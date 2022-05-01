«Спартак» не будет организовывать чемпионский коридор «Зениту»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что «красно-белые» не будут устраивать чемпионский коридор «Зениту».
«Зенит» стал чемпионом? Ну что ж, стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что.
Будет ли «Спартак» устраивать чемпионский коридор «Зениту»? Нет, «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» чемпионский коридор.
Поздравим ли «Зенит»? Поздравим, конечно, в личной беседе.
лучше на поле поздравить ...
лучше на поле поздравить ...
Обязуйте марш Блантера перед каждым матчем включать-вот это наша традиция. Ну а так что, они мечтают сделать не коридор, а вынос. Ну что ж, посмотрим. Будут ли у Зенита проблемы с настроем на матч, вот в чем вопрос. После того, как не поЩдравили Спартак с юбилеем, сложно было ожидать другого...:)))
Обязуйте марш Блантера перед каждым матчем включать-вот это наша традиция. Ну а так что, они мечтают сделать не коридор, а вынос. Ну что ж, посмотрим. Будут ли у Зенита проблемы с настроем на матч, вот в чем вопрос. После того, как не поЩдравили Спартак с юбилеем, сложно было ожидать другого...:)))