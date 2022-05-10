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Селюк назвал Смолова «Федя 60 минут»

сегодня, 20:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал победу «Динамо» в полуфинале Кубка России над «Аланией» (3:0).

Сомнений не было, что «Динамо» на голову сильнее. Могло было быть и 6:0, если бы не штанги. Без напряжения «Динамо» обыграло «Аланию». Но я сторонник того, чтобы больше времени давать Тюкавину играть. Он опять на 25 минут вышел и забил. Ведь знаете, у каждого человека есть свое прозвище: Леня КВНщик — это Слуцкий, а вот Смолов — «Федя 60 минут». У Тюкавина есть все задатки вырасти хорошим нападающим. Я вижу, что он не перетягивает одеяло на себя, все с удовольствием с ним играют. Именно поэтому ему надо давать больше игрового времени, а не Феде.

Можно поздравить «Динамо». Думаю, завтра «Спартак» примерно так же обыграет «Енисеей», и в конечном итоге наконец хоть какая-то будет интрига и интерес в финале Кубка России. Уже давненько мы не видели такого футбола. Да, «Алания» все делает хорошо, Гогниев — молодец, умеет настраивать, команда супермотивирована, не закрывается, не выставляет автобус. Но футболистов с классом нет пока. Настрой сумасшедший, но осетинские команды всегда этим отличались. И что мне нравится — они все время идут в атаку, правда, забывая защищаться. Каждый первый там считает себя нападающим. В этом есть свои плюсы. Веселенькая игра, думаю, болельщикам «Динамо» все понравилось.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 21:12
Федя однопалочный
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:10, ред.
Не. После ЧМ 2018 он Федя-Паненка.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 21:09
Интересный заголовок конечно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:56
Скоро будет Федя-30минут
David Young
David Young ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:44
.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:43
А я подумал, что "Торговец черной древесиной" предложит какого-нить "Негритёнка 100 минут"...
David Young
David Young
сегодня в 20:11
Дима Селюк, предводитель десяти негритят.
memphis
memphis
сегодня в 20:11
А вот Лопырева знает его как Федя - 60 секунд
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:09
Селюк - себастьян перейра торговец чёрным деревом
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:09
Интересный заголовок...:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:08
Пока Федюня не готов на весь матч
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