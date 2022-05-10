Губерниев: «Страна ждёт московское дерби в финале Кубка России»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Динамо» над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Динамо» выглядело сильнее и победило, поздравляю московскую команду. Очень приятно, что в этом году розыгрыш Кубка России особенный, последние матчи интереснее развязки чемпионата. Кто займёт второе или третье место в РПЛ — это важно. Но кто трофей возьмёт — это престиж страны. Меня дико раздражает, когда команды высшей лиги в Кубке играют вторыми или третьими составами, но я люблю сенсации. «Алания» молодцы, что сумели выйти в полуфинал, но всем понятно, что страна ждёт московское дерби в финале Кубка России.

Желаю удачи «Спартаку», но надеюсь, что «Енисей» сможет преподнести сюрприз, хотя красно-белые фавориты. Если они проиграют, это даже не позор с учётом их последних игр в чемпионате. Если «Енисей» выходит в финал, то бело-голубые фавориты, если «Спартак» выйдет, то будет равный финал.