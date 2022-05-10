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Колыванов: «Игроки „Динамо“ понимали, что невыход в финал Кубка — позор»

сегодня, 20:15
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Динамо» вышло на матч с должным настроем, после неудачных игр в чемпионате болельщики реагировали неоднозначно, нужно было сделать сегодня большой шаг, чтобы выйти в финал. Понятное дело, что по мастерству футболисты «бело-голубых» выше, но сегодня они показали совсем другой футбол с первых минут матча, класс игроков сказался. Полностью выполнили установку тренеров, вышли с пониманием, что будет позор, если не выйдут в финал.

Если «Енисей» пройдёт «Спартак», то однозначно «Динамо» — фаворит в финале Кубка. Если «красно-белые» победят, то будет равный финал.

«Алания» старалась, но чувствовала себя сковано в игре, в первом тайме был только полумомент. Они уже достигли потолка и прыгнули выше крыши, попав в полуфинал. Эмоциональный подъём игроков был очень высокий, они перегорели просто.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:01
В принципе закономерно
Kolymchanin
Kolymchanin
сегодня в 21:36, ред.
Вопрос модератору
Объясните, - что с моим предыдущим сообщением? И что за аватарка и ник (5de45zv79azy) под ним? Если Вы таким образом «затёрли» данное сообщение, то объясните ЗА ЧТО???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:08
Фанаты бы не поняли!
1 984
1 984
сегодня в 20:20
Игроки Зенита тоже это понимали.
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