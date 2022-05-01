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«Спартак» не будет организовывать чемпионский коридор «Зениту»

01 мая 2022, 14:03

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что «красно-белые» не будут устраивать чемпионский коридор «Зениту».

«Зенит» стал чемпионом? Ну что ж, стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что.

Будет ли «Спартак» устраивать чемпионский коридор «Зениту»? Нет, «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

Поздравим ли «Зенит»? Поздравим, конечно, в личной беседе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:59
ни к чему это, пожалуй
лучше на поле поздравить ...
Веня диктов
Веня диктов
01 мая в 16:28
Зарема прикажет, устроят коридор.
Kolenok
Kolenok
01 мая в 16:19
Правильно,в Бразилии пусть коридор делают! Своих в команде вообще нет,купили все!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
01 мая в 16:14
Опасно,сделают коридор а затем перестреляют,поэтому Зениту повезло
bsww
bsww
01 мая в 15:07
Обычно "коридор" устраивают на следующей игре, а не на всех оставшихся матчах. Поэтому Спартак и "НЕ ОБЯЗАН" устраивать коридор
Asper
Asper
01 мая в 15:02
Правильно, тут нужно думать как бы Зенит не устроил стыковой коридор
УЕСКА
УЕСКА
01 мая в 14:43
Еще чего не хватало. Обойдутся без всяких коридоров.
shlomo2
shlomo2
01 мая в 14:30, ред.
У нас это не принято, не наша традиция, а СМИ лишь бы заголовки красивые.
Обязуйте марш Блантера перед каждым матчем включать-вот это наша традиция. Ну а так что, они мечтают сделать не коридор, а вынос. Ну что ж, посмотрим. Будут ли у Зенита проблемы с настроем на матч, вот в чем вопрос. После того, как не поЩдравили Спартак с юбилеем, сложно было ожидать другого...:)))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
01 мая в 14:14
Не понимаю о каком коридоре может идти речь.
Жорж Милославский
Жорж Милославский
01 мая в 14:11
Какие коридоры? Ни когда не было, а тут вспомнили, не то мы пытаемся перенять.
lotsman
lotsman
01 мая в 14:10
Обойдёмся без ваших коридоров, просто выиграем матч, и всё.))
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