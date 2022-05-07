Пономарев: «Либо легионерам ЦСКА не хватает физики, либо водку пьют».

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».

В последних встречах ЦСКА играет очень плохо, нет никакой поставленной игры. Но матч на матч не приходится. Может, сегодня хоть как-то задвигаются. Легионеры все встали и непонятно почему. Либо им не хватает физики, либо водку пьют. Думаю, «армейцы» выдержат давление со стороны «Сочи». Правда, оборона хромает и некому забивать. Заболотный? Простоял два тайма в Грозном, не знал, что ему делать. Он не понимает игру ЦСКА и не годится для хорошей команды.