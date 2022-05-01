Масалитин объяснил, почему Семак не является лучшим тренером РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, почему наставник «Зенита» не является лучшим тренером чемпионата России.

Клуб состоит из очень многих людей, которые выполняют свою работу, это как швейцарские часы — каждая шестеренка, винтик, болтик важны. Так и в клубе: если все работает, команда собрана, работают тренеры, администрация, президент, игроки, то это приносит результат.

На сегодняшний день Семак если не лучший, то один из лучших. Но при прочих равных у тебя тут бюджет, высококвалифицированные игроки, конкуренции мало.

Когда в «Барселоне» играли Месси, Иньеста и Хави, нужен был этой команде Гвардиола? Нет. Он понимал, что влияние на команду будет минимальное. Ушёл, начал развиваться и теперь является одним из лучших специалистов мира. А тут наш чемпионат.

Не то чтобы я хочу принизить значение и роль Семака, но когда клуб работает, а деньги решают, то о тренере говорить… Опять же, возвращаясь к теме финансов, когда есть возможность продать за 25 миллионов Азмуна, но отдаёшь его практически бесплатно, но покупаешь на его место снова на 15-20 миллионов футболиста.