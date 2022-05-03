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Мюллер: «Мой путь в „Баварии“ — фантастическая история успеха»

вчера, 15:47

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал продление контракта с клубом.

Я рад, что сегодня продлил свой контракт с «Баварией» до 2024 года. Путь, который мы прошли с тех пор, как я присоединился к академии клуба в 2000 году, до сих пор был фантастической историей успеха. Мне доставляет огромное удовольствие носить красные цвета год за годом, на поле и за его пределами, даже если время от времени ветер дует в лицо. Так что давайте продолжать идти вместе!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:26
Отлично! Легенда и символ клуба
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:27
Удачи тебе Томас
weinmar
weinmar
вчера в 16:42
Можно было и на подольше, но спасибо и на том!)
Остались Нойер, Левандовски и Гнабри
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:03
Молодец Томас!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:51, ред.
Все правильно Бавария сделала...Бавария, лидер немецкого футбола уже очень долгое время. Стабильность и мощь, машина для забивания голов её когда то называли. Если ты игрок основы в нём, то можно жить спокойно, правильно сделал что продлил контракт. В Германии иметь фамилию Мюллер, всё равно что не иметь никакой. Но этого Мюллера знают все!!! Ну а так что, .Мюллер и Бавария, это понятия-синонимы. Удачи тебе Томас!
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