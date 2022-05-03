Мюллер: «Мой путь в „Баварии“ — фантастическая история успеха»

Нападающий «Баварии» прокомментировал продление контракта с клубом.

Я рад, что сегодня продлил свой контракт с «Баварией» до 2024 года. Путь, который мы прошли с тех пор, как я присоединился к академии клуба в 2000 году, до сих пор был фантастической историей успеха. Мне доставляет огромное удовольствие носить красные цвета год за годом, на поле и за его пределами, даже если время от времени ветер дует в лицо. Так что давайте продолжать идти вместе!