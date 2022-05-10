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Гогниев: «Курьёзный гол и курьёзное удаление сыграли свою роль»

сегодня, 19:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал поражение в полуфинале Кубка России против «Динамо» (0:3).

Что касается игры, У «Динамо» было больше моментов. Сыграл роль переход с искусственного поля, тут другой отскок мяча. Второй тайм провели лучше, но курьёзный гол и курьёзное удаление сыграли свою роль.

Было желание переломить игру. Знаем, что к нам готовятся. Во втором тайме уже можно что-то поменять в игре, но мы поменяли схему, перехватили инициативу. Второй гол повлиял психологически. Мы растём. Бывают ошибки, но нам нужно переходить на другие скорости. Ребята работают. Было мало стандартов с нашей стороны. Хотелось сыграть и выиграть, но не получилось.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 20:21
Удачи Алании в следующем сезоне.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 20:05
Ну тут другое дело.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:50
А так, Динамо Москва конечно намного сильнее Алании.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:50
0-3 - это не курьёз, это данность.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:49
Шиманьски 1000% удаление было. Что судьи и ВАР благополучно промолчали.
drug01
drug01
сегодня в 19:42
Счёт по игре!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:20
Пол состава Алании можно смело распустить.
izrafel
izrafel
сегодня в 19:18
Ну тут и твоя тренерская ошибка, так нельзя было играть против Динамо
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