Генич объяснил, почему «Зенит» хочет отпустить Дзюбу в «Црвену Звезду»

Известный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» в «Црвену Звезду».

«Црвена Звезда» не может ему платить такие деньги, как «Зенит». Для меня это очень сомнительный трансфер. Могу объяснить это только так: «Зенит» категорически не хочет, чтобы он играл против своего бывшего клуба, он не отпустит его ни в одну (российскую) команду. Возможно, «Зенит» не хочет, чтобы он оставался. Чтобы его куда-нибудь на подобных финансовых условиях отпустить, клуб будет готов платить ему зарплату, частично или полностью — пусть он играет за «Црвену Звезду». Главное — чтобы не в чемпионате России, не против «Зенита».