Обраньяк: «Месси нужно чуть больше времени на адаптацию и подготовку»

Бывший игрок «Лилля» считает, что нападающему ПСЖ рано уходить из клуба.

Месси поучаствовал в 22 голах за 31 игру, играя при этом не лучшим образом. Это заставляет задуматься о наличии чемпионской гордости. Он не может оставаться на таком уровне. Когда люди будут сравнивать его с Роналду, который проявил себя после трансфера гораздо лучше, это будет их смущать. Поэтому он обязан улучшить свою игру.