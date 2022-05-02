Барриос останется в «Зените»

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» , прокомментировал профессиональное будущее своего клиента.

Вильмар доволен в «Зените». Он останется в клубе на следующий сезон. Об уходе не может быть и речи.