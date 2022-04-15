Габулов: «Мораторий на вылет на собрании РПЛ не обсуждался»

Генеральный директор «Химок» прокомментировал итоги собрания относительно формата следующего сезона Российской Премьер-Лиги.

Собралась рабочая группа РФС , РПЛ , ФНЛ , которой было поручено после Исполкома проработать предложения. Сегодня не обсуждали конкретные форматы.

Мораторий на вылет и 18 клубов? Сегодня это не обсуждалось. Обсудили даты начала следующего чемпионата.