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Агент Мартинса: «Ещё рано говорить, останется ли мой клиент в „Спартаке“»

вчера, 19:42

Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, высказался о будущем своего клиента в московском клубе.

Останется ли мой клиент в «Спартаке» на следующий сезон после решения УЕФА? Об этом ещё рано говорить.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:37
жизнь покажет
протон
протон
вчера в 21:42
О каком будущем речь ? Никакущий игрок. На выход в конце аренды.
makkie
makkie
вчера в 21:26
Журналистам не надоело каждую неделю одно и то же спрашивать?
Мурыжат вопросами агентов Мартинса и Николсона. Отстаньте уже от них, пусть спокойно играют в Спартаке!
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:46
Жаль. Хотелось бы, чтобы остался. 🤞
minai
minai
вчера в 20:29
Чего непонятного - конечно нет.
ABir
ABir
вчера в 20:10
Если предложат достойный контракт, скорее всего уйдёт
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:55
Если будет спрос то уйдёт.
Cat01
Cat01
вчера в 19:48
Значит ждут итоги сезона
shlomo
shlomo
вчера в 19:46
Посмотрим на ситуацию...
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