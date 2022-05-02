Барриос останется в «Зените»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал профессиональное будущее своего клиента.
Вильмар доволен в «Зените». Он останется в клубе на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи.
Что ещё примечательно, так это возросшая цена футболиста на трансфермаркекте, переход Барриоса в Питер обошёлся Газпрому в двенадцать миллионов евро, а сейчас этого опорника уже оценивают в двадцать миллионов.
Действующий контракт игрока и клуба рассчитан до лета 2026 года и возможно до достижения своего "возраста Христа" Вильмар проведёт время в нашей северной столице, а по сему хочется пожелать ему удачи и радовать своей игрой всех наших любителей футбола, и разумеется избежать серьёзных травм и повреждений.
Что ещё примечательно, так это возросшая цена футболиста на трансфермаркекте, переход Барриоса в Питер обошёлся Газпрому в двенадцать миллионов евро, а сейчас этого опорника уже оценивают в двадцать миллионов.
Действующий контракт игрока и клуба рассчитан до лета 2026 года и возможно до достижения своего "возраста Христа" Вильмар проведёт время в нашей северной столице, а по сему хочется пожелать ему удачи и радовать своей игрой всех наших любителей футбола, и разумеется избежать серьёзных травм и повреждений.