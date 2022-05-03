Агент Мартинса: «Ещё рано говорить, останется ли мой клиент в „Спартаке“»

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
Останется ли мой клиент в «Спартаке» на следующий сезон после решения УЕФА? Об этом ещё рано говорить.
Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.
Останется ли мой клиент в «Спартаке» на следующий сезон после решения УЕФА? Об этом ещё рано говорить.
Мурыжат вопросами агентов Мартинса и Николсона. Отстаньте уже от них, пусть спокойно играют в Спартаке!
Мурыжат вопросами агентов Мартинса и Николсона. Отстаньте уже от них, пусть спокойно играют в Спартаке!