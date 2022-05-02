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Барриос останется в «Зените»

02 мая 2022, 19:20

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал профессиональное будущее своего клиента.

Вильмар доволен в «Зените». Он останется в клубе на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 00:48
Если южноамериканцев выступающих за Зенит не начнут шантажировать "невызовом" в сборную - то продолжат играть без вопросов. Может даже кого еще подтянут из своих на позицию ЦЗ или какого-нибудь защитника-универсала типо Дугласа.
Всё ещё не очень понятно, как Барриоса в топ-клубы европейские ещё не увели. Играет безошибочно на уровне как клуба, так и сборной. Выдающийся игрок
Бубнин
Бубнин
02 мая в 21:38
Увесистый денежный мешок не позволяет сдвинуться с места.
stanichnik
stanichnik
02 мая в 21:00, ред.
Если дела действительно обстоят так, как докладывает агент Барриоса, что футболист не собирается покидать питерский клуб, то можно только порадоваться за болельщиков с берегов Невы, а Сергей Богданович может быть спокойным за опорную зону в своей команде, ведь это пожалуй сильнейший опорник в РПЛ на сегодняшний день. Придя в команду в зимнее трансферное окно девятнадцатого года Вильмар с первого дня прочно вошёл в состав и сейчас у него нет конкурентов, способных усадить колумбийца на лавку.

Что ещё примечательно, так это возросшая цена футболиста на трансфермаркекте, переход Барриоса в Питер обошёлся Газпрому в двенадцать миллионов евро, а сейчас этого опорника уже оценивают в двадцать миллионов.

Действующий контракт игрока и клуба рассчитан до лета 2026 года и возможно до достижения своего "возраста Христа" Вильмар проведёт время в нашей северной столице, а по сему хочется пожелать ему удачи и радовать своей игрой всех наших любителей футбола, и разумеется избежать серьёзных травм и повреждений.
ZIBO rock
ZIBO rock
02 мая в 20:51
И негр сыт и хозяин! В Европе агент с клиентом столько не получат!
ДАША Д
ДАША Д
02 мая в 20:42
Столько денег он нигде не заработает.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
02 мая в 20:01
Он больше нигде такую зарплату не найдёт так как по европейским лекалам он игрок средний ! Но у нас можно сказать топ и ключевой игрок в Зените
shlomo2
shlomo2
02 мая в 19:47
Ну а что искать добра от добра
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 мая в 19:36
Это не может не радовать...
нечитайло
нечитайло
02 мая в 19:26
Кайфово жить не запретишь
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