Бышовец: «Матч „Динамо“ — „Алания“ оставил хорошие впечатления»

Бывший тренер «Динамо» Анатолий Бышовец прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинальном матче Кубка России.
Я ожидал, что динамовцы после последних матчей чемпионата захотят реабилитироваться перед болельщиками, особенно во встрече, которая открывает выход к финалу Кубка. Играя против «Алании», имея преимущество в классе, играя при своих болельщиках, можно было изначально предположить победу.
Целеустремленность и старательность игроков «Алании» тяжело противопоставить классу игроков «Динамо». Они заслуженно победили, хотя во втором тайме вспышка голевых моментов у ворот москвичей была, это могло привнести некую интригу. Однако, доигрывая в меньшинстве, рассчитывать на победу было сложно. Матч оставил хорошие впечатления, чувствовалось огромное желание всех футболистов.
Готова ли «Алания» к РПЛ? В команде есть способные ребята, в целом команда смотрелась неплохо, но отдельные позиции надо усиливать, например в обороне. Им нужны явные лидеры, которые бы влияли на качество и результат.