на вылет и 18 клубов? Сегодня это не обсуждалось. Обсудили даты начала следующего чемпионата.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
15 апреля в 18:59
Мораторий обсуждался за кулисами.
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 18:26
Вылет клубов и стыковые матчи вообще не нужно обсуждать. Это и есть система спортивных принципов . И нарушать её не в коем случае нельзя.
Байкал-38.
Байкал-38.
15 апреля в 18:23
О каком ещё мораторий на вылет может идти речь?
У нас хозяева клубов, президенты, тренеры и игроки постоянно говорят о несправедливости в нашем футболе. А вот когда касается их начинают придумывать для себя всякие поблажки, тем самым нарушать спортивный принцип и самим творить несправедливость в нашем футболе. Они сами себе противоречат.

Уверен на все 100%, что не стоит менять в текущем сезоне и кто вылетит тот вылетит, спортивный принцип всегда должен быть на первом месте, а иначе кто сегодня орёт о моратории на вылет сам же будет кричать о несправедливости в нашем футболе.
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 18:14
Посмотрят а потом будет 18.
shlomo
shlomo
15 апреля в 18:12
Ясное дело, зачем обсуждать то чего не должно быть...
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 18:06
Вылет слабейших команд в низшие лиги не обсуждается, а исполняется, иначе теряется смысл борьбы между командами на всех уровнях.
протон
протон
15 апреля в 17:38
Сначала одни выступают с бредовыми инициативами, другие их отвергают, в итоге ничего не меняется. А народ радуется, как будто реформу какую-то провели...
Вот так они и работают.
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