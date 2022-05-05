Обраньяк: «Месси нужно чуть больше времени на адаптацию и подготовку»

Бывший игрок «Лилля» Людовик Обраньяк считает, что нападающему ПСЖ Лионелю Месси рано уходить из клуба.
Месси поучаствовал в 22 голах за 31 игру, играя при этом не лучшим образом. Это заставляет задуматься о наличии чемпионской гордости. Он не может оставаться на таком уровне. Когда люди будут сравнивать его с Роналду, который проявил себя после трансфера гораздо лучше, это будет их смущать. Поэтому он обязан улучшить свою игру.
В зависимости от поколения многие люди могут полагать, что он лучший футболист за всю историю. Ему не следует уходить после подобного провала, тем более из ПСЖ. Это европейский топ-клуб. Возможно, Месси нужно чуть больше времени на адаптацию и подготовку.