«Спартак» не будет организовывать чемпионский коридор «Зениту»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что «красно-белые» не будут устраивать чемпионский коридор «Зениту».

«Зенит» стал чемпионом? Ну что ж, стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что.

Будет ли «Спартак» устраивать чемпионский коридор «Зениту»? Нет, «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

Поздравим ли «Зенит»? Поздравим, конечно, в личной беседе.