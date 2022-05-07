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Пономарев: «Либо легионерам ЦСКА не хватает физики, либо водку пьют»

сегодня, 14:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи19:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».

В последних встречах ЦСКА играет очень плохо, нет никакой поставленной игры. Но матч на матч не приходится. Может, сегодня хоть как-то задвигаются. Легионеры все встали и непонятно почему. Либо им не хватает физики, либо водку пьют. Думаю, «армейцы» выдержат давление со стороны «Сочи». Правда, оборона хромает и некому забивать. Заболотный? Простоял два тайма в Грозном, не знал, что ему делать. Он не понимает игру ЦСКА и не годится для хорошей команды.

Может ли ЦСКА побороться за 3-е место? «Армейцы» могли бы и на второе место рассчитывать, если бы не проиграли «Ахмату». Сегодня надо обязательно выигрывать, чтобы занять даже второе место, потому что динамовцы находятся в плохой форме.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 15:59
Чему старожилы научили.Жмоты,перейти на коньяк денег жалко! А про красное сухое,полезное для сосудов,до сих пор думают,что это что -то традиционное-Портвейн Три топора или Солнцедар.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:56
А откуда взяться "поставленной игре",при отсутствии квалифицированной тренерской команде,из Берёзовой Рощи???:
isamsn
isamsn
сегодня в 15:46
В отношении Заболотного это правда, минус один игрок на поле. Ну а у команды в целом особого рвения и старания чего либо добиться по итогу чемпионата увы не наблюдается...
1 984
1 984
сегодня в 15:29
Либо не хватает физики, потому что водку пьют.
Aleks365
Aleks365
сегодня в 15:23
ЦСКА сдал сильно тройку призеров не попайдет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:22, ред.
Пономарев: «Либо легионерам ЦСКА не хватает физики, либо водку пьют».

Вроде взрослый человек, заслуженный мастер спорта, великолепный в прошлом футболист ЦСКА и сборной СССР. Но почему-то видит во всех бедах игры команды, только игроков.

И не беда если даже кто-то из игроков может себе после игры расслабиться и выпить пиво или водки, что совсем почему-то не запрещено и в топ клубах Европы.

Тут дело в отношении игрока к своим обязанностям и тренировочному процессу, а также отдачи в игре. А основная проблема команды это тренерский штаб и неправильно поставленные взаимоотношения с игроками. И если тренерский штаб не справляется со своими обязанностями то и команда будет показывать тот футбол который мы сейчас и наблюдаем в играх ЦСКА, о чём и говорит Пономарёв.

Нет в ЦСКА достойного тренерского штаба, из-за этого и основной состав непонятно какой выходит на поле и замены такие же непонятные. А это значит только одно, непонятная игра, деградация игроков, и, соответственно, такой же счёт на табло. И за это всё должен отвечать весь тренерский штаб команды, а не отдельно взятые игроки. Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра, а ЦСКА Удачи !
drug01
drug01
сегодня в 15:17
А может то и другое?
112910415
112910415
сегодня в 15:03
Пропустил слово " плохую".
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:02
Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился.
( Золотой теленок (Илья Ильф и Евгений Петров)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Значит надо сменить объект для нюхачества.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:54
Мусульмане не пьют вообще. У них это большой грех. А Караскаль и Медина что то нюхают. Но у них это принято. Так что причина в плохой подготовке, те. в недоработке тренеров, тем более, что англичанин Р. Морганс ( из Уэльса) уехал и без него все развалилось. Он физикой занимался.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:48
Знать не привыкли наши иноземцы к русской водке . Выпьют грамм так по 150 и два часа без сознания лежат. А потом отходняк дней так несколько.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:47
... либо то и другое...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:46
Жрут её литрами родимую, 16и!
Capral
Capral
сегодня в 14:45
Либо Пономарев- пургу несёт....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:39
Понамарёву надо быть поаккуратнее в выражениях.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:34
Скорей всего водку пьют братья Березуцкие, а леги за ней бегают в магазин, их для этого и покупали!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 14:21
Вторая версия.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:21
Они не водку пьют, а виски.
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