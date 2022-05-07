Червиченко: «Зачем Абрамовичу продавать „Челси“, если он не получит деньги»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал продажу «Челси» Романом Абрамовичем.

Мне лично непонятно, зачем продавать клуб, если ты все равно не получишь деньги? Может, это часть комбинации, благодаря которой Абрамовичу будет легче жить? Странно продавать «Челси» и раздать потом эти деньги. Лучше бы он упирался и не продавал до последнего.

Что касается его дальнейших планов, то это зависит от эмоций. Кто-то стиснув зубы хочет доказывать свою компетентность в другой стране. А кто-то забывает о футболе как о страшном сне и никогда к нему не возвращается.

Думаю, из-за происходящего сейчас никто из наших бизнесменов никогда больше ни в какие западные спортивные структуры не вложится. Они все сейчас думают о том, как хоть что-то спасти. Максимум, где мы увидим деньги наших богатых людей, — только в российских клубах.

Чтобы финансировать или покупать, нужны свободные деньги. У всех наших миллиардеров сейчас большие проблемы со свободными деньгами. Основная масса денег была за границей, где их благополучно украли.

Футбол в нашей жизни — дорогая вещь. Не располагая состоянием в два-пять миллиардов, вряд ли можно говорить о серьезном участии в футбольной жизни. Все сейчас зависит от доступных средств.