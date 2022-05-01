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Алексей Березуцкий: «С такой игрой не могли рассчитывать на что-то большее»

01 мая 2022, 21:55
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру своей команды в матче против «Ахмата» (0:2).

Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой. Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 05:26
И виноват конечно тренер.
112910415
112910415
02 мая в 03:21
Решили не играть почему-то
Capral
Capral
02 мая в 00:45
А что здесь делает товарищ из Твери? Здесь же не обсуждают Спартак. Ну, а если по игре, то многие из тех, кто сейчас посыпает голову пеплом, еще недавно, призывали подождать, дать браткам поработать, критиковали тех, кто настаивал на изгнании братков из ЦСКА. И кстате, они же- возносили Шварца до небес, которого, вчистую, даже братки переиграли....
протон
протон
02 мая в 00:17
К сожалению, не ошибся в своих" ожиданиях" от работы братьев в качестве тренеров. Как там в " Игре престолов"- " мертвое умереть не может"?Так что ждать мысли было трудно. Зато как Олича троллили...( хотя он бы сейчас уже тоже уехал бы, наверное)...Очень хочется, чтобы наконец пригласили либо Игната, либо Талалаева наконец. А братьев к Слуцкому новое место работы всем вместе искать
протон
протон
02 мая в 00:15
Все замены, абсолютно все-это полное дно!!!! Решили перейти на схему в 3 цз, ок. Вопрос: зачем убрали Мухина, который мог переместиться в опорку и оставили Щенникова, который изрядно выдохся. Ну замени Жору на Фукса и играй в 3 цз. Далее, решили усилить флаг, выпустив Ушакова? Ок. Почему не выпустить того же Ушакова, вместо условного Мухина. Вот тебе двойная замена. И игра в 3 цз, и переход Ушакова на фланг а Языджи ближе к центру, вторым напом. Писали, что у Языджи было повреждение, мб не в форме,хорошо. Выпусти Яковлева вторым напом, Ушакова на фланг вместо Мухи, Фукс вместо Щенникова, Карраскаль переместился бы в центр. Далее, выпустил Зайнутдинова, но вместо кого. И последнее, как можно было убирать Эджуке?! Да он сегодня просто рвал свой фланг, зачем каждый раз сажать Карраскаля?!
протон
протон
02 мая в 00:13
Уже который матч игра просто наиужаснейшая …
Вообще никаких оправданий не может быть, когда ты набираешь 2 (!!!) очка в матчах с Уралом, Химками, Уфой и Ахматом …
Ну что, кто там следующий тренировать ЦСКА? Даниэль Карвальо? Милош Красич? Сейду Думбия? Может, сразу Игорь Акинфеев?
Наберитесь храбрости и смелости написать заявление на увольнение, пожалейте болельщиков которые не так давно ещё поддерживали вас в качестве футболистов. На это позорище нету сил смотреть. На Облякова, Дивеева, Мухина, нет сил смотреть. На ваши «гениальные» замены, нет сил смотреть. На игру, нет сил смотреть. Не осталось сил терпеть это недоразумение в которое превратилось команда ЦСКА
Futurista
Futurista
01 мая в 23:52
gwynb1eidd
gwynb1eidd
01 мая в 23:37
Интересно у Алексея есть яйца и он после этого сезона подаст в отставку? Я думаю нет...
Naherger
Naherger
01 мая в 23:37
Алёша,а кому вопросы по игре то задавать,не знаешь .?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
01 мая в 23:35, ред.
Я бы ввёл шкалу штрафов за такую игру. Иногда думаешь, вы же ничего больше не делаете кроме как пинаете мячик на тренировках и один - два раза в неделю во время чемпионата. Ничего! Неужели нельзя в игре, длящейся всего 90 минут, выложиться по полной, чтобы у вас от напряжения и усталости мышцы сводило, и чтобы вас, обессиливших, с поля санитары под белы ручки уводили. Это как же надо ненавидеть футбол, чтобы, как сегодня, валять на поле дурака. Да ещё получать за это приличные деньги, которые нам, болельщикам, разве что снятся или грезятся в розовых мечтах.
cska1948
cska1948
01 мая в 23:12
То, что с такой игрой рассчитывать неначто мы и сами понимаем. Ты бы нам лучше рассказал почему так играете и что предпринимаете чтобы играть лучше.
VeniaminS
VeniaminS
01 мая в 22:53
что же так плохо сыграли?
Cat01
Cat01
01 мая в 22:50
Надо всех отправить на Гаубвахту
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 мая в 22:03
А разве не видно, что Заболотный совсем не готов? Обляков сдулся, Гбамен и Языджи потеряли мотивацию. Значит надо выпускать Зайнутдинова, Ахметова, Яковлева. Хуже не будет. Тренер должен видеть уровень готовности.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 22:03, ред.
Во всём виноваты злые силы , всю игру испортили и все твои задумки . Ты вообще не причём .
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 мая в 22:00
ЦСКА проиграл? Нет...
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