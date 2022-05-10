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Губерниев: «Страна ждёт московское дерби в финале Кубка России»

сегодня, 20:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе «Динамо» над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Динамо» выглядело сильнее и победило, поздравляю московскую команду. Очень приятно, что в этом году розыгрыш Кубка России особенный, последние матчи интереснее развязки чемпионата. Кто займёт второе или третье место в РПЛ — это важно. Но кто трофей возьмёт — это престиж страны. Меня дико раздражает, когда команды высшей лиги в Кубке играют вторыми или третьими составами, но я люблю сенсации. «Алания» молодцы, что сумели выйти в полуфинал, но всем понятно, что страна ждёт московское дерби в финале Кубка России.

Желаю удачи «Спартаку», но надеюсь, что «Енисей» сможет преподнести сюрприз, хотя красно-белые фавориты. Если они проиграют, это даже не позор с учётом их последних игр в чемпионате. Если «Енисей» выходит в финал, то бело-голубые фавориты, если «Спартак» выйдет, то будет равный финал.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 22:14
Губерниев уже отождествляет себя со всей страной.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:29, ред.
Сегодняшняя победа Динамо над Аланией вполне закономерна. Всё же класс игроков московского клуба значительно выше осетинских футболистов, хоть в желании проявить себя им не откажешь, но этого оказалось недостаточно чтобы пройти дальше.

Теперь это уже история и обе команды идут дальше, каждая своей дорогой решать поставленные задачи, одним теперь предстоит борьба за выход в РПЛ, а у других разборки одновременно на двух фронтах: медали РПЛ и финал Кубка страны.

И если, как многим казалось ешё пять туров назад, что Динамо способно даже взять золото, в случае осечки нашего бессменного за последнее время чемпиона, то успех этих разборок для москвичей в первую очередь теперь зависит только от самих себя. Надо просто доказать, что у них есть яйца и победить в оставшихся матчах, по крайней мере в двух последних этого сезона и в РПЛ и в Кубке.

И если главный конкурент в чемпионате известен, то в Кубке ждём итоги второго полуфинала. Кто бы не вышел завтра в финал, у Динамо есть Долги перед обоими претендентами. Статистика личных встреч на стороне Спартака и Енисея и у бело-синих появляется отличный шанс чуть-чуть поправить отрицательный баланс личных встреч. Болейте за своих, а не против чужих!
Cat01
Cat01
сегодня в 21:18
Пока не ясно?!!
lotsman
lotsman
сегодня в 21:16
В финале Динамо согреет с Енисеем.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:11
губошлеп не говори про всю страну
санек002
санек002
сегодня в 20:52
да бы!будет равная борьба!и победит сильнейший на данном этапе!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:31
Посмотрим, сможем ли мы увидеть его
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