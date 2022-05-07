Пономарев: «Либо легионерам ЦСКА не хватает физики, либо водку пьют».

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».
В последних встречах ЦСКА играет очень плохо, нет никакой поставленной игры. Но матч на матч не приходится. Может, сегодня хоть как-то задвигаются. Легионеры все встали и непонятно почему. Либо им не хватает физики, либо водку пьют. Думаю, «армейцы» выдержат давление со стороны «Сочи». Правда, оборона хромает и некому забивать. Заболотный? Простоял два тайма в Грозном, не знал, что ему делать. Он не понимает игру ЦСКА и не годится для хорошей команды.
Может ли ЦСКА побороться за 3-е место? «Армейцы» могли бы и на второе место рассчитывать, если бы не проиграли «Ахмату». Сегодня надо обязательно выигрывать, чтобы занять даже второе место, потому что динамовцы находятся в плохой форме.
Вроде взрослый человек, заслуженный мастер спорта, великолепный в прошлом футболист ЦСКА и сборной СССР. Но почему-то видит во всех бедах игры команды, только игроков.
И не беда если даже кто-то из игроков может себе после игры расслабиться и выпить пиво или водки, что совсем почему-то не запрещено и в топ клубах Европы.
Тут дело в отношении игрока к своим обязанностям и тренировочному процессу, а также отдачи в игре. А основная проблема команды это тренерский штаб и неправильно поставленные взаимоотношения с игроками. И если тренерский штаб не справляется со своими обязанностями то и команда будет показывать тот футбол который мы сейчас и наблюдаем в играх ЦСКА, о чём и говорит Пономарёв.
Нет в ЦСКА достойного тренерского штаба, из-за этого и основной состав непонятно какой выходит на поле и замены такие же непонятные. А это значит только одно, непонятная игра, деградация игроков, и, соответственно, такой же счёт на табло. И за это всё должен отвечать весь тренерский штаб команды, а не отдельно взятые игроки. Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра, а ЦСКА Удачи !
Вроде взрослый человек, заслуженный мастер спорта, великолепный в прошлом футболист ЦСКА и сборной СССР. Но почему-то видит во всех бедах игры команды, только игроков.
И не беда если даже кто-то из игроков может себе после игры расслабиться и выпить пиво или водки, что совсем почему-то не запрещено и в топ клубах Европы.
Тут дело в отношении игрока к своим обязанностям и тренировочному процессу, а также отдачи в игре. А основная проблема команды это тренерский штаб и неправильно поставленные взаимоотношения с игроками. И если тренерский штаб не справляется со своими обязанностями то и команда будет показывать тот футбол который мы сейчас и наблюдаем в играх ЦСКА, о чём и говорит Пономарёв.
Нет в ЦСКА достойного тренерского штаба, из-за этого и основной состав непонятно какой выходит на поле и замены такие же непонятные. А это значит только одно, непонятная игра, деградация игроков, и, соответственно, такой же счёт на табло. И за это всё должен отвечать весь тренерский штаб команды, а не отдельно взятые игроки. Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра, а ЦСКА Удачи !