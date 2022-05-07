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Генич объяснил, почему «Зенит» хочет отпустить Дзюбу в «Црвену Звезду»

сегодня, 14:32

Известный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Црвена Звезда» не может ему платить такие деньги, как «Зенит». Для меня это очень сомнительный трансфер. Могу объяснить это только так: «Зенит» категорически не хочет, чтобы он играл против своего бывшего клуба, он не отпустит его ни в одну (российскую) команду. Возможно, «Зенит» не хочет, чтобы он оставался. Чтобы его куда-нибудь на подобных финансовых условиях отпустить, клуб будет готов платить ему зарплату, частично или полностью — пусть он играет за «Црвену Звезду». Главное — чтобы не в чемпионате России, не против «Зенита».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:11, ред.
Бред с похмелья. По-другому это не назовёшь.

Раньше сообщалось, что Дзюба сам решил покинуть Зенит и рассматривал предложения. Одно из них от Црвены. Сообщается, что сербы готовы платить Дзюбе миллион евро в год. Он будет самым высокооплачиваемым игроком. Кроме того в Сербии понимают, что в России Дзюбе предложат больше, но уверены в успехе, приводя такие доводы:

1) Дзюба продолжит играть в еврокубках;

2) Получит гарантированное место в стартовом составе;

3) Сможет стать лучшим бомбардиром сербской Суперлиги;

4) Станет любимцем фанатов, которые в восторге от возможного трансфера.
Это заманчивое предложение для игрока, которому уже не светит постоянное место в старте, и которому уже много лет.
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 15:30
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 15:27
    Вполне ясно.
    beefs
    beefs
    сегодня в 15:24
    логика насчет зарплаты есть (Црвена Звезда же на дотации Газпрома), а усилить команду в РПЛ, чтобы конкурировала с Зенитом чушь...
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 15:08
    Сербия, Турция, завтра ещё кто-нибудь захочет заполучить себе Дзюбу.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 14:48
    Никуда он не уедет))смелости не зватит))
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 14:45
    Вполне ясно объяснил.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 14:42
    Ну логика в этом есть. Дзюба, по-хорошему, для РПЛ нападающий достаточно высокого уровня и пользы в любой команде РПЛ, он может принести немало. Вот и не хочет Зенит, чтобы Дзюба попал к конкурентам (Динамо, ЦСКА, Локо, Сочи Краснодар да тот же Спартак, почему нет) и усиливал их игру, тем самым повышая конкурентоспособность тому же Зениту. Самому Зениту Дзюба уже не нужен, это пройденный этап, отработанный материал под списание. Всё что он мог дать Зениту - он дал и бОльшего от него уже ждать не стОит. Ему нашли замену и он стал уже не конкурент более молодым новичкам за место в основе. Сидеть в запасе в его неполные 34 с его амбициями, смысла тоже никакого. Вывод один - от него надо избавляться любым путём, что и пытается сейчас сделать Зенит. Вот и всё объяснение.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:32
    Ему трудно верить...
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