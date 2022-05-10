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Шварц: «После трёх поражений подряд мы провели с игроками 26 бесед»

сегодня, 19:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Мы хорошо вошли в игру, создавали много опасных моментов. Нужно отдать должное «Алании»: они играли смело и агрессивно, давили, искали зоны. Рад и горд командой, что мы пробились в финал.

Стоит сказать, что мы критично подошли ко всем поражениям. В матче в ЦСКА команда хорошо смотрелась, с «Уралом» качественно смотрелись 30 минут, с «Крыльями» в определённый момент вернулись в игру. После этих поражений я поговорил с каждым из наших игроков. Провели 26 бесед. Было важно получить от игроков обратную связь, как они оценивают эту ситуацию.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 21:03
Лучше 28.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:01
Перед финалом надо провести 27 бесед. На всякий случай.
Capral
Capral
сегодня в 20:39, ред.
26, точно, или может все-таки двадцатьшесть с половиной? А чем он горд, победой над жалким соперником, который привозил голы в свои ворота? Вот поэтому, я и презираю этого человека, за его цинизм и лицемерие.... Наверно после Самары, он был горд еще больше. Проиграли в Самаре, потому что бесед провел 25.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:20
Не жалеешь ты ни себя, ни переводчика...
112910415
112910415
сегодня в 20:12
хорошо бы ещё 52 беседы
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:07
Наверное помогли беседы))) но думаю не всем эти беседы помогают. Иным иногда во вред.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 19:58
Молодцы, помогло.
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