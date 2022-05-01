Алексей Березуцкий: «С такой игрой не могли рассчитывать на что-то большее»

Главный тренер ЦСКА оценил игру своей команды в матче против «Ахмата» (0:2).

Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой. Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее.