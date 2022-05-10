Бышовец: «Матч „Динамо“ — „Алания“ оставил хорошие впечатления»

Бывший тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинальном матче Кубка России.

Я ожидал, что динамовцы после последних матчей чемпионата захотят реабилитироваться перед болельщиками, особенно во встрече, которая открывает выход к финалу Кубка. Играя против «Алании», имея преимущество в классе, играя при своих болельщиках, можно было изначально предположить победу.

Целеустремленность и старательность игроков «Алании» тяжело противопоставить классу игроков «Динамо». Они заслуженно победили, хотя во втором тайме вспышка голевых моментов у ворот москвичей была, это могло привнести некую интригу. Однако, доигрывая в меньшинстве, рассчитывать на победу было сложно. Матч оставил хорошие впечатления, чувствовалось огромное желание всех футболистов.