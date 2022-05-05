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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Обраньяк: «Месси нужно чуть больше времени на адаптацию и подготовку»

вчера, 09:31

Бывший игрок «Лилля» Людовик Обраньяк считает, что нападающему ПСЖ Лионелю Месси рано уходить из клуба.

Месси поучаствовал в 22 голах за 31 игру, играя при этом не лучшим образом. Это заставляет задуматься о наличии чемпионской гордости. Он не может оставаться на таком уровне. Когда люди будут сравнивать его с Роналду, который проявил себя после трансфера гораздо лучше, это будет их смущать. Поэтому он обязан улучшить свою игру.

В зависимости от поколения многие люди могут полагать, что он лучший футболист за всю историю. Ему не следует уходить после подобного провала, тем более из ПСЖ. Это европейский топ-клуб. Возможно, Месси нужно чуть больше времени на адаптацию и подготовку.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 15:23, ред.
в МЛС ему нужно
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 11:31
Разговоры о том, что гному нужно больше времени на адаптацию и подготовку очень напоминают нытье о том, что нашим клубам весной нужно вкатываться в сезон после перерыва, летом - о том, что нужно подводить пик формы к решающим матчам осенью, а осенью - об усталости от сезона.
TASKMASTER
TASKMASTER
вчера в 09:59
Лет 5, тогда и голов будет штук 10))))
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:32
Его клуб Барса
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