Алексей Березуцкий: «С такой игрой не могли рассчитывать на что-то большее»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру своей команды в матче против «Ахмата» (0:2).
Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Все заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой. Пытались что-то поменять, в первом тайме в атаке не получалось практически ничего. Во втором пропустили быстрый гол. Повторюсь, что не могли с такой игрой рассчитывать на что-то большее.
Вообще никаких оправданий не может быть, когда ты набираешь 2 (!!!) очка в матчах с Уралом, Химками, Уфой и Ахматом …
Ну что, кто там следующий тренировать ЦСКА? Даниэль Карвальо? Милош Красич? Сейду Думбия? Может, сразу Игорь Акинфеев?
Наберитесь храбрости и смелости написать заявление на увольнение, пожалейте болельщиков которые не так давно ещё поддерживали вас в качестве футболистов. На это позорище нету сил смотреть. На Облякова, Дивеева, Мухина, нет сил смотреть. На ваши «гениальные» замены, нет сил смотреть. На игру, нет сил смотреть. Не осталось сил терпеть это недоразумение в которое превратилось команда ЦСКА
Вообще никаких оправданий не может быть, когда ты набираешь 2 (!!!) очка в матчах с Уралом, Химками, Уфой и Ахматом …
Ну что, кто там следующий тренировать ЦСКА? Даниэль Карвальо? Милош Красич? Сейду Думбия? Может, сразу Игорь Акинфеев?
Наберитесь храбрости и смелости написать заявление на увольнение, пожалейте болельщиков которые не так давно ещё поддерживали вас в качестве футболистов. На это позорище нету сил смотреть. На Облякова, Дивеева, Мухина, нет сил смотреть. На ваши «гениальные» замены, нет сил смотреть. На игру, нет сил смотреть. Не осталось сил терпеть это недоразумение в которое превратилось команда ЦСКА