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Червиченко: «Зачем Абрамовичу продавать „Челси“, если он не получит деньги»

сегодня, 13:52

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал продажу «Челси» Романом Абрамовичем.

Мне лично непонятно, зачем продавать клуб, если ты все равно не получишь деньги? Может, это часть комбинации, благодаря которой Абрамовичу будет легче жить? Странно продавать «Челси» и раздать потом эти деньги. Лучше бы он упирался и не продавал до последнего.

Что касается его дальнейших планов, то это зависит от эмоций. Кто-то стиснув зубы хочет доказывать свою компетентность в другой стране. А кто-то забывает о футболе как о страшном сне и никогда к нему не возвращается.

Думаю, из-за происходящего сейчас никто из наших бизнесменов никогда больше ни в какие западные спортивные структуры не вложится. Они все сейчас думают о том, как хоть что-то спасти. Максимум, где мы увидим деньги наших богатых людей, — только в российских клубах.

Чтобы финансировать или покупать, нужны свободные деньги. У всех наших миллиардеров сейчас большие проблемы со свободными деньгами. Основная масса денег была за границей, где их благополучно украли.

Футбол в нашей жизни — дорогая вещь. Не располагая состоянием в два-пять миллиардов, вряд ли можно говорить о серьезном участии в футбольной жизни. Все сейчас зависит от доступных средств.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:06
Jeck DenielseJeck Denielse 25 / 471сегодня в 14:16, ред.
"....Две богатые недрами державы....
Арабские Эмираты и Россия....."
Уважаемый. я не думал, что Вы такой наивный. У этих стран различный статус. Нам ( РФ) нужно тратить огромные деньги на оборону ( армию, вооружения и т.д.) Соответственно иметь множество военных учебных заведений, КБ, НИИ и пр. Политическая ситуация все время вынуждала на тратить много на "друзей" Им ( ОАЭ) ничего этого не нужно. Что касается недр. А деньги за газ (тоже недра) Миллер тратит, не являясь хозяином и владельцем Газпрома ( он просто нанятый чиновник) это не тоже самое, что Абрамович, Алекперов, Федун, Авен, Прохоров, Потанин, Усманов и пр? Это тема не футбольная. А по сути вопроса, кто внимательно читал ( старина Пономарев видимо вообще не читал) при объявлении санкций против Абрамовичу было заявлено, что без смены владельца до определенного срока ФКЕ Челси лишается лицензии АПЛ. Поскольку в любом случае Абрамович денег не получит, то он сейчас это делает, чтобы сохранить клуб. Так у них работает принцип " Частная собственность неприкосновенна" Это "демократия". Но жаль ( не Абрамовича), а клуб Челси. Безусловно все это скажется.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:16
Продал во благо самому клубу. Вынужденная мера.
Клуб под серьезными санкциями уже 2 месяца! И дальше, ничего бы не изменилось, если бы отказался продавать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:16, ред.
Две богатые недрами державы....
Арабские Эмираты и Россия.

Коренные жители ОАЭ на одной из своих работ имеют зарплату в среднем около 4 тысяч $, После завершения учебы в университете средняя заработная плата достигает 10 тысяч $.
Когда араб выходит на пенсию, его оклад достигает около 90-100 тысяч $. И это не вымысел.
В ОАЭ молодожены получают от властей $19 тыс на организацию свадьбы.
В момент рождения ребенок получает земельный участок, а семья, в которой появился малыш — 55 тысяч $.

Мы же имеем пенсию которой не хватает на 2 похода в магазин....материнский капитал,который нельзя тратить...и пожизненную ипотеку на выплату которой уходят самые лучшие годы....

И почему при таком распределении прибыли от продажи недр я должен сочувствовать Абрамовичу ????
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:01
Абраша знает.что делать! Он ведь добросовестно выполнил настойчивую просьбу еврообщака. Дело за ними.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:57
Мне нисколько не обидно за наших бизнесменов если честно. Пусть это будет уроком для остальных. Воровали и воровали у своего народа, и что теперь? Своровали у самих. Я считаю бизнесменом тех, кто что-то создал, открыл. Например телефонв, машины, или одежду. А кто наши бизнесмены? Владельцы нефтекомпаний, электроэнергией, газ, уголь.. это не бизнесмены а воры!
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