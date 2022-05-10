Шварц: «После трёх поражений подряд мы провели с игроками 26 бесед»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Мы хорошо вошли в игру, создавали много опасных моментов. Нужно отдать должное «Алании»: они играли смело и агрессивно, давили, искали зоны. Рад и горд командой, что мы пробились в финал.