Генич объяснил, почему «Зенит» хочет отпустить Дзюбу в «Црвену Звезду»

Известный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».
«Црвена Звезда» не может ему платить такие деньги, как «Зенит». Для меня это очень сомнительный трансфер. Могу объяснить это только так: «Зенит» категорически не хочет, чтобы он играл против своего бывшего клуба, он не отпустит его ни в одну (российскую) команду. Возможно, «Зенит» не хочет, чтобы он оставался. Чтобы его куда-нибудь на подобных финансовых условиях отпустить, клуб будет готов платить ему зарплату, частично или полностью — пусть он играет за «Црвену Звезду». Главное — чтобы не в чемпионате России, не против «Зенита».
Раньше сообщалось, что Дзюба сам решил покинуть Зенит и рассматривал предложения. Одно из них от Црвены. Сообщается, что сербы готовы платить Дзюбе миллион евро в год. Он будет самым высокооплачиваемым игроком. Кроме того в Сербии понимают, что в России Дзюбе предложат больше, но уверены в успехе, приводя такие доводы:
1) Дзюба продолжит играть в еврокубках;
2) Получит гарантированное место в стартовом составе;
3) Сможет стать лучшим бомбардиром сербской Суперлиги;
4) Станет любимцем фанатов, которые в восторге от возможного трансфера.
Это заманчивое предложение для игрока, которому уже не светит постоянное место в старте, и которому уже много лет.
Раньше сообщалось, что Дзюба сам решил покинуть Зенит и рассматривал предложения. Одно из них от Црвены. Сообщается, что сербы готовы платить Дзюбе миллион евро в год. Он будет самым высокооплачиваемым игроком. Кроме того в Сербии понимают, что в России Дзюбе предложат больше, но уверены в успехе, приводя такие доводы:
1) Дзюба продолжит играть в еврокубках;
2) Получит гарантированное место в стартовом составе;
3) Сможет стать лучшим бомбардиром сербской Суперлиги;
4) Станет любимцем фанатов, которые в восторге от возможного трансфера.
Это заманчивое предложение для игрока, которому уже не светит постоянное место в старте, и которому уже много лет.