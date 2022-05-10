Колыванов: «Игроки „Динамо“ понимали, что невыход в финал Кубка — позор»

Бывший футболист «Динамо» прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Динамо» вышло на матч с должным настроем, после неудачных игр в чемпионате болельщики реагировали неоднозначно, нужно было сделать сегодня большой шаг, чтобы выйти в финал. Понятное дело, что по мастерству футболисты «бело-голубых» выше, но сегодня они показали совсем другой футбол с первых минут матча, класс игроков сказался. Полностью выполнили установку тренеров, вышли с пониманием, что будет позор, если не выйдут в финал.

Если «Енисей» пройдёт «Спартак», то однозначно «Динамо» — фаворит в финале Кубка. Если «красно-белые» победят, то будет равный финал.

«Алания» старалась, но чувствовала себя сковано в игре, в первом тайме был только полумомент. Они уже достигли потолка и прыгнули выше крыши, попав в полуфинал. Эмоциональный подъём игроков был очень высокий, они перегорели просто.